«Найти стекло – хорошая традиция. Пусть даже воткнув его в ногу»

У сборной России по пляжному футболу на чемпионатах мира есть неожиданная традиция. Даже не традиция — добрый знак. Во время официальной тренировки, которая проводится на главной арене турнира, кто-то из команды обязательно откапывает стекло. Причём иногда не очень приятным образом.



И вот это случилось в очередной раз. Внушительных размеров осколок бутылки был найден, сфотографирован и выброшен от греха подальше. А рассказал о традиции главный тренер сборной России Михаил Лихачёв. И не только о ней.

Вот это и есть «футбол неудачников»? Как тренировалась сборная России. Видео Ни раскалённый песок, ни стёкла в нём не смогли помешать сборной России готовиться к старту чемпионата мира. Он близко.

— Михаил Викторович, это ваш четвёртый чемпионат мира как главного тренера. Каждый раз как первый или уже, что называется, на опыте?

— Есть то, что было всегда – очень хорошее чувство предстартового волнения и ожидание большого события. Сборная России четыре года не была на чемпионате мира, и даже те ребята, которые давно играют в сборной, по-особенному ощущают приближение мундиаля. Для нас всех это очень значимое событие.



— Сегодня прошла официальная тренировка на главной арене – как вам стадион, песок, погода?

— Стадион и песок – всё в порядке, нареканий вообще никаких. А вот погода, честно говоря, не радует. Мне кажется, тут даже хуже, чем в Катаре на Всемирных пляжных играх. Жара очень тяжело переносится, видно, что для нашей сборной не всё просто. Обычно говорят, что условия одинаковые для всех, но точно не в этот раз. С Сенегалом и ОАЭ нам ещё и играть первыми, в 16:15 по местному времени. Банальность, но условия мы не выбираем, так что просто готовимся к тому, что есть.

— Температура может изменить план на игру?

— Безусловно. Это один из важных факторов, его нельзя не учитывать. Поэтому и план на каждую конкретную игру может модифицироваться в зависимости от погодных условий.



— В сборной шесть дебютантов чемпионата мира – такого никогда не было. С ними нужно как-то особенно работать в плане психологии, всё-таки ЧМ – это совершенно особенный турнир?

— Шесть дебютантов – это 50 процентов команды, такого действительно ещё не было. Нужно ли с ними как-то работать? Они все разные по своему психотипу, кому-то действительно нужны дополнительные слова, а кто-то психологически и так хорошо готов. С каждым работаем персонально.

— На групповом этапе мы последовательно играем с Сенегалом, ОАЭ и Беларусью. Что это за команды?

— Сенегал – это сильнейшая сборная Африки последних лет. Я к ней всегда относился с большой симпатией и думал, ну когда же мы наконец с ними сыграем. Прекрасно помню эту команду на чемпионате мира – 2011, где она произвела настоящий фурор. А лидер сенегальцев Папе Кукпаки просто фантастические голы забивали. Команда очень сильная, находится в очень хорошей форме и буквально месяц назад в Катаре это подтвердила. Информация по Сенегалу у нас есть, есть видео – могу сказать, что нам предстоит крайне тяжёлый матч.



ОАЭ мы знаем едва ли не лучше любой другой сборной. Играем с ними постоянно, вот и за последний месяц сыграли дважды – в товарищеском матче и в игре за третье место на Межконтинентальном кубке. Их рисунок игры более или менее понятен, команда прогрессирует с каждым годом и постепенно становится ощутимой силой.



Что касается Беларуси – они уже целый месяц готовятся непосредственно к чемпионату мира. Провели ряд продолжительных сборов, сыграли много товарищеских матчей. Для них это первый в истории чемпионат мира, важнейшее событие. Ну и плюс славянское дерби – оно не может быть неинтересным (улыбается).



— Прямо перед тренировкой на главной арене менеджер нашей сборной откопал в песке большой кусок стекла. Это нормально?

— Это хорошая традиция. Мы практически на всех чемпионатах мира именно на официальной тренировке находим стекло. Иногда даже получая его себе в ногу, как Егор Еремеев. Надеюсь, что заключительное просеивание состоится непосредственно перед матчами первого дня, так что всё будет нормально.

