«Найти стекло – хорошая традиция. Пусть даже воткнув его в ногу»

У сборной России по пляжному футболу на чемпионатах мира есть неожиданная традиция. Даже не традиция — добрый знак. Во время официальной тренировки, которая проводится на главной арене турнира, кто-то из команды обязательно откапывает стекло. Причём иногда не очень приятным образом.
И вот это случилось в очередной раз. Внушительных размеров осколок бутылки был найден, сфотографирован и выброшен от греха подальше. А рассказал о традиции главный тренер сборной России Михаил Лихачёв. И не только о ней.
— Михаил Викторович, это ваш четвёртый чемпионат мира как главного тренера. Каждый раз как первый или уже, что называется, на опыте?
— Есть то, что было всегда – очень хорошее чувство предстартового волнения и ожидание большого события. Сборная России четыре года не была на чемпионате мира, и даже те ребята, которые давно играют в сборной, по-особенному ощущают приближение мундиаля. Для нас всех это очень значимое событие.
— Сегодня прошла официальная тренировка на главной арене – как вам стадион, песок, погода?
— Стадион и песок – всё в порядке, нареканий вообще никаких. А вот погода, честно говоря, не радует. Мне кажется, тут даже хуже, чем в Катаре на Всемирных пляжных играх. Жара очень тяжело переносится, видно, что для нашей сборной не всё просто. Обычно говорят, что условия одинаковые для всех, но точно не в этот раз. С Сенегалом и ОАЭ нам ещё и играть первыми, в 16:15 по местному времени. Банальность, но условия мы не выбираем, так что просто готовимся к тому, что есть.
— Температура может изменить план на игру?
— Безусловно. Это один из важных факторов, его нельзя не учитывать. Поэтому и план на каждую конкретную игру может модифицироваться в зависимости от погодных условий.
— В сборной шесть дебютантов чемпионата мира – такого никогда не было. С ними нужно как-то особенно работать в плане психологии, всё-таки ЧМ – это совершенно особенный турнир?
— Шесть дебютантов – это 50 процентов команды, такого действительно ещё не было. Нужно ли с ними как-то работать? Они все разные по своему психотипу, кому-то действительно нужны дополнительные слова, а кто-то психологически и так хорошо готов. С каждым работаем персонально.
— На групповом этапе мы последовательно играем с Сенегалом, ОАЭ и Беларусью. Что это за команды?
— Сенегал – это сильнейшая сборная Африки последних лет. Я к ней всегда относился с большой симпатией и думал, ну когда же мы наконец с ними сыграем. Прекрасно помню эту команду на чемпионате мира – 2011, где она произвела настоящий фурор. А лидер сенегальцев Папе Кукпаки просто фантастические голы забивали. Команда очень сильная, находится в очень хорошей форме и буквально месяц назад в Катаре это подтвердила. Информация по Сенегалу у нас есть, есть видео – могу сказать, что нам предстоит крайне тяжёлый матч.
ОАЭ мы знаем едва ли не лучше любой другой сборной. Играем с ними постоянно, вот и за последний месяц сыграли дважды – в товарищеском матче и в игре за третье место на Межконтинентальном кубке. Их рисунок игры более или менее понятен, команда прогрессирует с каждым годом и постепенно становится ощутимой силой.
Что касается Беларуси – они уже целый месяц готовятся непосредственно к чемпионату мира. Провели ряд продолжительных сборов, сыграли много товарищеских матчей. Для них это первый в истории чемпионат мира, важнейшее событие. Ну и плюс славянское дерби – оно не может быть неинтересным (улыбается).
— Прямо перед тренировкой на главной арене менеджер нашей сборной откопал в песке большой кусок стекла. Это нормально?
— Это хорошая традиция. Мы практически на всех чемпионатах мира именно на официальной тренировке находим стекло. Иногда даже получая его себе в ногу, как Егор Еремеев. Надеюсь, что заключительное просеивание состоится непосредственно перед матчами первого дня, так что всё будет нормально.
