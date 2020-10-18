«Я говорила, что пойду и разобьюсь». Трагическая история советской гимнастки Мухиной

«Я мечтала о том, чтобы наступил момент, когда можно было бы полежать столько, сколько хочется, почитать и чтобы никто не доставал и не трогал. Желание осуществилось – я лежу, читаю, и меня никто не трогает».



Эти слова советская гимнастка Елена Мухина произнесла спустя 15 лет после окончания Олимпиады в Москве, на которую она не попала из-за травмы. Во время подготовки к Играм 20-летняя чемпионка мира неудачно приземлилась и получила перелом позвоночника. 3 июля 1980 года ещё никто не знал, что жизнь замечательной спортсменки превратится в кошмар.

«Я поехала прощаться со спортом»

Елена Мухина очень рано осталась сиротой. По вине отца, страдавшего тягой к алкоголю, в пожаре погибла мать девочки. Её взяла на воспитание бабушка. А в гимнастику Мухину привлекла тренер Антонина Олежко, которая пришла в обычную московскую школу и пригласила всех желающих на тренировку в секцию.

Травма Комиссаровой. Как это было Российская фристайлистка Мария Комиссарова во время одного из тренировочных спусков получила серьёзную травму и перенесла сложную операцию.

С этого и начался её стремительный взлёт. Сначала была школа «Динамо» и тренер Александр Эглит, а затем переход в 14 лет в ЦСКА к Михаилу Клименко, который прежде никогда не работал с женщинами.



Встреча Клименко и Мухиной оказалась судьбоносной для обоих. Тренер в работе с ученицей делал упор на максимальную сложность, добивался от спортсменки исполнения элементов, которые не делал никто в мире. Даже сложнейшая петля Корбут была доработана – Мухина исполняла этот опасный элемент с винтом!

Московская школьница могла попасть на Олимпиаду-1976 в Монреале, но руководство федерации и тренерский штаб не решились включить её в команду, даже несмотря на то, что у неё были самые сложные программы.

В 1978-м Мухина поразила всех на чемпионате мира в Страсбурге. Она стала абсолютной чемпионкой, победив великую Надю Команечи. Румынка тогда сорвалась с брусьев, а советская гимнастка была безупречна. Как призналась потом Елена, на чемпионат мира она ехала как на последний турнир в карьере.



«Я ехала прощаться со спортом. Последний старт – и я ухожу. Я устала не столько физически, сколько психологически. Да и физически я была не то, чтобы слабой, но сил было немного. Вылезала за счёт технической сложности и на эмоциональной сосредоточенности.



Когда я встала на пьедестал, у меня было жуткое разочарование. Я поняла, что победила в прошедшем чемпионате мира. Всё уже осталось в прошлом», – говорила Мухина в документальном фильме «Торжество духа».

Елена Мухина Фото: РИА Новости

«Я поняла: меня никто не отпустит»

«Когда я сойду с этого пьедестала, нужно всё начинать сначала. Я хотела уйти, но понимала, что никто меня не отпустит. Поэтому во время гимна были слёзы. Но не слёзы радости, как могло показаться, а слёзы разочарования», – вспоминала чемпионка.



Так и случилось на самом деле. Михаил Клименко, который за четыре года довёл ученицу до звания абсолютной чемпионки мира, рассчитывал на высокий результат и на Олимпиаде в Москве. Но Мухину постоянно преследовали травмы, а он заставлял её работать на износ. Бывало и такое, что тренер забирал гимнастку из больницы, вёз на тренировку, а потом вновь привозил в больницу.



«Пришла работать – работай, трудись, – так говорил ученице Клименко. – Взяла бы и бросила меня, тренировалась одна. Ты же порой меня видеть не хочешь. Я это замечаю. Тяжело тебе заниматься такой гимнастикой? Всё время тренер требует – давай, давай, давай! Такой нехороший. А как иначе? Может, лучше отказаться от всех мыслей и задач? А гимнастику оставить просто для себя в качестве зарядки».

Гимнастка Наймушина в 15 лет выиграла Олимпиаду-80. А затем сбежала от тренеров Героиня Игр в Москве умерла во сне в обшарпанной квартире, сыновья на её похороны не приехали – почему?

«Это было кошмарное рабство. Могу я или не могу сделать – никого не волновало, речь о «хочу или не хочу» даже не шла. Кого это интересует? Было только одно – надо. Иди и делай. Я отвечала, что пойду и разобьюсь. И слышала – разбивайся. Это что касается спорта. А чисто по-человечески это было жуткое унижение», – рассказывала Мухина.



Окончательный состав команды на домашние Игры определялся на базе «Стайки» в Минске. Там проходил последний сбор советских гимнастов. Именно там 3 июля 1980 года Елена Мухина получила страшную травму. Она отрабатывала вольные упражнения и решила попробовать связку, которая могла стать ключевой в борьбе за олимпийское золото: фляк и сальто в полтора оборота с поворотом на 540 градусом и приземлением в кувырок головой вниз.

Приземление оказалось неудачным – возможно, не хватило силы толчка травмированной ноги. Вместо кувырка получился сильный удар головой в пол, после которого Мухина навсегда потеряла способность двигаться.



Про то, что в это время Клименко не было в Минске, что гимнастку долго не решались оперировать в военном госпитале, уже много написано. Жизнь спортсменке спасли, но жизнь эта была навсегда сломана. Чемпионская история превратилась в трагическую.

«Не хочу говорить про людей плохо»

Сложно назвать одного виновного в том, что чемпионка стала инвалидом. Кто-то считает единственным виновником тренера Михаила Клименко, кто-то говорит, что виновата сама спортсменка, рискнувшая самостоятельно сделать элемент, кто-то списывает всё на злой рок и судьбу.

Елена Мухина Фото: РИА Новости

Факт в том, что больше 26 лет Елена Мухина была прикована к постели.



«Порой судьба решается от того, что человек что-то не так подумал и уже всё идёт не так, как порой хотелось бы. На самом деле, выбор идёт каждый день, каждую секунду. И не потому, что он что-то сделал не так, а подумал не так!

Жить вопреки. История одной победы над смертью Сегодня Елене Мухиной могло бы исполниться 55 лет. Всю её блестящую карьеру перечеркнул один неудачный прыжок. Карьеру, но не жизнь.

Но я не хочу не то что о нём (Михаиле Клименко. – Прим. «Чемпионата»), а вообще о людях говорить плохо. После травмы функционеры и тренеры, которые тогда управляли нашей спортивной гимнастикой, мне сказали: «Надо же, ты действительно чувствовала себя настолько плохо, насколько ты и говорила. В это было так трудно поверить».



Я мечтала о том, чтобы наступил момент, когда можно было бы полежать столько, сколько хочется, почитать и чтобы никто не доставал и не трогал. Желание осуществилось – я лежу, читаю, и меня никто не трогает. Но какой ценой!»



Елена Мухина скончалась 22 декабря 2006 года. Спустя год умер Михаил Клименко, который после трагедии с ученицей уехал в Италию и ни разу её не навестил.