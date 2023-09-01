Плющев — о ситуации с Федотовым: не думаю, что ИИХФ это проглотит. Начнутся другие игры

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о включении российского голкипера Ивана Федотова в заявку ЦСКА на сезон-2023/2024 КХЛ.

«Я рад за Ивана, потому что слишком много непонятных вещей было вокруг него. Не думаю, что история на этом заканчивается. Сейчас начнутся другие игры. Не думаю, что ИИХФ всё это дело проглотит. Но я был уверен, что ЦСКА заявит Федотова, потому что руководству ЦСКА отступать некуда — слишком много обязательств они взяли на себя перед болельщиками и самим Иваном. Пожелаю Федотову удачи и спокойствия в воротах», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 1 сентября, откроется сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги встречей между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между ЦСКА и «Ак Барсом».