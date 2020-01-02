Доиграемся? Олимпиада без России, титул Месси и другие противоречивые прогнозы на 2020-й

Россию выгонят из мирового спорта, но побеждать мы всё равно не перестанем!

Новый год будет крайне насыщенным на спортивные события – одна только Олимпиада в Токио чего стоит. И пока наши спортсмены уже отставили оливье и возобновили подготовку к главным стартам года, нам остаётся загадывать желания и строить прогнозы – яркие и противоречивые.



Интересно ведь будет проверить себя ровно через год, не так ли?

Россию не пустят в Токио

Летние Игры — 2020 в Японии пройдут без участия России. Формально наша страна не будет представлена на Олимпиаде. К лету будут рассмотрены все апелляции, и российским спортсменам придётся добиваться индивидуального разрешения на участия в Играх в нейтральном статусе. Примерно так, как было на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Или даже хуже.

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Логинов станет чемпионом мира

А вот к февралю апелляцию России рассмотреть точно не успеют. А это значит, что на чемпионате мира по биатлону наша команда выступит под своим флагом. И это прекрасный шанс для Александра Логинова стать чемпионом мира. Саша доказал, что в этом сезоне находится в хорошей форме. И если не будет «залёта» с лыжами, Логинов способен выиграть этот титул.

Логинов принёс России ещё одну медаль на Кубке мира. А будет ли золото?! В гонке преследования Логинов стал вторым. Бороться с Йоханнесом Бё было невозможно.

В России будет новый пилот Ф-1

Роберт Шварцман. Запомните это имя. 20-летний парень выиграл титул в Формуле-3 и пошёл на повышение в Формулу-2 в команду к сыну Михаэля Шумахера Мику. Если Роберт сможет с первого сезона опередить напарника, шансы на попадание в Формулу-1 будут очень высоки. А понимающие в автоспорте люди знают, что Шварцман может очень многое.

«Шварцман победит Шумахера». Узнали всё главное про самых перспективных пилотов из России Что помогает Шварцману побеждать, как рост убил карьеру Атоева и почему результаты Вартаняна – трагедия. Объясняет Пётр Алёшин.

Медведева завершит карьеру

Случай со сломанным коньком на чемпионате России станет последней каплей для Евгении Медведевой. Серебряный призёр Олимпиады не сумела отобраться на главные старты 2020 года, и в какой-то момент к Евгении обязательно придёт окончательное понимание, что соревноваться в условиях такой конкуренции она уже не может.

Медведева снялась с чемпионата России из-за поломки коньков. Это конец?! В короткой программе Женя каталась в сломанном ботинке, но в произвольной решила не рисковать. Что ждёт фигуристку дальше?

Россия выиграет ЧМ по хоккею

Фото: RvS.Media/Robert Hradil/Getty Images

Спустя шесть лет сборная России станет обладателем золотых медалей чемпионата мира по хоккею. Единственный вопрос, в каком статусе это сделает «Красная машина». Хотя в любом случае нашим хоккеистам уже не привыкать побеждать в нейтральном режиме. Именно так они выиграли Олимпиаду в Пхёнчхане.

Россия разорвала Канаду. Это самая крупная победа в истории встреч! Подопечные Валерия Брагина разгромили сборную Канаду со счётом 6:0. Это первая победа российской сборной на МЧМ-2020.

Бельгия победит на Евро-2020

Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

И тут хотелось бы написать, что сборная России выиграет турнир. Но в футболе наши шансы чуть ниже. Зато всё в порядке с ними у сборной Бельгии, которая имеет по сути последнюю возможность выиграть что-то большое со звёздным поколением во главе с Эденом Азаром, Кевином Де Брёйне, Дрисом Мертенсом и другими.

Канадский клуб выиграет Кубок Стэнли впервые за 27 лет

Уникальная ситуация. В самой канадской в мире игре канадцы не побеждают уже 27 лет. В НХЛ клубы из страны кленового листа не выигрывали Кубок Стэнли с 1993 года, когда это сделал «Монреаль Канадиенс». Пора прервать эту традицию, и есть ощущение, что это сделает «Торонто», избавившийся от Майка Бэбкока и обладающий лучшим составом в лиге.

Аргентина выиграет «Копа Америка»

Лионель Месси Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Лионель Месси заставит замолчать всех критиков, выиграв трофей с национальной сборной. Аргентинцы и на прошлой Кубке показали, что способны круто играть со всеми своими звёздами в составе. Месси и компания созрели для больших побед.