Застрельщики да забойщики. Россия с ходу возглавила медальный зачёт Игр

Сборная России на Европейских играх рвёт и мечет – 18 медалей за первый день!

Европейские игры – 2019. Медальный зачёт



Конечно, все мы знали, что сборная России на Европейских играх должна с ходу забираться на первую строчку общекомандного медального зачёта. И если бы это не случилось, мы бы очень расстроились. Но, к счастью, россияне повода для расстройства болельщикам не дали.

Европейские игры — 2019. День 1-й. Россия начнёт с золота. Это точно В первый день Евроигр будет разыграно 24 комплекта наград, в том числе в самбо и художественной гимнастике, где шансы очень высоки.

По итогам первого дня сборная России завоевала девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых награды – всего 18. И по золоту, и по серебру, и по общему количеству наша команда впереди Европы всей. И лишь по бронзе нас превзошли хозяева – у них восемь третьих мест.



Застрельщиками медального успеха первого дня стали стрелки. Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов выиграли первый же финал Игр – в стрельбе из пневматического пистолета. А через пару часов Юлия Каримова и Сергей Каменской из винтовок попали во второе золото.

Конвейер запущен. Первое золото Европейских игр едет в Россию! Впервые гимн России прозвучит в Минске в честь триумфа наших стрелков. Бацарашкина и Черноусов были сильнее всех на голову!

А наиболее успешно в субботу выступили представители боевых искусств: самбисты завоевали девять медалей, четыре из которых золотые. Чемпионами игр стали: Елена Бондарева, Татьяна Казенюк, Екатерина Оноприенко и Андрей Перепелюк. Ещё три медали добавили дзюдоисты: одно золото и два серебра. На первое место взобралась Дарья Межецкая.



Самой яркой победой соревновательного дня стало золото гимнастки-художницы Дины Авериной, которая на последнем снаряде смогла отыграть два балла отставания от соперницы из Израиля и вырвать золото. А ещё болельщики были в восторге от акробатов: Виктория Аксёнова и Кирилл Старцев проявили себя лучше всех соперников и выиграли соревнования смешанных пар.

«Было страшно». Странная и восхитительная победа Дины Авериной Чемпионка поделилась эмоциями после победы, а ещё рассказала, почему на Игры в итоге поехала она.

Стоит отметить, что России уже прилично оторвалась от соперников, если считать золотые награды. Но по общему количеству наград на пятки россиянам пока наступают белорусы: у хозяев 14 медалей – всего на четыре меньше, чем у нашей сборной. Здорово стартовали на Европейских играх и грузины, которые с десятью медалями пока замыкают медальную тройку.



Топ-5 медального зачёт Европейских игр – 2019 после 1-го дня.



1. Россия – 9, 5, 4 – 18; 2. Беларусь – 4, 2, 8 – 14; 3. Грузия – 3, 3, 4 – 10; 4. Украина – 3, 2, 1 – 6; 5. Нидерланды – 1, 2, 0 – 3.