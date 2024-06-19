Канарейкин: у Бобровского нет спада, но нельзя все матчи играть на запредельном уровне

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался об игре российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Боровского в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«У Сергея Бобровского всё должно быть нормально. У него нет явного спада, но нельзя все игры финальной серии отыграть на таком запредельном уровне, на котором он играл в первых матчах, когда в одно лицо подтаскивал команду. У него куча опыта, порядок с психологией, он большой талантище. Здесь должна быть работа коллектива и мобильность. Каждый матч начинается с чистого листа, как новая страница. Там каждая шайба на счету, и всё может развернуться в любую сторону в любой момент», – рассказал Канарейкин в интервью Metaratings.ru.

За последние две игры «Пантерз» 35-летний Бобровский пропустил в общей сложности девять шайб после 39 бросков по своим воротам. В этих встречах на счету россиянина лишь 76,9% отражённых бросков.