Анна Вяхирева высказалась о поведении норвежских гандболисток в полуфинале Олимпиады-2020

Российская гандболистка Анна Вяхирева прокомментировала поведение норвежских гандболисток по завершении полуфинала Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Россиянки одержали победу над норвежками со счётом 27:26. Главный тренер сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон и игроки команды Нора Мёрк и Стине Офтедаль не поприветствовали судей после поражения от команды России.
«Было немного неприятно. Поведение норвежек — элементарное отсутствие уважения к сопернику. Считаю, сборная России победила заслуженно. Мы сделали для этого всё, а остальное — их дело. Если нравится проявлять недовольство — пожалуйста. Мы поставили их на место на двух Олимпиадах подряд — обыграем и на третьей. С другой стороны, Норвегия всегда является фаворитом всех крупных международных турниров, но и у них тоже бывают спады. Вот и мы на этот раз довольствовались серебром. Всё-таки мы не машины, а люди», — приводит слова Вяхиревой RT.
- 9 августа 2021
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