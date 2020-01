Провалила допинг-секс. Как необычно канадская чемпионка избежала дисквалификации

Может ли спортсмен оправдаться, если его допинг-проба показала положительный результат? Может, и ещё как! Главное – подойти к оправданию с выдумкой… и любовью.

Вот, например, история с положительной допинг-пробой многократной чемпионки мира по гребле на байдарках и каноэ Лоренс Венсан-Лапуант завершилась её полным оправданием. Оказывается, канадская чемпионка стала жертвой собственной страсти.

Следы стероидов

Лоренс Венсан-Лапуант за свою карьеру больше десятка раз становилась чемпионкой мира в спринтерских дисциплинах в гребле на байдарках и каноэ. И наверняка пополнила бы свою коллекцию очередными наградами на прошедшем в августе 2019 года спринтерском чемпионате мира в Сегеде.

11-кратная чемпионка мира Венсан-Лапуант провалила тест на допинг

Если бы не досадное обстоятельство. 29 июля, за три недели до старта турнира, она сдала внесоревновательную допинг-пробу, которая показала наличие незначительного количества запрещённого препарата лигандрола. Этот препарат используется для лечения остеопороза и истощения мышц. Он внесён в список запрещённых веществ ВАДА, поскольку обладает тем же эффектом, что и анаболические стероиды.

Естественно, Венсан-Лапуант сразу заявила, что она невиновна, такого быть не могло и нужно всё выяснить. Но антидопинговая комиссия Международной федерации гребли отстранила спортсменку от соревнований до вынесения окончательного решения. Для канадки это был страшный удар. Ведь она всю свою карьеру выступала за включение спринтерских дисциплин в олимпийскую программу, добилась своего – в Токио спринт будет, но на чемпионате мира, который был отборочным к Играм-2020, не выступила.

Следы любви

Впрочем, теперь у Венсан-Лапуант есть шанс заработать олимпийскую путёвку на отборочных соревнованиях в Бразилии и Германии, которые пройдут в мае. Можно не сомневаться, что она это сделает и выступит в Токио. И там тоже наверняка будет в медалях.



Дело в том, что разбирательство дела завершилось полным оправданием спортсменки. Члены антидопинговой панели приняли её объяснения и доказательства того, что запрещённое вещество попало в её организм по вине второй стороны, а Венсан-Лапуант стала просто жертвой.

Жертвой своей любви или страсти. Короче, по версии адвоката Адама Клевинэ, канадская чемпионка за несколько дней до сдачи допинг-пробы занималась сексом со своим тогдашним молодым человеком, в результате чего произошёл «обмен жидкостями». В той жидкости, которая попала в организм заслуженной гребчихи, и содержались следы запрещённого вещества.



Клевинэ представил необходимые доказательства, а именно анализ волос парня, который полностью подтвердил версию. Ну и собственноручно написанное признание виновника: да, употреблял такой-то препарат (содержащий лигандрол), да, занимался сексом с Венсан-Лапуант.

Вердикт: невиновна, полностью оправдана и может соревноваться. Осталось только официальные извинения принести, а ещё компенсацию за подозрения выплатить, и вообще будет всё в порядке.

Адвокатская работа

Работу адвоката стоит признать великолепной. Клевинэ, который взялся за дело сразу после известия о положительной допинг-пробе, сразу выдвинул в СМИ версию о том, что лигандрол мог попасть в организм спортсменки с некачественной пищевой добавкой или едой. Но впоследствии эта версия поменялась на «обмен жидкостями» (bodily fluids exchanged with her former boyfriend). Юридически дело гребчихи оказалось похоже на «кокаиновый поцелуй» теннисиста Ришара Гаске в 2009-м. Тогда спортсмен тоже был оправдан.

Тут стоит сказать о самом Клевинэ. Он, как и Венсан-Лапуант, занимался греблей на байдарках и каноэ, причём в спринтерских дисциплинах, входил в сборную Канады. Параллельно с занятиями профессиональным спортом получил диплом журналиста, а по окончании карьеры закончил юридическую академию.



Довольно быстро после получения диплома он стал специализироваться на спортивном праве. Четыре года работал юрисконсультом в ВАДА, получив огромный опыт. Клевинэ консультировал международные федерации и национальные антидопинговые агентства. Сейчас же он работает в канадском юридическом агентстве по вопросам спортивного права.

То есть адвокат у Венсан-Лапуант был очень сильный, знакомый с мельчайшими нюансами, которые могли бы помочь. Пусть со стороны объяснение выглядит смешно, как и поцелуй Гаске, как и помада Йохауг (которая не спасла её от дисквалификации, кстати), но результат есть.



Спортсменкам всего мира теперь можно брать такой метод оправдания на вооружение. Конечно, не всё так просто. Нужно и бойфренда подходящего найти, и с дозой «обмена жидкостями» не переусердствовать. И самое главное, юриста с опытом работы в ВАДА нанять.