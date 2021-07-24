У России в тяжёлой атлетике всё плохо. Наша спортсменка даже не смогла поднять штангу

Тяжёлую атлетику на высочайшем уровне лихорадит уже более десяти лет. По сути, этот вид спорт находится на грани исключения из олимпийской программы. Причина — дикое количество допинговых скандалов. Штанга практически утонула в запрещённых препаратах.
Олимпиада в Токио наглядно это показывает. Многие сборные выступают в урезанных составах из-за санкций, в том числе и Россия. Но ограничение по составу — не самая большая наша беда.
У нас не просто 0 медалей. А 0 засчитанных попыток. Почему же всё так плохо?
Развернули борьбу с допингом. Или сделали вид
Скандальная история началось очень давно, но формально лишь в конце января 2020 года профессор Ричард Макларен принялся расследовать положение дел в тяжёлой атлетике. Именно он занимался изучением манипуляций с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. Макларен нарыл немало подробностей — коррупция в крупных размерах, вскрытые пробы. Венцом всей этой системы был президент Международной федерации тяжёлой атлетики венгр Тамаш Аян.
Он сразу почувствовал запах жареного и добровольно оставил пост почётного члена МОК и президента федерации. Новое руководство экстренно развернуло борьбу с допингом.
Или сделало вид, что развернуло.
Три неудачные попытки
За команду Олимпийского комитета России в Токио выступают лишь два спортсмена — Тимур Наниев (до 109 кг) и Кристина Соболь (до 49 кг). Оба недавно стали призёрами чемпионата Европы в Москве, но их шансы на медали очень малы. Кристина Соболь в первый же день Олимпиады и вовсе не показала результат — три неудачные попытки в рывке.
То есть Кристина просто не смогла поднять и зафиксировать необходимым образом штангу, чтобы судьи засчитали попытку. Такое бывает, но это всё равно случай неординарный.
Почему у России всё так плохо
Сразу возникает вопрос — почему у нашей команды всё так плохо в тяжёлой атлетике?
Дело в допинге и санкциях. В Международной федерации придумали правило, согласно которому в случае 20 и более допинговых нарушений национальная квота снижается с восьми до двух спортсменов. Если же нарушений от 10 до 20, то допускают четверых. Страна может быть даже полностью отлучена от участия в турнирах, если нарушений критически много.
У России нашли более 20 нарушений и допустили по одному спортсмену в мужском и женском зачёте. Справедливости ради надо сказать, что, помимо нас, таким же образом пострадали ещё шесть стран. А Таиланд, Египет и Малайзия и вовсе были изгнаны без шансов на протест.
А в Америке все чистые?
Согласно заключению канадского профессора Ричарда Макларена, сборная США по тяжёлой атлетике чиста и непорочна. Вообще, всего две страны никак не пострадали от новых правил — помимо США, ещё и Китай. Учитывая, что практически все остальные команды-лидеры в тяжёлой атлетике были так или иначе ослаблены и урезаны, можно смело предположить, что радоваться победам на Олимпиаде в Токио будут только американцы и китайцы.
Надо отдать должное американцам. Как только на тяжёлую атлетику пошла атака, в США быстро сориентировались. Вместо опального венгра Аяна исполняющей обязанности президента Международной федерации тяжёлой атлетики стала американка Урсула Папандреа. Она и инициировала борьбу с допингом, которая не понравилась большинству других стран.
МОК встал за США
Исполкому Международной федерации даже удалось на какое-то время сместить американку с поста и поставить своего человека — Интарата Йодбангтойя из Таиланда. Но это уже не понравилось МОК, которому не нужен был конфликт с Америкой. Там посчитали, что лучше лишиться тяжёлой атлетики, чем вступить в открытую конфронтацию с США.
В итоге человек из Таиланда продержался на своей должности два дня. Вместо него назначили более «удобного» британца Майка Ирани, с которым МОК было гораздо проще договориться и пролоббировать нужный курс. Но о себе снова напомнила Папандреа, собравшая компанию союзников и объявившая о желании стать постоянным президентом федерации.
А пока Америка захватывает власть, главу федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова банально не пускают на Олимпиаду в Токио. МОК отозвал его аккредитацию на Игры под предлогом подозрений в личной допинговой истории. Вернул и пустил в Токио только после долгих разбирательств. В чём конкретно обвиняли Агапитова, неизвестно. Максим был среди тех, кто поддержал отстранение от должности американки Папандреа в прошлом году. Возможно, таким образом россиянину просто мстили.
- 24 июля 2021
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