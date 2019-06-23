Застрельщики да забойщики. Россия с ходу возглавила медальный зачёт Игр

Европейские игры – 2019. Медальный зачёт
Конечно, все мы знали, что сборная России на Европейских играх должна с ходу забираться на первую строчку общекомандного медального зачёта. И если бы это не случилось, мы бы очень расстроились. Но, к счастью, россияне повода для расстройства болельщикам не дали.
По итогам первого дня сборная России завоевала девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых награды – всего 18. И по золоту, и по серебру, и по общему количеству наша команда впереди Европы всей. И лишь по бронзе нас превзошли хозяева – у них восемь третьих мест.
Застрельщиками медального успеха первого дня стали стрелки. Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов выиграли первый же финал Игр – в стрельбе из пневматического пистолета. А через пару часов Юлия Каримова и Сергей Каменской из винтовок попали во второе золото.
А наиболее успешно в субботу выступили представители боевых искусств: самбисты завоевали девять медалей, четыре из которых золотые. Чемпионами игр стали: Елена Бондарева, Татьяна Казенюк, Екатерина Оноприенко и Андрей Перепелюк. Ещё три медали добавили дзюдоисты: одно золото и два серебра. На первое место взобралась Дарья Межецкая.
Самой яркой победой соревновательного дня стало золото гимнастки-художницы Дины Авериной, которая на последнем снаряде смогла отыграть два балла отставания от соперницы из Израиля и вырвать золото. А ещё болельщики были в восторге от акробатов: Виктория Аксёнова и Кирилл Старцев проявили себя лучше всех соперников и выиграли соревнования смешанных пар.
Стоит отметить, что России уже прилично оторвалась от соперников, если считать золотые награды. Но по общему количеству наград на пятки россиянам пока наступают белорусы: у хозяев 14 медалей – всего на четыре меньше, чем у нашей сборной. Здорово стартовали на Европейских играх и грузины, которые с десятью медалями пока замыкают медальную тройку.
Топ-5 медального зачёт Европейских игр – 2019 после 1-го дня.
1. Россия – 9, 5, 4 – 18; 2. Беларусь – 4, 2, 8 – 14; 3. Грузия – 3, 3, 4 – 10; 4. Украина – 3, 2, 1 – 6; 5. Нидерланды – 1, 2, 0 – 3.
- 23 июня 2019
-
00:46
-
00:22
-
00:08
- 22 июня 2019
-
23:06
-
22:36
-
22:01
-
21:06
-
20:40
-
20:33
-
20:26
-
20:14
-
20:06
-
19:57
-
19:46
-
19:36
-
19:27
-
19:19
-
19:09
-
18:59
-
18:49
-
18:27
-
17:21
-
16:55
-
16:30
-
16:14
-
15:13
-
14:42
-
14:17
-
12:51
-
11:38
-
11:08
-
10:27
-
09:01
-
00:49
-
00:42