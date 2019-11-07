«Мой идеал – Роналду». Но пока нападающего сборной России сравнивают с Краучем

Сборная России продолжает прорываться к новому титулу на Межконтинентальном кубке в Дубае. Второй матч нашей команды на турнире получился, может быть, не слишком зрелищным, зато вывел напрямую в полуфинал: победа над Мексикой со счётом 3:1 гарантировала команде Михаила Лихачёва как минимум второе место в группе. Но второго места игрокам команды мало: нападающий Борис Никоноров привык ставить перед собой только высокие цели. Даже с точки зрения личных достижений: его сравнивают с гигантом Краучем, но он стремится к Роналду.

Молись, а не играй. Почему Россия побеждала Мексику в тишине Два роскошных гола принесли сборной России тяжелейшую победу над Мексикой на Межконтинентальном кубке. А судья – «самурай».

«Мексиканцы просто не понимали, куда бежать и что делать»

– Борис, поздравляем вас с важной победой и выходом в полуфинал. Как вам сборная Мексики?

– Сборная Мексики ничего особенного не показала. Мы получили от соперника ровно ту игру, которую и ожидали. Сегодня мы больше играли от обороны, впереди не было какой-то яркой игры, только несколько полумоментов. Тем не менее, мы забили три гола, а пропустили один. Последнее – особенно здорово. Но самое важное, что есть результат – победа. Михаил Викторович подчёркивал, что самое важное для такого состава нашей команды – это результат. И мы этого результата в первых двух матчах добились. Все ребята – молодцы. Задачу по выходу из группы мы выполнили. Пришло время ставить более высокую цель (улыбается).



– То есть небольшое количество забитых голов – это не столько несыгранность состава, сколько изначально оборонительная тактика?

– Конечно, мы сейчас стараемся больше играть от обороны, больше контролировать мяч. От этого мы немного теряем в эффективности атаки. Но если мы пропускаем всего один гол с таким подходом, значит, это то, что нам нужно. Завтра, правда, нас ждёт более серьёзный соперник, и придётся придумывать что-то новое. Хотя, если мы будем так хорошо играть в обороне, то нам любой соперник будет не так уж страшен, как может показаться изначально.



А что касается сыгранности, то её, по большому счёту, нет. Но откуда ей появиться за два дня? Дай бог, станет лучше, однако понятно, что в Дубае идеальной она не будет.



– Но по ходу матчей вы всё-таки начинаете понимать друг друга в четвёрках?

– Конечно. И хороший пример – это стандарты. Сегодня стандарт как раз прошёл.

А судья — самурай. Мексиканцы весь матч грубили, но сборная России выжила Вторая игра — вторая победа. Сборная России по пляжному футболу практически гарантировала себе выход в полуфинал Межконтинентального кубка.

– Гол после вброса мяча из-за боковой – это же в лучших традициях сборной России!

– Да! И ребята из «Спартака» знают этот стандарт, и мы в «Локомотиве», так что мы все можем эту заготовку использовать. И сегодня прямо читалось, что она пройдёт (улыбается). Изначально, кстати, этого розыгрыша не должно было быть, но я перед матчем подошёл к ребятам из своей четвёрки и сказал, что в этот раз он точно пройдёт. И прошёл! Даже не один, а два раза, просто в первый раз я толком не попал по мячу. Мексиканцы просто не понимали, куда бежать и что делать, были в полной растерянности. А мы получили полную свободу действий!

– Телекомментаторы после этого гола головой сравнили вас с английским гигантом Питером Краучем. Как вы относитесь к подобному сравнению?

– Да, я уже видел (улыбается) – друг прислал мне запись. О-о-очень странное сравнение, честно говоря. Я не знаю, по каким параметрам подхожу: мне ведь до Крауча не хватает, наверное, сантиметров 20 роста. Может быть, я такой же худой? Да, Крауч забивал много голов головой, но головой забивали очень многие (улыбается). Но такое сравнение всё равно очень приятно. Питер Крауч – это легенда английского футбола. Человек, если честно, абсолютно нефутбольный по своей комплекции, даже несуразный, показывал футбол невероятного уровня, здорово контролировал мяч, забил множество голов, и как-то даже космически отличился ударом через себя. Но если брать чисто внешне, то на Крауча в нашей команде намного больше похож Владимир Раскин – он такой же высокий и долговязый.

