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Тяжёлая атлетика на Олимпиаде-2021 в Токио: у России всего два спортсмена, а США и Китай будут делить всё золото

У России в тяжёлой атлетике всё плохо. Наша спортсменка даже не смогла поднять штангу
Александр Говоров
Олимпиада: у России в тяжёлой атлетике всё плохо!
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В первый день Олимпиады Кристину Соболь постигла серьёзная неудача — она проиграла всем, не показав никакого результата.

Тяжёлую атлетику на высочайшем уровне лихорадит уже более десяти лет. По сути, этот вид спорт находится на грани исключения из олимпийской программы. Причина — дикое количество допинговых скандалов. Штанга практически утонула в запрещённых препаратах.

Олимпиада в Токио наглядно это показывает. Многие сборные выступают в урезанных составах из-за санкций, в том числе и Россия. Но ограничение по составу — не самая большая наша беда.
У нас не просто 0 медалей. А 0 засчитанных попыток. Почему же всё так плохо?

Развернули борьбу с допингом. Или сделали вид

Скандальная история началось очень давно, но формально лишь в конце января 2020 года профессор Ричард Макларен принялся расследовать положение дел в тяжёлой атлетике. Именно он занимался изучением манипуляций с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. Макларен нарыл немало подробностей — коррупция в крупных размерах, вскрытые пробы. Венцом всей этой системы был президент Международной федерации тяжёлой атлетики венгр Тамаш Аян.

Он сразу почувствовал запах жареного и добровольно оставил пост почётного члена МОК и президента федерации. Новое руководство экстренно развернуло борьбу с допингом.

Или сделало вид, что развернуло.

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Три неудачные попытки

За команду Олимпийского комитета России в Токио выступают лишь два спортсмена — Тимур Наниев (до 109 кг) и Кристина Соболь (до 49 кг). Оба недавно стали призёрами чемпионата Европы в Москве, но их шансы на медали очень малы. Кристина Соболь в первый же день Олимпиады и вовсе не показала результат — три неудачные попытки в рывке.

То есть Кристина просто не смогла поднять и зафиксировать необходимым образом штангу, чтобы судьи засчитали попытку. Такое бывает, но это всё равно случай неординарный.

Почему у России всё так плохо

Сразу возникает вопрос — почему у нашей команды всё так плохо в тяжёлой атлетике?

Дело в допинге и санкциях. В Международной федерации придумали правило, согласно которому в случае 20 и более допинговых нарушений национальная квота снижается с восьми до двух спортсменов. Если же нарушений от 10 до 20, то допускают четверых. Страна может быть даже полностью отлучена от участия в турнирах, если нарушений критически много.

У России нашли более 20 нарушений и допустили по одному спортсмену в мужском и женском зачёте. Справедливости ради надо сказать, что, помимо нас, таким же образом пострадали ещё шесть стран. А Таиланд, Египет и Малайзия и вовсе были изгнаны без шансов на протест.

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А в Америке все чистые?

Согласно заключению канадского профессора Ричарда Макларена, сборная США по тяжёлой атлетике чиста и непорочна. Вообще, всего две страны никак не пострадали от новых правил — помимо США, ещё и Китай. Учитывая, что практически все остальные команды-лидеры в тяжёлой атлетике были так или иначе ослаблены и урезаны, можно смело предположить, что радоваться победам на Олимпиаде в Токио будут только американцы и китайцы.

Надо отдать должное американцам. Как только на тяжёлую атлетику пошла атака, в США быстро сориентировались. Вместо опального венгра Аяна исполняющей обязанности президента Международной федерации тяжёлой атлетики стала американка Урсула Папандреа. Она и инициировала борьбу с допингом, которая не понравилась большинству других стран.

МОК встал за США

Исполкому Международной федерации даже удалось на какое-то время сместить американку с поста и поставить своего человека — Интарата Йодбангтойя из Таиланда. Но это уже не понравилось МОК, которому не нужен был конфликт с Америкой. Там посчитали, что лучше лишиться тяжёлой атлетики, чем вступить в открытую конфронтацию с США.

В итоге человек из Таиланда продержался на своей должности два дня. Вместо него назначили более «удобного» британца Майка Ирани, с которым МОК было гораздо проще договориться и пролоббировать нужный курс. Но о себе снова напомнила Папандреа, собравшая компанию союзников и объявившая о желании стать постоянным президентом федерации.

А пока Америка захватывает власть, главу федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова банально не пускают на Олимпиаду в Токио. МОК отозвал его аккредитацию на Игры под предлогом подозрений в личной допинговой истории. Вернул и пустил в Токио только после долгих разбирательств. В чём конкретно обвиняли Агапитова, неизвестно. Максим был среди тех, кто поддержал отстранение от должности американки Папандреа в прошлом году. Возможно, таким образом россиянину просто мстили.

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