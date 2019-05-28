«Мы очень хотим победить!». Российский «Броненосец» вернулся под аплодисменты

25 мая на острове Менорка (Испания) завершился первый этап 52 Super Series сезона 2019 года. Эти соревнования стали первыми для российской команды «Броненосец», после годичного перерыва. По результатам пяти гоночных дней экипаж Владимира Любомирова финишировал пятым из 11 команд-участниц.

Состоявшийся 52 Super Series Menorca Sailing Week преподнёс много сюрпризов. Во-первых, удивила погода. На протяжении всех дней соревнований сила ветра редко превышала 10 узлов, а второй день гонок и вовсе был отменен из-за штиля. Ритм соревнований постоянно нарушался длительными ожиданиями ветра. Но в целом, в таблицу удалось внести восемь гонок, хотя кому-то явно не хватило ещё одной-двух для исправления ошибок.

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Во-вторых, фавориты флота выступили нестабильно. Вице-чемпион мира и победитель сезона 2017, итальянская Azzurra уверенно открыла этап, но к концу соревнований выпала из тройки и не смогла туда вернуться. В итоге у итальянцев, которые ранее хорошо выступали на Менорке, только четвёртая строчка.

Победители прошлого сезона, американская Quantum Racing, сместила итальянцев с лидирующей позиции 23 мая, и казалось, победа у опытной команды практически в кармане. Но заключительный день сложился для американцев неудачно – команда в двух состоявшихся гонках финишировала вне первой пятёрки и с трудом удержалась на третьей строчке общего зачета.



Напротив, практически безупречно выступили победители этапа, немецкая Platoon. Команда шла в пятёрке в течение регаты, но совершила рывок 24 и 25 мая, дважды финишировав на втором месте и один раз на первом. Эти результаты помогли ей обойти титулованных соперников и победить в 52 Super Series Menorca Sailing Week. После победы немецкой команды на чемпионате мира ТР52 в 2017 году это первый подобный титул для Platoon.



Второе место добыл турецко-британский проект Provezza. По итогам сезона-2018 экипаж Ирвина Эмре был только восьмым, соответственно было принято решение скорректировать состав тактической группы команды и это, похоже, приносит плоды.



Команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга тоже претерпела некоторые изменения. В связке с титулованным тактиком Морганом Ларсоном на позиции стратега и рулевого в серии дебютировал олимпийский чемпион в классе «470», хорват Шиме Фантела.

«Броненосец» буквально сорвал аплодисменты, когда победил в первой гонке сезона 21 мая. Далее экипаж выступал несколько нестабильно. Особенно неудачным стало 23 мая, когда «Броненосец» получил два штрафа в трёх гонках. И всё же после победы команда Владимира Любомирова ещё дважды финишировала в тройке (в восьми состоявшихся гонках), что позволило командору Яхт-клуба Санкт-Петербурга позитивно оценить свою первую регату в классе ТР52 после годичного перерыва.

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«Я позитивно оцениваю прошедший этап, пускай вчера мы были десятыми, но в первой гонке победили, а это значит, что у нас есть потенциал. Я твёрдо уверен, что к концу сезона мы будем в первой половине флота. Я всегда стремлюсь учиться, и сейчас наблюдать за работой команды со стороны было очень полезно. Возможно, в Кадисе я уже встану за руль. В команде очень хорошая атмосфера, в первую очередь мы друзья и мы очень хотим победить. А это главное!» – рассказал Владимир Любомиров.



Поделился эмоциями и рулевой Шиме Фантела: «У меня не было особых ожиданий от нового класса яхт, я просто старался принимать лучшие решения в каждой ситуации. Это новый класс для меня и я стараюсь учиться и набираться опыта. В целом всё прошло хорошо, лодка реагирует прекрасно, в команде хорошая атмосфера и мы улучшали результат по ходу регаты».

Сезон 52 Super Series продолжится в середине июня, гонки на Атлантическом побережье Испании примет Кадис.