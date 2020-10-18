«Я говорила, что пойду и разобьюсь». Трагическая история советской гимнастки Мухиной

«Я мечтала о том, чтобы наступил момент, когда можно было бы полежать столько, сколько хочется, почитать и чтобы никто не доставал и не трогал. Желание осуществилось – я лежу, читаю, и меня никто не трогает».
Эти слова советская гимнастка Елена Мухина произнесла спустя 15 лет после окончания Олимпиады в Москве, на которую она не попала из-за травмы. Во время подготовки к Играм 20-летняя чемпионка мира неудачно приземлилась и получила перелом позвоночника. 3 июля 1980 года ещё никто не знал, что жизнь замечательной спортсменки превратится в кошмар.
«Я поехала прощаться со спортом»
Елена Мухина очень рано осталась сиротой. По вине отца, страдавшего тягой к алкоголю, в пожаре погибла мать девочки. Её взяла на воспитание бабушка. А в гимнастику Мухину привлекла тренер Антонина Олежко, которая пришла в обычную московскую школу и пригласила всех желающих на тренировку в секцию.
С этого и начался её стремительный взлёт. Сначала была школа «Динамо» и тренер Александр Эглит, а затем переход в 14 лет в ЦСКА к Михаилу Клименко, который прежде никогда не работал с женщинами.
Встреча Клименко и Мухиной оказалась судьбоносной для обоих. Тренер в работе с ученицей делал упор на максимальную сложность, добивался от спортсменки исполнения элементов, которые не делал никто в мире. Даже сложнейшая петля Корбут была доработана – Мухина исполняла этот опасный элемент с винтом!
Московская школьница могла попасть на Олимпиаду-1976 в Монреале, но руководство федерации и тренерский штаб не решились включить её в команду, даже несмотря на то, что у неё были самые сложные программы.
В 1978-м Мухина поразила всех на чемпионате мира в Страсбурге. Она стала абсолютной чемпионкой, победив великую Надю Команечи. Румынка тогда сорвалась с брусьев, а советская гимнастка была безупречна. Как призналась потом Елена, на чемпионат мира она ехала как на последний турнир в карьере.
«Я ехала прощаться со спортом. Последний старт – и я ухожу. Я устала не столько физически, сколько психологически. Да и физически я была не то, чтобы слабой, но сил было немного. Вылезала за счёт технической сложности и на эмоциональной сосредоточенности.
Когда я встала на пьедестал, у меня было жуткое разочарование. Я поняла, что победила в прошедшем чемпионате мира. Всё уже осталось в прошлом», – говорила Мухина в документальном фильме «Торжество духа».
Елена Мухина
Фото: РИА Новости
«Я поняла: меня никто не отпустит»
«Когда я сойду с этого пьедестала, нужно всё начинать сначала. Я хотела уйти, но понимала, что никто меня не отпустит. Поэтому во время гимна были слёзы. Но не слёзы радости, как могло показаться, а слёзы разочарования», – вспоминала чемпионка.
Так и случилось на самом деле. Михаил Клименко, который за четыре года довёл ученицу до звания абсолютной чемпионки мира, рассчитывал на высокий результат и на Олимпиаде в Москве. Но Мухину постоянно преследовали травмы, а он заставлял её работать на износ. Бывало и такое, что тренер забирал гимнастку из больницы, вёз на тренировку, а потом вновь привозил в больницу.
«Пришла работать – работай, трудись, – так говорил ученице Клименко. – Взяла бы и бросила меня, тренировалась одна. Ты же порой меня видеть не хочешь. Я это замечаю. Тяжело тебе заниматься такой гимнастикой? Всё время тренер требует – давай, давай, давай! Такой нехороший. А как иначе? Может, лучше отказаться от всех мыслей и задач? А гимнастику оставить просто для себя в качестве зарядки».
«Это было кошмарное рабство. Могу я или не могу сделать – никого не волновало, речь о «хочу или не хочу» даже не шла. Кого это интересует? Было только одно – надо. Иди и делай. Я отвечала, что пойду и разобьюсь. И слышала – разбивайся. Это что касается спорта. А чисто по-человечески это было жуткое унижение», – рассказывала Мухина.
Окончательный состав команды на домашние Игры определялся на базе «Стайки» в Минске. Там проходил последний сбор советских гимнастов. Именно там 3 июля 1980 года Елена Мухина получила страшную травму. Она отрабатывала вольные упражнения и решила попробовать связку, которая могла стать ключевой в борьбе за олимпийское золото: фляк и сальто в полтора оборота с поворотом на 540 градусом и приземлением в кувырок головой вниз.
Приземление оказалось неудачным – возможно, не хватило силы толчка травмированной ноги. Вместо кувырка получился сильный удар головой в пол, после которого Мухина навсегда потеряла способность двигаться.
Про то, что в это время Клименко не было в Минске, что гимнастку долго не решались оперировать в военном госпитале, уже много написано. Жизнь спортсменке спасли, но жизнь эта была навсегда сломана. Чемпионская история превратилась в трагическую.
«Не хочу говорить про людей плохо»
Сложно назвать одного виновного в том, что чемпионка стала инвалидом. Кто-то считает единственным виновником тренера Михаила Клименко, кто-то говорит, что виновата сама спортсменка, рискнувшая самостоятельно сделать элемент, кто-то списывает всё на злой рок и судьбу.
Елена Мухина
Фото: РИА Новости
Факт в том, что больше 26 лет Елена Мухина была прикована к постели.
«Порой судьба решается от того, что человек что-то не так подумал и уже всё идёт не так, как порой хотелось бы. На самом деле, выбор идёт каждый день, каждую секунду. И не потому, что он что-то сделал не так, а подумал не так!
Но я не хочу не то что о нём (Михаиле Клименко. – Прим. «Чемпионата»), а вообще о людях говорить плохо. После травмы функционеры и тренеры, которые тогда управляли нашей спортивной гимнастикой, мне сказали: «Надо же, ты действительно чувствовала себя настолько плохо, насколько ты и говорила. В это было так трудно поверить».
Я мечтала о том, чтобы наступил момент, когда можно было бы полежать столько, сколько хочется, почитать и чтобы никто не доставал и не трогал. Желание осуществилось – я лежу, читаю, и меня никто не трогает. Но какой ценой!»
Елена Мухина скончалась 22 декабря 2006 года. Спустя год умер Михаил Клименко, который после трагедии с ученицей уехал в Италию и ни разу её не навестил.
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