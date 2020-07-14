Символ позора. Из российской лёгкой атлетики сбежал даже антикризисный менеджер

Дальше – вмешательство с самого верха или печальный конец.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики вновь осталась без руководителя. Евгений Юрченко, избранно-назначенный на этот пост 28 февраля, подал в отставку 13 июля. Антикризисный менеджер ушёл, как только понял: проблемы федерации на сегодняшний день нерешаемы. Да и не нужна уже никому ВФЛА, ставшая символом позора российского спорта.

Антикризисный менеджер

Президентом ВФЛА Евгений Юрченко стал совершенно неожиданно. Он уверял, что сделал это по зову сердца, глядя на бедных легкоатлетов, соревновавшихся в Сокольниках летом 2016-го и получавших олимпийские призы на альтернативных Олимпиаде в Рио-де-Жанейро соревнованиях. Но люди, присутствовавшие на отчётно-выборной конференции, говорили другое: шло колоссальное давление, чтобы избрали именно Юрченко, а не кого-то другого.

Денег нет, но вы держитесь. Как российская лёгкая атлетика пришла в тупик Ласицкене, Шубенкова и других чистых спортсменов жалко: их не допускают до соревнований даже под нейтральным флагом, хотя они не виноваты.

Спортивные власти, до этого лишавшие ВФЛА аккредитации, продавили удобного руководителя, которому предстояло вытащить федерацию из болота. То ли Юрченко тогда не осознавал глубины всех проблем, то ли получил гарантии, что вся необходимая поддержка будет оказана.

Вспомним несколько высказываний бывшего вице-губернатора Воронежской области, который до этого к спорту никакого отношения не имел.

– Я представитель члена совета директоров авиастроительной корпорации, ни к Минспорта, ни к ОКР не имел и не имею никакого отношения.

– Мои задачи – выступление команды в максимальном составе на Олимпиаде в Токио, выступление на международных соревнованиях, ребрендинг ВФЛА.

– Я пришёл как антикризисный менеджер, доктор наук и заведующий кафедры «Антикризисное управление», как человек, у которого не было спортивного прошлого и который может принимать нестандартные решения.

– Действия новой команды ВФЛА будут отличаться от того бездействия, которое было раньше.

– Уверен, что вопрос о стабильном финансовом состоянии федерации будет решён на сто процентов.

Упрёк в спину

Через 136 дней Евгений Юрченко подал в отставку, став рекордсменом ВФЛА. Де-факто сбежал. Ведь на такой спринтерский срок на пост президента федерации не приходил ещё никто.

Он оставил лёгкую атлетику в ещё более тяжёлом положении, чем принимал, не выполнив ни одного обещания из тех, что давал. Не решил главную проблему – налаживание отношений с World Athletics. Собственно, ничего другого Евгению Юрченко и не нужно было делать. Но дедлайн по выплате обязательного штрафа давно просрочен, и теперь нашу лёгкую атлетику, скорее всего, ждёт полное отстранение, а не временное, наложенное ещё в 2015-м.

Но если министр спорта Олег Матыцин довольно сдержанно отреагировал на уход Юрченко, употребив слово «понимание», то глава ОКР Станислав Поздняков высказался недвусмысленно. Фактически он обвинил бывшего руководителя ВФЛА в том, в чём легкоатлеты обвиняли Юрченко давно – тот ничего не делал для решения вопросов.

«Устала от беспредела». Резкая реакция российских атлетов на лишение нейтрального статуса Трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене не исключает уход из сборной.

«Внезапная отставка Евгения Юрченко вызвала недоумение. Спустя без малого пять месяцев стало очевидно, что со стороны избранного в феврале главы ВФЛА была существенная недооценка объёма и глубины проблем, которые предстояло решать. Что привело к переоценке своих возможностей и ресурсов. К тому же полноценной поддержки руководителя внутри легкоатлетического сообщества мы, увы, не увидели, в том числе со стороны спортсменов. В итоге избранный антикризисный менеджер вывести организацию из кризиса не смог», – приводит слова Позднякова «Р-Спорт».

Президент ОКР Поздняков отреагировал на отставку главы ВФЛА Юрченко

Итоги работы Евгения Юрченко глава ОКР подвёл ёмко и точно. Но возникает вопрос – имел ли бывший президент ВФЛА ресурсы для решения проблем? Если имел и не решал, это одно. Если не имел и не решал – тоже плохо, но уже немного другое. Судя по словам Станислава Позднякова, возможен любой из вариантов.

Пусть умирает?

Впрочем, теперь уже всё равно. Юрченко ушёл, и нужно что-то делать с самой ВФЛА.

Можно вновь отобрать государственную аккредитацию и больше никогда не вспоминать о славной федерации, которая в последние годы превратилась в символ настоящего бессилия и позора всего российского спорта.

А на её месте образовать новую структуру, которую и наделить необходимыми для спортивной федерации полномочиями. Обязать руководство этой структуры раз и навсегда за короткий срок избавиться от допингового шлейфа, который накрывает всё вокруг. Речь даже не о спортсменах и тренерах. В нашей стране до сих пор проводятся турниры на призы дисквалифицированных легкоатлетов. В нашей стране руководителями региональных министерств спорта и спортивных школ до сих пор являются дисквалифицированные легкоатлеты.

Вопрос только один – кто будет руководить такой структурой и кому дадут настолько широкие полномочия?

Особый случай. Как брошенные в беде российские легкоатлеты могут пробиться на Олимпиаду Пока в Токио могут пустить только двух спортсменок из России.

Можно попросить занять место Юрченко любого из «свободных» от спорта олигархов, но сразу сказать ему, что придётся вложить сразу миллионов 30 долларов. Треть из которых – штраф, а остальное – на развитие вида спорта лет на пять. Но для этого нужен приказ с самого верха.

Спортсмены на самый верх уже обращались. Пока это ни к чему не привело.

А можно вообще ничего не делать. И просто дождаться, когда отечественная лёгкая атлетика, подарившая миру сотни легендарных спортсменов, умрёт своей смертью. Осталось недолго.