Чиновники решили сделать российский спорт эффективным. Или погубить?

Идея разумная – во всём разобраться и поманить рублём. Главное теперь – не вымостить благими намерениями дорогу в ад.

Министерство спорта РФ планирует сделать российский спорт более эффективным. Если точнее, ввести показатели эффективности, по которым можно будет объективно оценивать реализацию программ развития того или иного вида спорта. За невыполнение критериев эффективности, скорее всего, будут наказывать рублём – это станет хорошим стимулом к прогрессу.

Наконец-то спорт в России вздохнёт полной грудью? Или не всё так просто и радужно?

Министерство спорта России собирается ввести показатели эффективности

Главный критерий – победа?

Российский спорт отличается от западного тем, что главным мерилом эффективности в нашей стране уже давно была, есть и будет победа. Неважно, сколько детей занимается тем или иным видом спорта, есть ли в стране специальная инфраструктура для тренировок, сколько болельщиков приходит на трибуны поболеть за спортсменов. Главный критерий оценки всегда прост: если есть чемпион мира или олимпийский чемпион – всё отлично, превосходно и замечательно.

В настоящее время в соответствии с российским законодательством спортивные федерации разрабатывают программы развития на четыре года, в которой определяются и текущее состояние вида спорта в России и в мире, и его перспективы, и некие целевые показатели. Однако оценка деятельности организации в соответствии с данной программой во многом субъективна. Чётких критериев не существует, равно как и прописанных санкций или поощрений. Поэтому критерий почти всегда один: смотрят на верхушку айсберга, на спорт высших достижений.

Инициатива Минспорта сама по себе совершенно верна: критерии оценки результатов работы должны быть. Но в то, что новая система далеко уйдёт от текущего формата, верится пока слабо. Однако если олимпийские победы снова останутся главным мерилом эффективности, то большая часть отечественного спорта погибнет в гонке за медалями.

«Лучше бы людей накормили!». Запад критикует МОК за помощь Нотр-Даму «Они поддерживают Католическую церковь, а не спортсменов». Американцы и британцы уверены, что деньги стоило потратить по-другому.

Не всем придётся легко

Ни для кого не секрет, что российский спорт высших достижений очень мощно поддерживается государством. Если спортсмен добрался до уровня сборной России, то, как правило, может ни о чём не переживать: накормят, напоят, дадут возможность тренироваться и лечиться. А если спортсмен ещё и побеждает, то будет получать от государства ещё больше разных бонусов.

Если критерии, которые будут утверждены Министерством спорта, главным образом будут отсылать к результатам на крупнейших международных соревнованиях, то спорт окончательно превратится в разновидность государственной службы. Кому какое дело, чем спортсмен занимается четыре года олимпийского цикла? Он может всё это время провести на закрытой спортивной базе, упорно тренируясь. Главное – один раз выйти и выиграть Олимпиаду.

Так наш спорт станет только более независимым от болельщиков. Кому какое до них дело? Они всё равно не принесут федерации или чемпиону денег. А победа – принесёт.

«Губерниеву снесло голову». А Вяльбе права на сто процентов! Елена Вяльбе с огромным трудом возродила российские лыжные гонки. Она не даст всё разрушить ради чьих-то рейтингов. Пора это понять.

Более того, у федераций не будет стимулов развивать массовый, детский спорт. А зачем? Есть ведь один спортсмен высокого уровня, которого нужно довести до большой победы! А что там будет через 10 лет, уже никого не волнует. Как у Насреддина: либо ишак помрёт, либо падишах.

Есть и третий момент. В России есть ряд успешных федераций, которые на каждой Олимпиаде приносят стране золотые медали: привычно блистают синхронистки, гимнастки-художницы, борцы, фигуристы, лыжники. Но что делать представителям других видов спорта? Риск каждый раз не оправдывать ожидания Минспорта и получать меньшее финансирование очень высок.

Мы всегда радуемся успехам в тех дисциплинах, где Россия традиционно не очень сильна: например, в горных лыжах или парусном спорте, однако таких неожиданных успехов может стать намного меньше, если «неэффективные федерации», не добивающиеся успеха, будут наказывать. И выживать подобным видам спорта в нашей стране будет всё труднее и труднее.

Безусловно, за расходование средств нужно следить, так же как и за результатами работы всех федераций, но важными критериями должны стать и массовость спорта, и интерес к нему. Даже победы на международном уровне далеко не всегда этот интерес могут пробудить.

Эффективность по-американски

Понятие эффективности развития спорта, разумеется, существует и в других странах. Но, как правило, там заложена совершенно другая идея, другой посыл. Например, в США государство не финансирует спорт высших достижений: деньги идут либо от спонсоров, либо от ТВ-контрактов, а иногда даже напрямую от болельщиков.

Соответственно эффективным считается не тот вид спорта, в котором всегда есть много медалей, а тот, который смотрят люди. Конечно, победы на мировой арене – важный фактор зрительского интереса, но при этом далеко не единственный.

А что касается государственного финансирования, то оно в США идёт на поддержку школьного и студенческого спорта. Идея вырастить здоровое поколение для властей страны и большинства отдельных штатов значительно важнее идеи воспитать конкретного олимпийского чемпиона.

Очень хочется, чтобы в Минспорта сделали шаг в верном направлении и не сосредотачивали все ресурсы на самых успешных с точки зрения медальных перспектив федерациях, а делали всё, чтобы спорт становился более популярным среди детей и молодёжи. Россыпь золотых медалей один раз в четыре года – это отлично, но массовый спорт и здоровье нации всё же важнее.