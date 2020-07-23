«Я больше не буду бегать. Никогда». Вдохновляющая история российской бегуньи Мастерковой

В 1992-м на отборочном турнире к Играм в Барселоне бегунья Светлана Мастеркова не сумела закончить дистанцию 800 м. После 600 метров забега мечты об Олимпиаде были разрушены, а сама спортсменка в сердцах даже решила бросить лёгкую атлетику.



А через четыре года Светлана на Олимпиаде в Атланте поразила весь мир двойной победой!



Уход и триумфальное возвращение Мастерковой – поистине вдохновляющая история.

Невезение или заговор?

Спортивная судьба очень долго испытывала Светлану – уроженку города Ачинск Красноярского края. В лёгкую атлетику она попала случайно, её просто записали в секцию, не спрашивая согласия.



Бегать ей понравилось только тогда, когда она стала получать зарплату, форму и талоны на питание. Мастеркова тренировалась так, как никто. Но никак не могла выиграть что-то значимое. Спортсменка рассказывала, что её неправильно подводили к соревнованиям – намеренно или случайно, но от больших нагрузок она просто не успевала восстанавливаться.

Обделённый чемпион. Сенсационную победу Толстикова в СССР не заметили, а призовые отняли В 1991 году советский бегун выиграл Лондонский марафон, «разгромив» всех соперников. В наши дни такую победу даже представить сложно.

Светлана в интервью журналу «Лёгкая атлетика» в 1996-м говорила:



«Я всегда была сильна духом, человеком с характером. Но на меня единственную распространялся «правильный» жёсткий отбор. На отборочных соревнованиях перед чемпионатом мира в 1993 году я выступала с высокой температурой, заболела ангиной. Хроническое воспаление.



Они сделали отбор в беге на 400 метров в два круга, а на 800 метров в три только для того, чтобы задавить меня. Знали, что до третьего, финального, забега не дотяну. Так и получилось, не добежала до финиша. Даже программу соревнований составляли так, чтобы убрать меня. Сейчас имею право об этом говорить. Это моя личная, выстраданная история».



Кто «они» – Мастеркова говорить не стала. Но так получалось, что перед отборочными соревнованиями на чемпионат мира или Олимпиаду у неё возникали проблемы, которыми конкурентки умело пользовались. После того, как Светлана не смогла добежать финал на 800 м в отборе к Барселоне-92, она сказала резкие слова: «Я больше не буду бегать. Никогда».

Фото: Stu Forster/Getty Images

«Я забыла о муже и дочери»

Проиграв отбор на ЧМ-1993, Мастеркова действительно разочаровалась, всё бросила и уехала в Испанию к известному велогонщику Асяту Саитову, с которым у неё давно был серьёзный роман. Светлана больше не хотела бороться с травмами, особенно с беспокоившим ахиллом, не хотела терпеть несправедливость в отборах, ведь как только здоровье приходило в норму, Мастеркова бежала быстрее всех в России. На следующий год Светлана и Асят стали мужем и женой, у них родилась дочь Анастасия.



В спокойной обстановке Мастеркова полностью восстановила здоровье. Она вернулась к олимпийскому сезону, чтобы вместе со своим тренером Светланой Стыркиной доказать – она вернулась побеждать.



Мастеркова уже весной набрала великолепную форму, так что тренеру стоило немалых трудов уговорить подопечную не раскрывать карты раньше времени.



На отборе к Олимпиаде-1996 Светлана выиграла две дистанции – 800 и 1500 м. Главный тренер сборной России Валерий Куличенко тогда поинтересовался у Стыркиной, зачем они решили бежать на отборе сразу всё, ведь в Атланте Мастеркова побежит только «полторашку». На что получил ответ, что Мастеркова побежит те дистанции, на которые честно отобралась.

Золото с того света. Чемпионка «воскресла», чтобы снова выиграть Олимпиаду Бегунью Бетти Робинсон, попавшую в авиакатастрофу, едва не похоронили. Но она выжила, вылечилась и победила Германию на глазах Гитлера.

В Атланте на Светлану Мастеркову не ставил никто. Кроме неё самой и её тренера. Они действительно знали, в какой форме спортсменка подошла к главным стартам в своей жизни.



Но даже если бы об этом знали все, вряд ли это что-то могло изменить. Ведь фавориты сезона – кубинско-мозамбикская парочка Ана Кирот и Мария Кирот выглядели великолепно. А помимо них были ирландка Соня О’Салливан, алжирка Хасиба Булмерка и другие.



Мастеркову соперницы не волновали.



«Я тренировалась на грани своих возможностей. Всё отдавала подготовке, забыла о муже, даже о дочери, и ни одна травма и болезнь меня не преследовали. Я впервые сделала всё до конца и была потрясена своей выносливостью. Готова была состязаться с кем и как угодно», – отмечала россиянка.

Фото: Stu Forster/Getty Images

«Ещё, ещё!»

В Атланте Мастеркова мастерски, с позиции силы пробежала две дистанции.

В финале на 800 метров она оставила позади всех, лидируя практически всю дистанцию, а на финише ещё добавила скорости. Случайность? Везение?



Нет, это было настоящее мастерство. После своего великолепного финиша Светлана побежала на круг почёта, а российский сектор на главной трибуне скандировал «Ещё, ещё!»



Крутая победа могла забрать у Мастерковой все эмоции. Но слова с трибуны заставили её потерпеть.



Победа на 1500 м получилась ещё более убедительной. Она просто поиграла с соперницами.

«Я себя сберегла и поднесла к Олимпиаде. А тренеры по старой традиции не верили, что я выиграю. Им казалось, хочу прокатиться в Америку, потолкаться среди олимпийцев… Сейчас думаю, как бы не сорваться. Хочется закричать от радости, голова от счастья идет кругом. Боюсь сойти с ума», – радовалась после победы Мастеркова.

Незабываемый прорыв Юрия Борзаковского. С последнего места – к олимпийскому золоту Хладнокровию российского бегуна научило досадное поражение на чемпионате мира.

Все годы неудач остались позади. Она стала суперзвездой мировой лёгкой атлетики. В том сезоне после Атланты Мастеркова выиграла и все оставшиеся старты, в которых принимала участие, била мировые рекорды. В 1999-м она завоевала титул чемпионки мира на 1500 м и взяла бронзу на 800 м. Затем травмы всё-таки вынудили Светлану Мастеркову уйти с беговой дорожки, но те победы в Атланте навсегда остались в истории.