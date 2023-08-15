Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Черкас: Федотов может в любой момент собрать чемоданы, как делали наши хоккеисты

Черкас: Федотов может в любой момент собрать чемоданы, как делали наши хоккеисты
Комментарии

Бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас оценил решение ИИХФ по контракту голкипера Ивана Федотова.

«Мне кажется, ЦСКА дальше будет поступать так, как это удобно клубу и российскому хоккею. Нарушений со стороны Международной федерации хоккея тоже хватает. На каком основании эта организация отстранила Россию от участия в чемпионатах мира? Почему наши спортсмены страдают и не выступают? Мнение ИИХФ, конечно, есть, но нам надо думать, как развивать свой хоккей и делать всё во благо нашего хоккея.

Иван Федотов может поехать играть за «Филадельфию»? Надо разговаривать с Иваном, понять, как он видит эту ситуацию. Потому что запрещать игроку — это непросто. Человек может в любой момент собрать чемоданы и уехать, как когда-то делали некоторые наши хоккеисты. Тоже не самый хороший сценарий. Поэтому много зависит от позиции самого Федотова.

Если ЦСКА поставит его в ворота, обойдя запрет ИИХФ, чем это грозит клубу и вратарю? Международная федерация хоккея сама нарушила много законов, повторюсь. Сначала запретила нашим спортсменам выступать под своим флагом и гимном, потом вообще забанила. Мы что-то выполняли. Но сейчас-то нам вообще запретили играть на международном уровне. И почему в таком случае мы должны выполнять распоряжения ИИХФ?

Что касается трансферных сделок, то зарубежный игрок, который подпишет контракт с армейским клубом, рискует нарваться на санкции Международной федерации хоккея? Это коснётся игроков, да. В КХЛ им никто играть не запретит. Но, если хоккеист, согласившийся играть за ЦСКА, захочет потом уехать куда-то в Европу, ему могут не разрешить.

Как в итоге поступить Ивану Федотову? Я бы на месте Федотова играл за ЦСКА и постарался повторить сезон, когда он обратил на себя внимание и руководства сборной, и клубов НХЛ. Будет здорово играть и если ЦСКА его отпустит, то заберут Ивана в НХЛ. Никакие запреты ИИХФ не помешают. НХЛ на это смотрит совсем по-другому», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Напомним, ранее ИИХФ приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.

Материалы по теме
Юрист рассказала, может ли НХЛ потребовать приезда Федотова в «Филадельфию»
Материалы по теме
«КХЛ нарушила негласное соглашение». Реакция Америки на дело Федотова
«КХЛ нарушила негласное соглашение». Реакция Америки на дело Федотова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023