Немова засудили на Олимпиаде, и трибуны устроили бунт. Но гимнаст сам успокоил зрителей

Это были самые яркие минуты Олимпиады-2004 в Афинах.



Российский гимнаст, четырёхкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Алексей Немов навсегда вписал своё имя в историю спорта, несмотря на поражение.

Заполненные до отказа трибуны поддерживали нашего атлета, оставшегося без медали из-за несправедливого решения судей. 12 тысяч человек не давали возможности выступить следующему участнику соревнований из США. Репутация спортивной гимнастики, а вместе с ней и всей Олимпиады была под угрозой. Спасти положение в тот момент мог только сам Немов.

И он сделал это, проявив благородство, достойное великого чемпиона.

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Мечта о пятом золоте

Немов приехал в Афины в 2004 году в статусе мировой звезды спортивной гимнастики. Четыре олимпийских золота – куда ещё стремиться? Но Алексей мечтал завершить карьеру красиво и взять пятое золото на исторической родине Игр. Несмотря на травмы и локальные неудачи в том олимпийском цикле, россиянин в свои 28 лет был в прекрасной форме.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В ходе Олимпиады стало понятно, что комбинация на перекладине – лучший шанс Немова на заветное золото. Он был единственным участником, который мог исполнить шесть зрелищных и сложных перелётов – это позволяло ему бороться за самые высокие места. А уж в психологической устойчивости россиянина сомневаться не приходилось.

Нелепое решение судей

Немов вышел на своё выступление максимально сосредоточенным. И был великолепен! Лишь маленькая помарка на приземлении могла в теории лишить его одной десятой балла, но не более того. Алексей был явно доволен, а минутная овация трибун только укрепляла ощущение, что перед нами новый лидер соревнований и потенциально пятикратный олимпийский чемпион.

А потом на табло показали оценку судей – 9,725. Это было промежуточное третье место, которое оставляло Немова без шансов не только на победу, но даже на медаль с учётом того, что после него ещё выступали фавориты. Разброс баллов в оценках был очень большим для гимнастики – от 9,6 до 9,8. К слову, ни у кого из других участников этот разброс не превышал 0,1 балла.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На тех соревнованиях работала бригада из шести человек – из Малайзии, Румынии, Исландии, Кубы, Канады и Франции. Экзотика для спортивной гимнастики. Но дело в том, что тогда было правило, согласно которому судить могли только представители стран, не представленных в финале. Организаторы, очевидно, хотели сделать как лучше, но получилось иначе.

Гнев трибун

Увидев оценки, Алексей уставился в пол. Позже он признался, что в тот момент думал исключительно о том, как ему возвращаться домой без медали. Ведь такого в его блистательной карьере ещё не было. Он был полностью погружён в свои мысли, машинально поправлял экипировку и собирался покинуть место, где спортсмены ждут объявления оценок.

Фото: Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images

А потом осознал, что вокруг него происходит что-то странное.



На протяжении нескольких минут болельщики свистели и гудели, выражая недовольство несправедливыми, на их взгляд, оценками судей. И не собирались утихать. Это реально ставило под угрозу возможность дальнейшего проведения соревнований.

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И они пошли на уступки!



Судьям надо было как-то реагировать и желательно делать это быстро. В итоге они решили пойти на беспрецедентные меры и изменили оценки Немову за его выступление в сторону повышения. Такого раньше не было никогда в истории спортивной гимнастики.



Хотя лучше бы они этого не делали…

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Арбитры повысили баллы нашему спортсмену ровно так, чтобы он не смог подняться вверх в итоговом протоколе. Конечно, трюк не прошёл, и зрители всё прекрасно поняли. Их обманули дважды за 10 минут! И от этого они разгневались ещё сильнее. Это был настоящий бунт!

Поступок Немова, сделавший его легендой

Соревнования остановились. Существовала реальная угроза того, что турнир на перекладине не будет завершён. Следом за Немовым выступать должен был американец Пол Хэмм, но он был растерян и не понимал, что ему делать в сложившейся ситуации.

Россиянин и американец давно дружили, поэтому Пол вскоре подошёл к Алексею и попросил его успокоить трибуны, понимая, что Немов на тот момент был единственным человеком в мире, кто мог спасти положение. И Немов благородно согласился. Четырёхкратный олимпийский чемпион вышел к зрителям и жестами попросил их дать возможность продолжить соревнования.

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Россиянин несколько раз поклонился болельщикам, выражая своё уважение. Конечно, ослушаться зрители не могли – сели на свои места и позволили спортсменам выступать дальше.

Мог ли он поступить по-другому?

Немов спас Олимпийские игры в Афине от позора своим поступком. И это не преувеличение. Алексей тогда проиграл, но это поражение вошло в историю как высшее проявление спортивного духа. Это поражение стало по-настоящему легендарным.

Фото: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

После этого случая в спортивной гимнастике произошли серьёзные перемены, была пересмотрена система судейства, где помимо оценки за технику была введена оценка за сложность, чтобы сделать судейство более объективным.



Вряд ли Немов мог тогда поступить по-другому. Ведь именно подобные поступки отличают великого чемпиона от обычного. Можно только представить, как обидно тогда было россиянину, ведь он был достоин золота, ради которого работал на протяжении четырёх лет. Но проиграв ту битву, он получил нечто большее, чего не купишь ни за какие деньги.



Кто-то помнит победителя соревнований на перекладине в Афинах?



А удивительный поступок Немова до сих пор трогает за душу болельщиков по всему миру.