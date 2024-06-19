«Канадская машина разогналась!» Олимпийский чемпион — об «Эдмонтоне» в финале Кубка Стэнли

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

— Финал постепенно переворачивается. «Эдмонтон», как говорится, оттолкнулся ото дна, теперь психология на его стороне. Представляю, какой ажиотаж будет в Канаде перед шестым матчем. «Нефтяники» одержали две уверенные победы, причём на фоне блестящей игры Макдэвида, который переписывает книгу кубковых рекордов НХЛ. Канадская машина, похоже, разогналась!

— За счет чего «Эдмонтону» удалось от этого дна оттолкнуться?

— Очень важной была четвёртая игра. «Флорида» доминировала в серии, надо было дожимать, но в этот момент она дала сопернику кислород.

Проблема ещё в том, что этого кислорода появилось очень много. 8:1 в четвёртом матче — это перебор. Психология — тонкая материя, тут же в серии всё перевернулось. В пятом матче «Флорида» уже не была похожа на ту команду, которую мы видели на старте серии. А «Эдмонтон», наоборот, поймал свою игру, — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.