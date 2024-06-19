Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Адмирале» рассказали о последних трансферах команды

В «Адмирале» рассказали о последних трансферах команды
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков прокомментировал последние трансферы клуба. Напомним, в дальневосточный клуб пришли нападающие Степан Старков и Джек Родевальд.

«Мы продолжаем укреплять линию атаки. Состав «Адмирала» пополнил канадский нападающий Джек Родевальд. Предварительно тренерский штаб планирует его использовать в первом звене с Ортегой и ещё одним парнем, который знаком нашим болельщикам. У нас есть с ним устная договорённость, ждём от него подписанный контракт. Кстати, он тоже из Канады.

Также хотелось сказать, что мы возлагаем большие надежды на новобранца из Санкт-Петербурга Степана Старкова. Мы верим, он усилит «Адмирал». Благодарим руководство СКА за быстрые и конструктивные переговоры», — приводит слова Житкова пресс-служба «Адмирала».

В прошлом сезоне «Адмирал» не смог пробиться в плей-офф. Дальневосточный клуб по итогам регулярки занял 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Нападающий Степан Старков перешёл из СКА в «Адмирал»
«Адмирал» подписал контракт с нападающим Джеком Родевальдом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android