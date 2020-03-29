Роковая примета. Загадочная смерть чемпионки по гребле в ледяной воде

13 января 1973 года в ледяной воде грузинской речки Капарча погибла олимпийская чемпионка 1972 года байдарочница Юлия Рябчинская. Её смерть сопровождали загадочные обстоятельства, тело не смогли сразу найти, в лёгких воды не было. Женившийся второй раз муж пытался лишить её материнских прав. Посмертно.

Перевернувшаяся лодка и тело в сетях

Сборная СССР по гребле на байдарках и каноэ проводила тренировочный сбор в грузинском Поти. Река Капарча была идеальным местом для работы. На сборе работали герои Олимпиады-1972 в Мюнхене, на которой советские гребцы взяли шесть золотых медалей из семи возможных.



Самую убедительную, как потом выяснилось, победу одержала в байдарке-одиночке Юлия Рябчинская на дистанции 500 м. Она примерно на четыре метра опередила голландку Мике Япис. Всего лишь за пять лет до этого советская медсестра впервые села в байдарку, решив попробовать, удержится ли она на воде.



Спустя пять месяцев после своего триумфа Рябчинская погибла.



13 января 1973 года она вместе с остальными спортсменами проводила очередную тренировку. Рябчинская выполняла тренировочное задание, полученное от старшего тренера сборной великой Антонины Серединой.

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Тренировка близилась к завершению, когда спортсмены обнаружили перевернувшуюся лодку Рябчинской. По обыкновению чемпионка оторвалась от остальных, поэтому момента трагедии никто не увидел. На воде плавала только шапочка, которую Середина перед началом тренировки отдала подопечной. Тела нигде не было.



Вызванные из Поти водолазы тоже не смогли помочь. Лишь спустя два часа с помощью сетей тело Рябчинской вытащили из воды недалеко от того места, где была обнаружена её лодка.

«Как она могла утонуть?!»

Вскрытие показало, что лёгкие Рябчинской – сухие. Спортсменка скончалась от спазма дыхательных путей, который наступил после попадания в ледяную воду. Гибель наступила не от переполнения дыхательной системы жидкостью, а от удушья. https://www.championat.com/boxing/article-3818783-v-krymu-utonuli-chempionka-i-vice-chempionka-mira-po-kikboksingu-4-avgusta.html



«Каким образом её лодка перевернулась? Никто не видел. И это остаётся загадкой. Была версия, что в её лодку врезался катер с местными рыбаками, но следователи позже от неё отказались. На байдарке Юлии не было никаких повреждений. Как она могла утонуть?! Река в том месте узкая и



мелкая, глубина чуть выше человеческого роста… Я до последнего не верила в ей смерть. Но когда сетями вытащили её тело, надежд не осталось», – вспоминала Антонина Середина.



Вопреки распространённой версии о неумении плавать Рябчинская плавала прекрасно. Действительно, когда она впервые села в байдарку, плавать не умела и про это никому не сказала. Но уже во время тренировок в составе сборной СССР спортсменка постоянно проводила дополнительные занятия в бассейне. По словам Серединой, Рябчинская в соревнованиях по плаванию обгоняла практически всех.

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Накануне гибели олимпийская чемпионка призналась своему тренеру, что находится на грани развода с мужем.



«Она весь вечер провела у меня. Мы много говорили о том, что происходит в её жизни… Но потом переключились на тренировки, обсудили план на следующий день. Утром она вышла из гостиницы и отправилась на базу, но спустя несколько минут неожиданно вернулась. Оказалось, что Юлия забыла шапочку, и я отдала ей свою, чтобы она не поднималась в номер. Тогда же она сказала, что это плохая примета, но тогда мы ни в какие приметы не верили…», — вспоминала Середина.



Спустя некоторое время после смерти чемпионки её муж Александр женился второй раз. Сына Игоря он попытался лишить даже памяти о матери, переписав документы. Но его план не сработал. Александр Рябчинский утонул в 1999 году. Обстоятельства его смерти также остались невыясненными.

Из медсестёр в чемпионки

Юлия Рябчинская прожила всего 25 лет. Эксперты сходились во мнении, что она могла выиграть абсолютно все турниры в новом олимпийском цикле. Её физические возможности, умение работать в высочайшем темпе были недостижимы для абсолютного большинства соперниц. https://www.championat.com/other/article-3799243-v-polshe-pogibla-20-letnjaja-gandbolistka-sbornoj-rossii--chto-sluchilos.html



Сложно даже представить, чтобы не занимавшаяся спортом девушка, учившаяся на медсестру и впервые севшая в байдарку в 20 лет в Виннице, в такой короткий срок стала олимпийской чемпионкой в одиночке, самой престижной категории. В этот же период уместился и декретный отпуск по случаю рождения сына!



Ещё сложнее поверить в то, что во время отбора в команду Рябчинская опередила саму Людмилу Пиняеву, двукратную олимпийскую чемпионку. Свои невероятные возможности она так полностью и не реализовала. Здоровая и сильная спортсменка не справилась с ледяной водой.