— Две недели назад сборная России играла на Межконтинентальном кубке далеко не основным составом и заняла четвёртое место. Результат вряд ли можно назвать положительным, а игру?
— Результат, конечно, не лучший, мы хотели в любом случае быть как минимум в тройке. И по ходу турнира всё было в наших руках и ногах. К сожалению, ребятам не хватило именно опыта решающих матчей. Игра за третье место, как раз с ОАЭ, нам вообще не удалась, а в полуфинале мы просто не сумели воспользоваться собственными возможностями. Зато игрой в трёх матчах группового этапа я полностью удовлетворён – ребята действовали хорошо, выполняли тренерскую задачу. В итоге не хватило стабильности, но это такая штука, которая вырабатывается только временем.
— Из того состава на чемпионат мира приехали три человека. Вратарь Максим Чужков – первый номер сборной, в Дубай ездил просто за игровой практикой после травмы, а вот зачем там играли Никоноров и Фёдоров? Они должны были что-то доказать тренерскому штабу?
— В Борисе Никонорове мне хотелось увидеть лидера в том составе. И его игрой я как раз доволен – он сыграл результативно и очень полезно. Его попадание на чемпионат мира весьма логично. Что касается Остапа Фёдорова – нам сильно не хватает футболистов именно такого плана, креативных, умеющих обыграть один в один и готовых сыграть на разных позициях. Надеюсь, что он оправдает выбор в свою пользу и поможет нам в Парагвае.
— В последние годы Международная организация пляжного футбола пытается сделать пляжный футбол лучше, быстрее, смотрибельнее. Там готовы менять правила, и во время Межконтинентального кубка возможные изменения широко обсуждались. В первую очередь про игру вратаря с мячом. Вы что предлагали?
— Я давно поднимал эту тему. Вратарь в пляжном футболе внезапно стал центральной фигурой, с самым большим процентом времени владения мячом. Как только какая-то команда находит вратаря, уверенно и спокойно играющего и ногами, и на линии, она сразу начинает взлетать по рейтингу.
Лично я предложил следующий вариант: после того как вратарь сыграл со своим партнёром, он может получить только один обратный пас назад, причём без разницы – в руки или в ноги. И так до касания мяча игроком соперника. Мы такой вариант даже тестировали на тренировках – игра становится значительно более быстрой и зрелищной. Уверен, что такой вариант изменений в правилах оказался бы очень интересным.
— Россия получила право на проведение чемпионата мира 2021 года, и на вопрос о том, где бы вы хотели арену этого турнира, вы дали неожиданный вариант – стадион «Динамо». Почему?
— Это был мой второй вариант, а первый – это, конечно, Красная площадь. Пользуясь случаем, хочу призвать ответственных людей провести чемпионат мира именно в самом сердце России. Это было бы невероятно знаковое событие. Что касается «Динамо», да, я по-прежнему называю его именно так, а не «ВТБ-Арена», там начинался советский футбол. Там проводились первые матчи чемпионатов СССР, свои первые матчи там сборная Союза проводила. Весьма символично получилось бы. Ну и плюс очень доступное место, удобное по логистике, да и опыт проведения всевозможных событий, не только спортивных, у людей, работающих на «ВТБ-Арене», есть.
— Нужно ли сборной России пожелать что-то, кроме удачи?
— Удачи – обязательно. А ещё — хорошего старта, хорошего настроения и максимальной поддержки у болельщиков. Всегда говорю, что чем больше людей нас искренне поддерживает, тем выше наши шансы на победу в каждом матче и каждом турнире.
- 21 ноября 2019
-
10:01
-
09:42
-
09:35
-
09:31
-
09:04
-
00:45
-
00:35
-
00:31
- 20 ноября 2019
-
23:50
-
22:42
-
21:58
-
21:35
-
21:33
-
21:15
-
21:00
-
20:32
-
19:13
-
19:00
-
18:32
-
18:00
-
17:40
-
16:55
-
16:52
-
16:10
-
15:48
-
13:41
-
12:56
-
12:47
-
12:41
-
12:17
-
12:12
-
11:22
-
11:11
-
09:24
-
09:22