Тренер «Пантерз» объяснил отсутствие Бобровского на тренировке перед седьмой игрой финала

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал отсутствие российского голкипера Сергея Бобровского на тренировке перед седьмым матчем финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
«Морис сказал, что сегодняшнее отсутствие было вызвано необходимостью вернуть его в привычный режим после очередной поездки.
Он будет кататься утром», — написал журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).
Бобровский не вышел на сегодняшнюю раскатку «пантер». Помимо голкипера, тренировку также пропустил защитник Аарон Экблад.
Напомним, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3. Седьмой, решающий матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.