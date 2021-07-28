Парни, спасибо! Россия вытащила эстафету в плавании: вырвали у Австралии 0,03 секунды

А Евгений Рылов после крутой победы на стометровке на спине вновь совершил подвиг. Но уже в кролевой эстафете.

Сборная России завоевала серебряную медаль в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Эта эстафета уже давно называется гордостью нации. И наши пловцы доказали, что ими можно гордиться. Они выиграли битву у австралийцев. Выиграли всего лишь касание. Но бороться со сборной Великобритании за победу не получилось ни у кого.

В апреле на чемпионате России в Казани парни, которые плыли 200 м вольным стилем, показывали великолепные секунды. И тогда сразу пошли разговоры о том, что наши могут замахнуться на победу в олимпийской эстафете. После красивой эстафетной победы на чемпионате Европы разговоры об олимпийском золоте стали всё настойчивее. Тем более позади остались британцы.

Но в первые дни Олимпиады в Токио сборную России по плаванию пинали примерно все. Как сейчас наших гандболисток. «Не готовы», «вы вообще тренировались? », «всё как всегда – на отборе феерим, а как соревнования, так тонем». Да много было критики. Но в самый разгар плавательного турнира на Играх-2020 сборная России показала, что вполне себе боеспособна.

Александр Красных, Михаил Вековищев, Иван Гирёв и Михаил Довгалюк уверенно вывели сборную России в финал. А перед решающим заплывом тренеры сделали две замены. Но если участие Мартина Малютина даже не обсуждалось, то включение в команду Евгения Рылова стало отчасти сенсационным. Накануне он стал олимпийским чемпионом на стометровке на спине, а теперь перевернулся, чтобы помочь команде.

Здорово проплыли все. Дело не в секундах, а в том, что каждый терпел и не сдался. Малютин, поначалу отстававший, просто взорвался на последних 25 метрах и отправил Гирёва вторым. Иван удержался в тройке лидеров, а Рылов, внешне словно гладивший воду, тоже совершил шикарный рывок на последних 25 метрах и отправил Довгалюка с преимуществом над всеми остальными, кроме британцев, в полсекунды.

Михаилу оставалось только одно – дотерпеть. И он дотерпел. Уже на последних метрах Довгалюка вроде бы достал австралиец, но россиянин выиграл касание. Серебряное касание. С одной стороны, поражение. С другой – самая настоящая победа. Спасибо, парни!