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Тренер «Пантерз» объяснил отсутствие Бобровского на тренировке перед седьмой игрой финала

Тренер «Пантерз» объяснил отсутствие Бобровского на тренировке перед седьмой игрой финала
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал отсутствие российского голкипера Сергея Бобровского на тренировке перед седьмым матчем финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

«Морис сказал, что сегодняшнее отсутствие было вызвано необходимостью вернуть его в привычный режим после очередной поездки.

Он будет кататься утром», — написал журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Бобровский не вышел на сегодняшнюю раскатку «пантер». Помимо голкипера, тренировку также пропустил защитник Аарон Экблад.

Напомним, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3. Седьмой, решающий матч финала состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

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