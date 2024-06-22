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«Не сочувствую вам». Драйзайтль ответил на жалобу журналиста после камбэка «Ойлерз» с 0-3

«Не сочувствую вам». Драйзайтль ответил на жалобу журналиста после камбэка «Ойлерз» с 0-3
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль ответил на жалобу журналиста о том, что ему снова придётся лететь в Санрайз, на седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Видео с послематчевой пресс-конференции опубликовал аккаунт Gino Hard в социальной сети X (ранее Twitter).

— Леон, ты должен знать, что эти коммерческие рейсы убивают нас, стариков.
— Я не сочувствую вам (смеётся), — сказал Драйзайтль.

Напомним, «Эдмонтон» одержал победу в шестом матче со счётом 5:1 и сравнял счёт в серии с «пантерами» — 3-3. Канадский клуб стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3.

Таким образом, обладатель Кубка Стэнли — 2024 определится в седьмом матче, который состоится 25 июня в 3:00 мск. Встреча пройдёт на «Амерант Банк Арене» в США.

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