«Против комаров тактически готовы идеально. Всё разобрали» Капитан сборной России Антон Шкарин мог бы посмотреть игру другой сборной России и Сан-Марино. Но у него чемпионат мира.

— Две недели назад сборная России играла на Межконтинентальном кубке далеко не основным составом и заняла четвёртое место. Результат вряд ли можно назвать положительным, а игру?

— Результат, конечно, не лучший, мы хотели в любом случае быть как минимум в тройке. И по ходу турнира всё было в наших руках и ногах. К сожалению, ребятам не хватило именно опыта решающих матчей. Игра за третье место, как раз с ОАЭ, нам вообще не удалась, а в полуфинале мы просто не сумели воспользоваться собственными возможностями. Зато игрой в трёх матчах группового этапа я полностью удовлетворён – ребята действовали хорошо, выполняли тренерскую задачу. В итоге не хватило стабильности, но это такая штука, которая вырабатывается только временем.



— Из того состава на чемпионат мира приехали три человека. Вратарь Максим Чужков – первый номер сборной, в Дубай ездил просто за игровой практикой после травмы, а вот зачем там играли Никоноров и Фёдоров? Они должны были что-то доказать тренерскому штабу?

— В Борисе Никонорове мне хотелось увидеть лидера в том составе. И его игрой я как раз доволен – он сыграл результативно и очень полезно. Его попадание на чемпионат мира весьма логично. Что касается Остапа Фёдорова – нам сильно не хватает футболистов именно такого плана, креативных, умеющих обыграть один в один и готовых сыграть на разных позициях. Надеюсь, что он оправдает выбор в свою пользу и поможет нам в Парагвае.

«Мой идеал – Роналду». Но пока нападающего сборной России сравнивают с Краучем Форвард Борис Никоноров на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу красиво забивает и гордится сравнением с английским гигантом.

— В последние годы Международная организация пляжного футбола пытается сделать пляжный футбол лучше, быстрее, смотрибельнее. Там готовы менять правила, и во время Межконтинентального кубка возможные изменения широко обсуждались. В первую очередь про игру вратаря с мячом. Вы что предлагали?

— Я давно поднимал эту тему. Вратарь в пляжном футболе внезапно стал центральной фигурой, с самым большим процентом времени владения мячом. Как только какая-то команда находит вратаря, уверенно и спокойно играющего и ногами, и на линии, она сразу начинает взлетать по рейтингу.



Лично я предложил следующий вариант: после того как вратарь сыграл со своим партнёром, он может получить только один обратный пас назад, причём без разницы – в руки или в ноги. И так до касания мяча игроком соперника. Мы такой вариант даже тестировали на тренировках – игра становится значительно более быстрой и зрелищной. Уверен, что такой вариант изменений в правилах оказался бы очень интересным.

— Россия получила право на проведение чемпионата мира 2021 года, и на вопрос о том, где бы вы хотели арену этого турнира, вы дали неожиданный вариант – стадион «Динамо». Почему?

— Это был мой второй вариант, а первый – это, конечно, Красная площадь. Пользуясь случаем, хочу призвать ответственных людей провести чемпионат мира именно в самом сердце России. Это было бы невероятно знаковое событие. Что касается «Динамо», да, я по-прежнему называю его именно так, а не «ВТБ-Арена», там начинался советский футбол. Там проводились первые матчи чемпионатов СССР, свои первые матчи там сборная Союза проводила. Весьма символично получилось бы. Ну и плюс очень доступное место, удобное по логистике, да и опыт проведения всевозможных событий, не только спортивных, у людей, работающих на «ВТБ-Арене», есть.



— Нужно ли сборной России пожелать что-то, кроме удачи?

— Удачи – обязательно. А ещё — хорошего старта, хорошего настроения и максимальной поддержки у болельщиков. Всегда говорю, что чем больше людей нас искренне поддерживает, тем выше наши шансы на победу в каждом матче и каждом турнире.