Фото: BSRussia

– А вы бы с кем себя сравнили, если брать игроков из большого футбола?

– Всем известно, что мой идеал футболиста – это Криштиану Роналду. Мне очень нравится его трудолюбие, отношение к делу, харизма, поведение. Я считаю, что у него нет отрицательных качеств, но очень много положительных.

«Иранцы злые и грубые в игре. Мне это по душе»

– В текущем составе команды вас можно назвать ветераном. Ощущаете себя «дедом»?

– В ветераны меня записывать рановато, всё-таки только-только стукнуло 30 лет. А ветеран для меня – это где-то за 35 (улыбается). Но я поймал себя на мысли, что я здесь «дядька», когда мы начали играть в квадрат. Туда обычно заходит кто-то молодой, и у меня вообще не было мысли, что я зайду, ведь теперь в команде очень много ребят моложе меня. Я понимаю, что время идёт, игроки меняются, и однажды подойдёт и мой черёд. Дай бог, что я ещё буду играть в сборной и увижу, как меня теснит молодёжь.



– Ощущаете ли вы какую-то дополнительную ответственность, как более опытный игрок?

– Пожалуй, нет. Но я однозначно подсказываю ребятам в какие-то моменты. Например, в сборную приехали Артём Волошин и Андрей Андреев. Видно, что в их действиях есть скованность. Я же советовал им раскрепоститься и чувствовать себя уверенно. Какая разница, где мы играем и с кем. Главное, что мы играем в футбол. Мне кажется важно, чтобы не было этой зажатости.



– Сказывается ваш опыт выступлений за сборную?

– Это да, но у разных игроков это проходит по-разному. В своих первых матча я не чувствовал какой-то суперответственности. Я просто вновь оказался в пределах футбольной площадки. Мы же играем в чемпионате России, у нас сильнейшая лига в мире – кого бояться? Я помню, что дебютировал в матче с итальянцами. А что мне до них, когда в Суперлиге играют бразильцы?



Может быть, я просто дебютировал в нужный момент, на физическом и психологическом подъёме, но у меня не было какого-то мандража. Всё это я пытаюсь донести и до ребят. Им нужно просто расслабиться и показать всё то, что они могут. А они могут – я уверен. И Андрей, и Артём очень хорошие футболисты, которые много лет играют в российской Суперлиге, так что опыт у них есть. Им нужно просто внутри себя это осознать, и дальше пойдёт легче.

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– Россия досрочно обеспечила себе право сыграть в полуфинале, но в третьем туре команду ждёт важный матч с Ираном. Важно ли победить иранцев?

– Конечно, хочется выиграть любой матч. Без разницы, кто соперник. Но всё же для нас самое главное – это выполнить задачу. А у сборной России одна задача – выиграть турнир, то есть одержать победу в полуфинале и финале. Но всё равно и у Ирана выиграть очень хочется, особенно если учесть, что это сильная команда, выступающая здесь сильнейшим составом.



– У вас много друзей в сборной Ирана?

– Я общаюсь практически со всей командой. И с Хоссейни, и с Бехзадпуром, и с Али Миршекари, и с Ахмадзаде, и с Киани – все они хорошие ребята, очень положительные люди, вообще ничего плохого не могу про них сказать. Может быть, мне импонирует, что они близки мне по характеру. Мне очень нравится, как они играют, их жёсткость на поле. Они агрессивные, злые, грубые в игре. Мне, честно говоря, это по душе, а потому всегда очень нравится против них играть.

– В Дубае за Россию снова играет шестой полевой игрок – целая команда российских болельщиков. Как вам поддержка и атмосфера на матчах?

– Когда на трибунах присутствует столько наших болельщиков, это просто фантастика! То, что нас каждый год здесь так поддерживают, это просто невероятно. Непередаваемые эмоции! Особенно, когда ты забиваешь гол, и все кричат. И эти легендарные буквы «РОССИЯ», ух!



Атмосфера в Дубае всегда выделяется по сравнению с другими турнирами, кроме тех, что проходят в России, конечно. Но когда ты играешь на чужой земле, где-то далеко от родины, и на матч приходит почти полный стадион болельщиков, это действительно нечто особенное. Огромное им спасибо за то, что каждый год они нас поддерживают. Это просто супер!