Драматичные пенальти! Неудачный удар отправил Россию на второе место

Самый неудобный соперник

Матчи сборных России и Ирана на Межконтинентальном кубке в Дубае – это особая, уже почти легендарная история. Пожалуй, только с бразильцами у россиян соперничество выглядит более ярким и острым. Иран давно и прочно заслужил звание самого неудобного соперника для нашей команды: из 11 сыгранных матчей команда Михаила Лихачёва выиграла лишь пять. При этом иранцы в Дубае нередко выигрывали самые принципиальные встречи. В 2013-м и 2018-м они побеждали Россию в финалах, а в 2017-м в матче за бронзу впервые оставили вне пьедестала.

Вратарь сборной России опять забил. Но команда обидно проиграла Ирану Сборные России и Ирана подарили болельщикам отличный матч. В пенальти больше повезло иранцам, но обе команды в полуфинале.

На кону отчётной встречи титулов и медалей пока нет: и Россия, и Иран досрочно обеспечили себе выход в полуфинал, а потому бились только за первое место в группе и заряд позитивных эмоций. Фаворита снова выделить было трудно: с одной стороны, Иран, не попавший на чемпионат мира, сделал ставку на Межконтинентальный кубок, и приехал в Дубай в оптимальном составе, а Россия, напротив, ставит эксперименты. С другой, Лихачёв со всей дружиной буквально пару недель назад крупно обыграл Иран в полуфинале Всемирных пляжных игр – этот опыт должен был помочь.

Очередной гол от вратаря

Сборная России впервые в этом турнире начала матч под музыку. В первом и втором матчах начало игры приходилось на период молитвы в Эмиратах, а потому на стадионе было слышно только наших болельщиков да главного тренера Михаила Лихачёва. А на первых минутах матча с Ираном была и музыка, и крики как российской, так и иранской торсиды на трибунах, и игра сразу же пошла как-то повеселее. Уже на первой минуте Андрей Андреев оказался перед воротами Хоссейни с мячом, но попал точно во вратаря. А на уже второй был забит гол – наш регулярно забивающий вратарь Максим Чужков неотразимо пробил через всё поле впритирку со штангой – 1:0.

Темп игры был высоким, обе команды охотно шли в атаку. Высокий прессинг способствовал тому, что мяч не задерживался у вратарей – его сразу же отправляли вперёд. Так что опасные моменты возникали с завидной регулярностью. У ворот сборной России особенно опасный момент создал Амир Акбари, продавивший защитника, но не переигравший Чужкова. На противоположной стороне поля мог блеснуть Раскин, пытавшийся сложиться и пробить через себя в стиле Златана Ибрагимовича. Неприятно бил и Жариков. Но второго гола зрители до перерыва не увидели.

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Пропускаем как под копирку

На первых же минутах второго периода Мохтари мог сравнять счёт роскошным ударом через себя: иранец оторвался от защитника, очень высоко выпрыгнул, но чуть не попал по мячу, и круглый полетел рядом со штангой. Через минуту Амир Акбари тоже попробовал пробить через себя – но выстрел на себя принял Виктор Крышанов. А ещё через минуту крепко досталось Андрею Новикову: Хассан Абдоллахи пытался с размаха пробить по мячу, контроль над которым он уже потерял, и попал по руке защитнику сборной России. Тот отомстил неприятным ударом издали.

К середине матча игра несколько замедлилась по сравнению с первым периодом. Мяч всё больше задерживался в ногах Чужкова и Хоссейни. Иран, как казалось, больше владел мячом на чужой половине поля, имел больше подходов, чаще бил. Но забила сборная России! Виктор Крышанов, отклеившись от защитника, хлёстко пробил, но команду спас вратарь, однако на добивание первым успел Владимир Раскин, пославший мяч в пустой угол – 2:0. Жаль только, что уже до перерыва Иран сумел не только распечатать наши ворота, но и отыгрался. Оба гола вышли как под копирку: Хоссейни бил от своих ворот, а полевой игрок подправлял мяч в сетку. В первый раз в протокол своё имя вписал Акбари, во второй – Миршекари. На перерыв команды ушли при счёте 2:2.

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Эффективный штурм

Тренерский штаб сборной Ирана после паузы предсказуемо решил ничего не менять, а Михаил Лихачёв вызвал со скамейки вратаря Дениса Пархоменко. Времени на раскачку у 19-го номера не было: на первой же минуте ему пришлось совершить умопомрачительный сейв после неожиданного рикошета, а на второй ему подставили подножку, и он исполнил дальний штрафной – неточно.

К середине периода сборная России завладела инициативой, и хорошенько насела на ворота соперника. Иран не пропустил, но потерял лидера сборной и лучшего бомбардира турнира Амира Акбари. Иранец пытался помешать пробить Борису Никонорову, и очень неудачно приземлился на левую руку. Самостоятельно Акбари покинуть песок не смог – его унесли с поля на носилках. Увы, сразу же после этого соперник ещё и забил: Ширу дали пробить через себя, а дальше мяч рикошетом от Виктора Крышанова залетел точно в ближний угол ворот Пархоменко. Какая досада!

Сборной России нужно было срочно идти на финальный штурм. И она пошла так, что иранцы просто не ожидали подобного натиска. Россияне нанесли по воротам Хоссейни целую серию неприятных ударов, а особенно активно на острие смотрелся Борис Никоноров. Он в итоге и забил: сначала заработал опасный штрафной, а затем его реализовал, пробив вратарю между ног – 3:3.

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Со скамейки – прямо в бой!

После гола Никонорова команды спокойно доиграли до финальной сирены: смирились с тем, что решать судьбу матча придётся в овертайме или серии пенальти. Три дополнительные минуты игрового времени также прошли практически без опасных моментов. Можно отметить разве что неточный удар Месигара через себя, да неприятный стык Мохтари и Пархоменко. Иранец ногой попал российскому вратарю по кисти руки, и на песке вновь появился Максим Чужков.



Именно ему и пришлось первому встать в ворота во время серии пенальти. Игроки обеих команд били отлично. Сначала на точный удар Шира ответил Остап Фёдоров, который в игровое время на песок не выходил, но хладнокровно забил с пенальти. Затем ворота сборной Ирана поразили Новиков и Никоноров. Когда игра пошла до первого промаха, на удачу в ворота вышел даже Денис Пархоменко, и почти до мяча дотянулся! Но через минуту всё было кончено: Бехзадпур отразил выстрел Жарикова в верхний угол. Россия вновь уступила Ирану и завершила групповой этап на втором месте. В полуфинале нашей команде предстоит сразиться со сборной Испании.