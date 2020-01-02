Доиграемся? Олимпиада без России, титул Месси и другие противоречивые прогнозы на 2020-й

Новый год будет крайне насыщенным на спортивные события – одна только Олимпиада в Токио чего стоит. И пока наши спортсмены уже отставили оливье и возобновили подготовку к главным стартам года, нам остаётся загадывать желания и строить прогнозы – яркие и противоречивые.
Интересно ведь будет проверить себя ровно через год, не так ли?
Россию не пустят в Токио
Летние Игры — 2020 в Японии пройдут без участия России. Формально наша страна не будет представлена на Олимпиаде. К лету будут рассмотрены все апелляции, и российским спортсменам придётся добиваться индивидуального разрешения на участия в Играх в нейтральном статусе. Примерно так, как было на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Или даже хуже.
Логинов станет чемпионом мира
А вот к февралю апелляцию России рассмотреть точно не успеют. А это значит, что на чемпионате мира по биатлону наша команда выступит под своим флагом. И это прекрасный шанс для Александра Логинова стать чемпионом мира. Саша доказал, что в этом сезоне находится в хорошей форме. И если не будет «залёта» с лыжами, Логинов способен выиграть этот титул.
В России будет новый пилот Ф-1
Фото: instagram.com/robertshwartzman
Роберт Шварцман. Запомните это имя. 20-летний парень выиграл титул в Формуле-3 и пошёл на повышение в Формулу-2 в команду к сыну Михаэля Шумахера Мику. Если Роберт сможет с первого сезона опередить напарника, шансы на попадание в Формулу-1 будут очень высоки. А понимающие в автоспорте люди знают, что Шварцман может очень многое.
Медведева завершит карьеру
Случай со сломанным коньком на чемпионате России станет последней каплей для Евгении Медведевой. Серебряный призёр Олимпиады не сумела отобраться на главные старты 2020 года, и в какой-то момент к Евгении обязательно придёт окончательное понимание, что соревноваться в условиях такой конкуренции она уже не может.
Россия выиграет ЧМ по хоккею
Фото: RvS.Media/Robert Hradil/Getty Images
Спустя шесть лет сборная России станет обладателем золотых медалей чемпионата мира по хоккею. Единственный вопрос, в каком статусе это сделает «Красная машина». Хотя в любом случае нашим хоккеистам уже не привыкать побеждать в нейтральном режиме. Именно так они выиграли Олимпиаду в Пхёнчхане.
Бельгия победит на Евро-2020
Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images
И тут хотелось бы написать, что сборная России выиграет турнир. Но в футболе наши шансы чуть ниже. Зато всё в порядке с ними у сборной Бельгии, которая имеет по сути последнюю возможность выиграть что-то большое со звёздным поколением во главе с Эденом Азаром, Кевином Де Брёйне, Дрисом Мертенсом и другими.
Канадский клуб выиграет Кубок Стэнли впервые за 27 лет
Уникальная ситуация. В самой канадской в мире игре канадцы не побеждают уже 27 лет. В НХЛ клубы из страны кленового листа не выигрывали Кубок Стэнли с 1993 года, когда это сделал «Монреаль Канадиенс». Пора прервать эту традицию, и есть ощущение, что это сделает «Торонто», избавившийся от Майка Бэбкока и обладающий лучшим составом в лиге.
Аргентина выиграет «Копа Америка»
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images
Лионель Месси заставит замолчать всех критиков, выиграв трофей с национальной сборной. Аргентинцы и на прошлой Кубке показали, что способны круто играть со всеми своими звёздами в составе. Месси и компания созрели для больших побед.
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