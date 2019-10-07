Допингисты и попрошайки. Почему ЧМ-2019 – самый скандальный в истории

Чемпионат мира в Катаре запомнится надолго. Помимо проблем с организацией, дикой жарой, пробками, отсутствием зрителей добавились спортивные беды. Практически каждый день на турнире сопровождался громким скандалом. А завершилось всё крайне странной пресс-конференцией президента IAAF, где Себастьян Коу признал этот чемпионат мира лучшим в истории.

Чемпионат мира в Катаре – страшный сон. Там даже фотографировать запрещено! Но большие деньги сильнее здравого смысла.

Цирк с забегом Шубенкова

Финал на дистанции 110 метров с барьерами запомнится не только серебром Сергея Шубенкова. Россиянин бежал по крайней дорожке, в то время как на центральных разразилась драма. Ямайский бегун Омар Маклеод перед последним барьером споткнулся и налетел на испанца Орландо Ортегу, тем самым лишив того шанса побороться за медаль.



Дальше случилось самое весёлое. Испанцы подали апелляцию на результат финала и вручения бронзовой медали Ортеге, который на момент столкновения шёл третьим. IAAF отклонила апелляцию. Затем испанцы подали такую же апелляцию во второй раз — и её приняли! Такую же апелляцию!

С этим не согласились уже китайцы, чей спортсмен финишировал четвёртым в этом забеге. Из-за пересмотра результатов он откатился на пятое место, потерял рейтинговые очки и часть призовых. Китайская апелляция была отклонена.

«Давайте устроим ему забастовку!» Да что вообще творит этот «чёртов Маклеод»? Ямайский бегун испортил сезон Шубенкову и продолжает выбивать соперников с дорожки. Никто и не думает его наказывать.

Давайте всем вручать медали

Но это ещё не всё. Похожий случай произошёл в метании молота, где поляк Войцех Новицки занял четвёртое место, но всё равно получил бронзовую медаль после апелляции команды. Оказывается, судьи не заметили, что занявший третье место венгр Бенце Халас во время первой попытки коснулся ногой запрещённой зоны в секторе. В апелляции поляки указали, что это нанесло моральную травму на их спортсмена и он не смог собраться на оставшиеся пять попыток.



Эти случаи создали прецедент, который может обернуться печальными последствиями. После этих эпизодов практически каждый финал заканчивался подачей апелляции от какой-то команды. Журналисты даже шутили, что реальные результаты чемпионата мира мы узнаем через пару недель, пока судьи рассмотрят сотни протестов.

Итоги финала с Шубенковым пересмотрены. Судьи, вы вообще что делаете?! После трёх апелляций медали в финале забега на 110 метров с барьерами перераспределили. Дали тем, кто сильнее просил, а не быстрее бежал.

«Америке всё прощают»

Это слова серебряного призёра Михаила Акименко. Россиянина можно было бы обвинить в ура-патриотизме, если бы не одно но. Михаил высказался против двойных стандартов в спорте. Судите сами. Три из четырёх участников американской эстафеты 4 по 100 м в Дохе имеют допинговое прошлое – Кристиан Коулман, Майк Роджерс и Джастин Гэтлин. В эстафете за США бежали три бывших допингиста.



Представляете, если бы в такой ситуации оказались российские бегуны? Вот и я нет. А Михаил Акименко просто выразил непонимание, почему американца Коулмана простили за пропуск трёх допинг-тестов, а нашего прыгуна в высоту Данила Лысенко – нет.

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Скандал с американским тренером

Этот эпизод тоже пришёлся на время проведения чемпионата мира в Дохе. Американского тренера Альберто Салазара дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Но при этом не наказали никого из его подопечных. Как это возможно? Он что, сам принимал запрещённые препараты? А ведь среди его группы есть такие атлеты, как четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара и легкоатлетка из Нидерландов Сифан Хассан.

К слову, Хассан выиграла два золота в Дохе. Причём стала первой спортсменкой в истории, сделавшей это на дистанциях 1500 и 10 000 метров. Хассан заявила, что крайне возмущена подозрениями в допинге. Ну как же, это же так нелогично, что спортсменку, тренер которой дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, подозревают в употреблении допинга.

Легкоатлетка Хассан возмущена подозрениями в допинге

Глава IAAF совсем поплыл

Пожалуй, это была самая странная пресс-конференция, на которой я присутствовал. Глава IAAF подводил итоги чемпионата мира в Катаре и назвал его лучшим в истории. Журналисты выразили сомнение в этом и принялись задавать британцу, носящему титул лорда, неудобные вопросы. Его ловили на неточностях в формулировках, спрашивали, почему он отказывался говорить о нарушении прав человека в Катаре.



В какой-то момент лорд Коу явно поплыл и не знал, что говорить. На вопрос про то, почему американского тренера дисквалифицировали, а его подопечных – нет, он только ответил, что великих спортсменов всегда в чём-то подозревают. А уж про то, что чемпионат мира вызвал большой интерес в Дохе, вообще смешно.



Цифры по посещаемости, который предоставили в IAAF, выглядели странно. Первые два дня на трибунах практически никого не было, зато организаторы сообщили о почти 12 тысячах зрителей!

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И обвинил во всём журналистку

Глава IAAF не нашёл ничего лучше, чем обвинить во всех бедах журналистку BBC Габи Логан, которая посмела сказать про пустые трибуны на чемпионате мира в Дохе. На это отреагировал её коллега Оливер Холт. Именно его реплика поставит идеальную точку в этом материале.



«Лёгкая атлетика умирает, а люди, такие как лорд Коу, собираются на своём маленьком клочке выжженной земли. Иногда кажется, это всё, что осталось у них в мышечной памяти. Столкнувшись с пустыми трибунами на стадионе в Дохе, с женским марафоном, который состоялся в таких условиях, что стал скорее не забегом, а полевым госпиталем в пустыне, и мужской 100-метровкой, где снова доминировали проблемы с допингом, Коу смотрел на всю эту легкоатлетическую тьму… и решил обвинить в этом журналистку Габби Логан».