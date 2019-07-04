Чемпионам и призёрам Европейских игр в Минске дали отдохнуть. Но позже они схватятся с чемпионами России за место на чемпионате мира!

Чемпионат без чемпионов. Почему сильнейшие борцы страны не поедут в Сочи?

В ближайшие три дня ледовый дворец «Айсберг» в Сочи, на льду которого пять лет назад зажглась звезда Юлии Липницкой, а Евгений Плющенко стал двукратным олимпийским чемпионом, станет ареной жарких борцовских схваток. Именно в «Айсберге» пройдёт чемпионат России по вольной борьбе, победители которого получат шанс пробиться на сентябрьский чемпионат мира.

Минским призёрам дали отдохнуть

Тренерский штаб сборной России принял решение освободить от чемпионата страны победителей и призёров Вторых Европейских игр в Минске. В столице Беларуси в шести олимпийских весовых категориях россияне завоевали шесть медалей, в том числе четыре золотые.

Таким образом, в Сочи не будут бороться Заур Угуев (до 57 кг), Ахмед Чакаев (до 65 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Даурен Кугурлиев (до 86 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Анзор Хизриев (до 125 кг). Этим спортсменам предстоят контрольные схватки с чемпионами России в борьбе за право попасть на сентябрьский чемпиона мира в Нур-Султан (Казахстан).

Три чемпиона мира по вольной борьбе выступят на ЧР-2019 в весе до 74 кг

Всем остальным предстоит жёсткий отбор. Особенно острым ожидается соперничество в олимпийской категории до 74 кг, где выступят поднявшиеся из веса до 70 кг чемпионы мира разных лет Хетик Цаболов, Магомед Курбаналиев и Магомедрасул Газимагомедов, а также призёр прошедшего в апреле чемпионата Европы Тимур Бижоев и сильнейший борец до 23 лет Никита Сучков. Если бы в эту категорию заявился и Разамбек Жамалов, главный фаворит категории до 70 кг, то ситуация сложилась бы вообще аховая.

Категории до 65 и до 86 кг станут самыми конкурентными на ЧР по вольной борьбе

Вообще, на чемпионате России будут определены победители и призёры в десяти категориях: к шести олимпийским добавятся категории до 61, 70, 79 и 92 кг. Но если в категориях до 61 и 70 кг пойдёт отбор на чемпионат мира, на котором участвуют представители восьми весовых категорий, то в категориях до 79 и 92 кг будет разыграно исключительно звание чемпиона России и призовые.

Сочи увидит борьбу впервые

Ни один из 26 предыдущих чемпионатов России по вольной борьбе не проходил в Сочи. Чаще всех принимали эти турниры Санкт-Петербург и Якутск. Но на ЧР-2019 заявку подал именно Сочи.

«Чемпионат России пройдёт в Сочи на арене «Айсберг», другие заявки уже не рассматриваются, — объяснил ещё в конце мая глава ФСБР Михаил Мамиашвили. — Для проведения чемпионата в олимпийском Сочи есть все самое необходимое — спортивные сооружения, отлаженная логистика, огромный опыт проведения самых крупных международных стартов».

Вход на арену в дни проведения схваток для зрителей будет бесплатным. Такой шанс увидеть турнир, по уровню конкуренции мало чем уступающий чемпионату мира, нужно обязательно использовать. Чемпионат продлится три дня – 5, 6 и 7 июля. Финальные схватки пройдут в субботу и воскресенье.

На кону участие в стыковых схватках за право выступить на предолимпийском чемпионате мира, на котором будут разыграны путёвки в Токио. Так что со спортивной точки зрения турнир получит дополнительную интригу.