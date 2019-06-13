У призёра Олимпиады отобрали медаль и отдали её России. Разве так бывает?

У призёра Олимпиады много лет спустя при перепроверке проб нашли допинг и лишили его медали, которая перешла к сопернику. Знакомый для россиян сюжет, правда?

Мы привыкли к тому, что медали обычно отбирают у нас. Но бывает и наоборот!



На днях Международный олимпийский комитет опубликовал сообщение, в котором говорится, что литовский каноист Евгений Шуклин официально лишён серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил. Ещё в начале этого года литовец узнал, что его допинг-проба дала положительный результат на туринабол. И вскрытие пробы В это подтвердило. А всё это значит, что олимпийскую медаль неожиданно получит россиянин.

Россиянин Штыль получит серебро Олимпиады-2012 из-за дисквалификации литовца

Менее десятой доли секунды

Иван Штыль Фото: РИА Новости

Заезды мужских каноэ-одиночек на дистанции 200 метров в Лондоне получились яркими. Лидер российской команды Иван Штыль уверенно выиграл свой квалификационный заезд, в то время как литовец Шуклин был вторым следом за украинцем Юрием Чебаном, который впоследствии стал олимпийским чемпионом. В полуфинале Шуклин прибавил и стал первым. Впрочем, выиграл свою гонку и Штыль, показав при этом лучшее время на Олимпиаде.

Перед финальным заездом было ясно, что медали разыграют Россия, Украина и Литва. Так и получилось, хотя Штыль стартовал неудачно и сразу отстал. Украинец Чебан захватил лидерство со старта и не упустил его. Шуклин уверенно шёл на второй позиции, но во второй половине заезда Штыль прибавил и практически достал литовца на последних метрах дистанции.

Иван был очень близко, но литовец остался впереди. Отрыв – менее одной десятой секунды. По сравнению с ней последующие семь лет – это целая вечность!



Лишь при перепроверке проб оказалось, что Шуклин использовал запрещённые средства. Многие иностранные спортсмены уже устроили бы истерику в социальных сетях, говоря, что их обманули, а они ведь боролись ноздря в ноздрю. Что это тяжёлый психологический удар, от которого им никогда не оправиться, что они не могут доверять МОК, ВАДА и не верят в чистый спорт. В этой ситуации мы такого не услышали и не услышим. Как думаете, почему?

Такое прежде было?

Случаев, когда иностранцев наказывали за допинг, а наши получали медали, откровенно мало, но они есть. Легко вспоминается лыжный марафон на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, где испанец Йохан Мюлегг одержал уверенную победу, но был пойман на ЭПО. Занявший в той гонке второе место россиянин Михаил Иванов в результате стал олимпийским чемпионом.



А есть и совсем свежий пример. В прошлом году Международная федерация плавания аннулировала результат сборной США в эстафете на юниорском чемпионате мира, который, кстати, проходил у них на родине, в Индианаполисе. Тогда положительную пробу сдал один из участников команды Мэтью Вилленбринг. Спортсмен выступал в том числе и в комбинированной эстафете, где американцы опередили Россию всего на 0,15 секунды в борьбе за золото. Справедливость в итоге восторжествовала, и российские пловцы Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов и Иван Гирев получили заслуженные золотые медали.