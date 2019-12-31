Нас бьют, а мы блистаем! Самые яркие победы российского спорта в 2019 году

В уходящем году наши спортсмены одержали много выдающихся побед в самых разных видах спорта. Это не просто золотые медали, а доказательство того, что российский спорт даже в условиях санкций остаётся сильнейшим в мире.
Первое золото со времён СССР
Российские гимнасты вернули себе звание лучшей сборной планеты. На чемпионате мира в Штутгарте наши парни выиграли золото в командном турнире. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин и Иван Стретович сделали то, что удавалось только великой и могучей сборной СССР. Последний раз до Штутгарта отечественные гимнасты побеждали в команде на чемпионатах мира в 1991-м.
Сборная России отыгралась по полной программе за обидное поражение в прошлом году, когда проиграла китайцам 0,049 балла. А Нагорный добавил к командному золоту ещё и победу в личном многоборье.
Полный комплект Загитовой
В уходящем году Алина Загитова стала самой титулованной спортсменкой в женском одиночном фигурном катании в истории СССР и России.
После ряда поражений и даже провальных выступлений, как на чемпионате страны в Саранске и чемпионате Европы в Минске в её перспективы на чемпионате мира в Сайтаме сложно было поверить. Но Алина опровергла все скептические прогнозы, одержав красивую и убедительную победу.
К титулам олимпийской чемпионки и чемпионки Европы она добавила и звание чемпионки мира. А в конце года объявила о приостановке спортивной карьеры, хотя вряд ли уже вернётся на официальные турниры. Загитова выиграла абсолютно всё – её нечего и некому что-то доказывать. Она ушла в статусе королевы.
Триумф лыжников на глазах короля
Что может быть красивее в лыжном спорте, как триумф на королевском марафоне на глазах переполненного стадиона?
Да, на чемпионате мира в Зеефельде лыжной сборной России не удалось выиграть ни одной золотой медали. Но под конец сезона Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков и Илья Семиков в гонке на 50 км в Лиллехаммере устроили настоящее шоу, выбросив всех соперников куда подальше.
Первые четыре места в финишном протоколе на глазах короля Норвегии! Да когда такое было?! Монарх так расстроился, что даже не вручил Большунову приз за победу.
Короли песка и сетки
Наша мужская волейбольная сборная традиционно в числе фаворитов на любом турнире. К этому уже давно привыкли. А вот в пляжном волейболе громких побед у наших команд не было. После чемпионата мира в Гамбурге этот пробел был закрыт.
Олег Стояновский и Вячеслав Красильников завоевали титул чемпионов мира, обыграв всех главных конкурентов. А по ходу сезона доказали, что на данный момент являются лучшей парой мира в пляжном волейболе, выиграв и финал Мирового тура.
Три золота за несколько минут
На чемпионате мира по водным видам в Кванджу российские пловцы завоевали три золотых медали. За один день. За один час. Более того – за несколько минут!
Фантастический заплыв провёл Антон Чупков на дистанции 200 м брассом. В своём стиле он традиционно отставал на первой части дистанции, был даже последним, но на второй половине разогнался и в итоге побил мировой рекорд. Помните, как бегал Юрий Борзаковский на своей коронной 800-метровке? Так вот, Чупков делает то же самое в бассейне и в каждом своём заплыве устраивает шоу.
На той же дистанции тем же стилем ожидаемую золотую награду завоевала Юлия Ефимова, а на 200-метровке на спине не было равных Евгению Рылову.
Это спортсмены из России, а не просто ANA
Наши легкоатлеты уже давно выступают без флага и гимна. На юниорских первенствах планеты празднуют победу, завернувшись в плед вместо флага. Но они есть, эти победы, и это главное. Лёгкая атлетика в России находится в состоянии клинической смерти, хотя надежда всё равно остаётся.
А отдельные спортсмены выступают на высочайшем уровне. На чемпионате мира в Катаре Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова завоевали золотые медали в прыжках в высоту и с шестом, Сергей Шубенков стал вторым в драматичном барьерном спринте, прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк поднялись на пьедестал почёта вслед за иконой катарского спорта.
Они сделали так, что даже официальный сайт ИААФ назвал их спортсменами из России, а не просто «авторизованный нейтральный атлет».
Русский Болт на коньках
Конькобежца Павла Кулижникова боятся все соперники. А как не бояться, если он показывает результаты, которые кажутся недостижимыми? Его рекорды сравнимы с теми, что установил великий Усэйн Болт в спринтерском беге.
В уходящем году Кулижников на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пробежал дистанцию 500 метров за 33,616 секунды! А ведь четыре года назад он первым в истории преодолел казавшийся недостижимым барьер в 34 секунды.
Россиянка бросила вызов шахматной королеве
Красивую победу в турнире претенденток в Казани одержала в уходящем году россиянка Александра Горячкина.
В Казани Александра продемонстрировала феноменальный уровень игры, победив досрочно за два тура до финиша.
В начале следующего года Горячкина, которой всего 21 год, поспорит за шахматную корону с действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Этот матч пройдёт в Шанхае и Владивостоке.
Последней на сегодняшний день чемпионкой мира из России была Александра Костенюк, завоевавшая титул в 2008-м.
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