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Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
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«Локомотив» — «Авангард»: составы команд на третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Авангард»: составы команд на третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина
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Сегодня, 20 марта, в Ярославле состоится третий матч серии второго раунда Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Матч начнётся в 19:30 мск. Стали известны составы команд на матч.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
20 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
1-й период
0 : 0
Авангард
Омск

Две замены у «Локомотива» перед матчем в Ярославле. Егор Аверин вернулся в состав, он заменил Ивана Чеховича, а Ярослав Лихачёв выйдет на лёд вместо Никиты Кирьянова.

Фото: ХК «Локомотив»

В состав «Авангарда» вернулся центральный нападающий первого звена Райан Спунер, который впервые сыграет в этой серии.

Фото: ХК «Авангард»

В первом матче серии победу в упорной борьбе одержали ярославцы со счётом 2:1 в овертайме. Второй закончился разгромом омичей со счётом 7:0 и последующим увольнением главного тренера Михаила Кравца.

Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ «Авангард» был сильнее «Лады», а «Локомотив» сломил сопротивление ЦСКА. Серии завершились с одинаковым счётом 4-1.

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