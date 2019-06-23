«Форма сборной пролежала год». Легкоатлетам из России наконец вернули флаг?

Российские легкоатлеты на Европейских играх в Минске впервые за долгое время получили шанс выступить не в нейтральном статусе, а под своим гимном и флагом. В командном турнире сборная России выиграла свою соревновательную сессию и заявила о претензии на золото.



Прыгунья в длину Елена Соколова, не оставившая ни шанса соперницам, сравнила Европейские и Олимпийские игры, объяснила, почему её тренера не взяли в сборную, и рассказала, каково это — вновь выступать в форме сборной России.

Европейские игры. День 2-й. Побьёт ли сборная России свой же рекорд? Программа второго дня Евроигр в Минске почти повторит первую, но добавятся лёгкая атлетика и стендовая стрельба.

«Надеюсь, этот формат не приживётся»

– Елена, быстро ли вы разобрались в новом формате соревнований по лёгкой атлетике?

– Не сразу, пришлось почитать правила. В принципе всё понятно, но я надеюсь, что этот формат не приживётся. Абсолютно неправильно, что четыре группы выступают в разное время, а в прыжках в длину на результат сильно влияет ветер. У нас он был встречным – «минус один», а в четвёртой группе, возможно, будет «плюс один», а это 10-15 сантиметров разницы. Для командного зачёта это не важно, а вот на личный зачёт это серьёзно может повлиять

– Теперь вам ещё полдня ждать окончательных результатов…

– Да. А ведь кто-то ещё и раньше нас выступал. Повторюсь, мне не нравится, но что делать?



– Ждать будете на стадионе?

– Нет, пойду домой. Может быть, посмотрю трансляцию.



– Сегодня у вас лучший результат сезона – 6,76. Довольны?

– В команде я выиграла, а в личном – не знаю. Посмотрим, что получится.



– Трудно ли настраиваться на соревнования, где вы являетесь частью команды?

– Я хотела настраиваться как на индивидуальный старт, но когда вышла, то поняла, что проигрывать вообще не хочется. Соперницы прыгали мало – 6,10 или 6,20. И я понимала, что если сделаю заступ, то проиграю. Так что у меня все попытка с недоступом, даже лучшая.

«Думала, форма сборной России больше не пригодится»

– Кого можете назвать своими главными соперницами на этом турнире?

– Румынка сильная, но она как-то себя не проявила, а ещё есть девушки из Беларуси и Украины – у них лучший результат сезона выше моего. Так что остаётся только ждать (улыбается).



– На Европейских играх вы выступаете под российским флагом. Каково это?

– Приятно, конечно. Нам эту форму давно уже дали, она лежала год на полочке. Я уже думала, что не пригодится. Приятно было её достать и надеть. Как ветераны на 9 мая (улыбается).

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– Вы выступали до этого на соревнованиях в нейтральном статусе?

– Статус мне дали в феврале, поэтому я успела принять участие в двух: в Риге и в Берлине.



– У вас есть и опыт выступления на Олимпиаде. Можно ли сравнить с ней Игры в Минске?

– Я думала, что здесь всё будет хуже. Но нет, всё на уровне: организация хорошая, никаких накладок, зрители про прекрасные – нас, россиян принимают за своих, очень хорошо поддерживают. Не представляю, что будет, когда на стадион выйдут белорусы. Стадион разрываться будет, наверное (улыбается).



– Поддержка зрителей помогает?

– Помогает, конечно. Особенно в такой ситуации, когда конкуренция не чувствуется.

«Сказали: купите билет сами»

– Вы одна из самых опытных в сборной России. Как-то помогаете молодёжи?

– А я вообще не живу в Олимпийской деревне, потому что моего тренера не взяли в команду. Мы с тренером и сыном живём в городе, недалеко от стадиона.



– А почему тренера не взяли?

– Говорят, когда команду составляли, что-то не подумали об этом. Зато взяли старших тренеров по выносливости – они, видимо, здесь нужнее.



– А ваш тренер имеет право здесь находиться?

– Да, конечно. Он купил билет сам, пришёл на стадион. Сел на первый ряд, и мы всё обсуждали. Я без тренера вообще на соревнования не езжу, даже на коммерческие старты. Я объяснила это руководству, старший тренер по прыжкам обещал помочь, достать билет, аккредитацию. Но сегодня сказали, что ничего не получается. Купите билет сами! В итоге мы решили эту проблему, но можно было решить её по-другому.



– Как вы прокомментируете вялотекущий конфликт в федерации лёгкой атлетики?

– Давайте лучше без комментариев оставим этот вопрос.