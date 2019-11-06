Молись, а не играй. Почему Россия побеждала Мексику в тишине

Чтобы злее были

Как думаете, какой соперник для сборной России по пляжному футболу первым стал принципиальным?



Бразилия? Португалия? Испания? А вот и нет. Правильный ответ – Мексика. Но вряд ли кто-то из игроков сборной России, приехавшей в Дубай выиграть Межконтинентальный кубок – 2019 и вышедших на песок играть с Мексикой во втором туре, смог бы ответить на этот вопрос правильно.

Мексиканцы грубили, россияне забивали. До нового трофея — пара побед Вторая игра — вторая победа. Сборная России по пляжному футболу практически гарантировала себе выход в полуфинал Межконтинентального кубка.

Зато человек, на себе испытавший рождение этой принципиальности, был у нас на «лавочке». И ещё один – на трибуне. Речь о двух наших тренерах – Илье Леонове и Андрее Бухлицком. Именно они 12 лет назад в первом историческом матче России на чемпионатах мира по пляжному футболу проиграли Мексике. В серии пенальти, спасшись со счёта 0:2 на последних минутах. И из-за этого поражения Россия тогда не вышла в четвертьфинал, хотя вполне могла наделать шуму уже на том турнире.

И хотелось, чтобы Леонов и Бухлицкий перед матчем кое-что рассказали нынешним игрокам сборной о том матче. Чтобы злее были. Потому что проигрывать сегодня было никак нельзя.

Возвращение тренера и не только

Михаил Лихачёв, накануне благополучно отбывший одноматчевую дисквалификацию (преимущественно за воротами Египта), вернулся на своё место. Голкипер Максим Чужков тоже вернулся – после травмы, и с египтянами успел отыграть на троечку (по собственной же оценке).

«Неберущихся мячей нет. Отжимайся!» Тяжёлые будни вратаря сборной России Первый номер сборной России по пляжному футболу Максим Чужков вернулся в состав после травмы. Пропустил дважды, но всё-таки не отжимался.

Вернулась и первая четвёрка, в том же составе, что и в стартовом матче – спартаковцы Новиков и Павленко в обороне, «железнодорожники» Фёдоров и Никоноров – в атаке. Последний – наиболее явный (вместе с Чужковым) кандидат для состава на чемпионат мира в Парагвай через две недели, пока в Дубае не забивал. А его голов ждали.



Матч традиционно начинался без фоновой музыки. Почему традиционно? Потому что в Дубае приходит время помолиться, а делать это нужно в тишине. И вот пока вся страна молилась, Россия начала побеждать Мексику.

Гол, и ничего серьёзного

Мексиканцы смогли отобраться на чемпионат мира и тоже привезли в Дубай не оптимальный состав. И вот этот состав спокойно оборонялся и не позволял россиянам ничего серьёзного. Вплоть до 8-й минуты, когда японский судья назначил в ворота Мексики опасный штрафной. Моралес в момент удара заплёл ногу Жарикову, потом долго спорил с арбитром, но это не помогло ни ему, ни голкиперу Франко – 1:0.



В оставшееся до перерыва время был бесконечный контроль мяча сборной России и момент, в котором Раскин не забил с пяти сантиметров. Мексика в атаке не показывала вообще ничего, разве что Николай Крышанов один раз чуть не подплавил Чужкова, покатив ему передачу если не в «больницу», то в «поликлинику» точно.

Судья — самурай

Героем первой половины второго периода тоже стал Жариков. Он не забивал и не отдавал – всего лишь успел броситься под удар мексиканца в упор. И да, это был самый интересный (да что там – единственный) момент за 7 минут. А потом Никоноров сделел то, чего все ждали – забил красоту. В падении, головой вогнал мяч в ближнюю девятку с такой силой, что Кабрера даже не дёрнулся – 2:0.

И тут же Мексика ответила: на угловом российские защитники не разобрались, Новиков бросил зону, выдернулся по мячу и уже не успевал блокировать удар Родригеса с нескольких метров – 1:2. Спустя полминуты Алонсо грубо пошёл в Чужкова, заработал вторую жёлтую карточку и был изгнан с площадки суровым самурайским арбитром. За две минуты большинства россияне обязаны были забивать, Жариков попал в штангу, но счёт до перерыва так и не изменился.

Суперсейвов на всех не хватит

На первой же секунде третьего периода Денис Пархоменко, сменивший Чужкова, успел вспотеть: Паласиос с начального удара зарядил в крестовину. И продолжал потеть – Мексика прижимала россиян к воротам, и Денису регулярно приходилось вступать в игру, однажды даже совершив суперсейв. Его коллега Кабрера на 30-й минуте тоже очень хотел совершить суперсейв, но ему пришлось всего лишь вынимать мяч из сетки после роскошного удара Виктора Крышанова – 3:1.



Стало поспокойнее. Мексиканцы отчаялись или устали, так что даже навал соорудить не могли. Россия опять играла в контроль, а Пархоменко ещё разок красиво прыгнул за мячом – на последних секундах.



В третьем туре россияне сыграют с Ираном. Скорее всего, уже в статусе полуфиналиста.