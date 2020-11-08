Неудержимый «бычок». Как великий борец Резанцев побеждал соперников одним приёмом

На протяжении семи лет он не проиграл ни одного турнира, а его достижение 20 лет держалось в «Книге рекордов Гиннесса».

«Мы были дети послевоенного времени, и мы не могли проигрывать».



С таким посланием обратился двукратный олимпийский чемпион Валерий Резанцев, родившийся осенью 1946 года, к юным борцам греко-римского стиля на турнире, названном в его честь. Его поколение действительно было другим. Невзгоды послевоенного времени закаляли даже тех, кто не стремился стать лучшим. А Резанцев стремился – и стал великим чемпионом!

Тренер нашёл его на улице

Валерий Резанцев очень поздно начал заниматься борьбой – в 17 лет. До этого его главным увлечением был велоспорт, где он даже получил звание мастера спорта. При этом будущий чемпион не раз отмечал, что был всесторонне физически развит. За это он благодарил своих учителей физкультуры в школе. Летом ребята занимались лёгкой атлетикой, футболом, волейболом, участвовали в соревнованиях каждые выходные. Зимой были лыжи и коньки.

О борьбе тогда речи не шло. Бывает, что кого-то отправляют в секцию родители, кто-то идёт за компанию с друзьями. А Резанцев пришёл в борьбу с улицы. В буквальном смысле. Тренер по греко-римской борьбе Вадим Псарёв однажды заметил, как группа рабочих укладывала булыжниками дорогу. И взгляд Псарёва остановился на юном парнишке, которые играючи развлекался с 50-килограммовыми камнями, как будто они ничего не весили. Он подошёл к мальчику по имени Валерий, представился и пригласил попробовать борьбу.

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«Мама – лучший тренер и болельщик»

Через два года после начала занятий пошли первые успехи. В 1965 году Резанцев стал пятым на Спартакиаде народов СССР, потом стал последовательно вторым и первым на турнире имени Ивана Поддубного. Однако борьба давалась ему вначале очень нелегко. Он даже хотел всё бросить и заняться чем-то другим. Но в сложные моменты правильные слова находил тренер.



Первый и последний наставник стал для Резанцева вторым отцом. А как только стали приходить победы, ушло и желание бросить борьбу, и со временем Резанцев лишь в шутку вспоминал, что когда-то хотел уйти из секции. Но при всём безграничном уважении к Псарёву Резанцев говорил, что без родителей не смог бы добиться ничего. И особенно отмечал роль матери.

Валерий Резанцев Фото: РИА Новости

«Моим лучшим тренером и болельщиком в начале моего спортивного пути была моя мама. Она была очень подвижна. Я даже боролся с ней! Мой рост был 165 см, когда я начал бороться. Затем я стал выше. Моя мать любила мой вид спорта. Она знала всех моих соперников. Мой отец был настоящим мужчиной! Он был очень серьёзным и строгим. Он мог сдерживать свои эмоции. Ему очень нравилось моё хобби — борьба, но он никогда не показывал этого и редко говорил об этом».

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«Бычок», против которого нет защиты

Резанцев занимался в алма-атинском клубе «Динамо». А тогда казахстанская школа борьбы справедливо считалась одной из лучших в СССР. Практически на каждой Олимпиаде и на каждом чемпионате мира спортсмены, тренировавшиеся в Казахстане, приносили стране медали. Но даже на этом фоне Валерий Резанцев стал особенным.

На первый взгляд, приём «бычок» очень прост. Резанцев брал левую кисть соперника и прижимал её к его же туловищу. Затем немного приседал и бил в бок соперника головой, плечом или даже шеей – в зависимости от того, как складывалась схватка. И соперник падал. Всегда. Ведь советский борец делал это с такой мощью, что сопротивление было бесполезным. Все знали, что и как он будет делать, но никто не мог этому противостоять. Это и был почерк большого мастера.

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Валерий доминировал на протяжении шести лет: выиграл две Олимпиады, пять чемпионатов мира и три чемпионата Европы. Всего же на протяжении семи лет он вообще не знал поражений, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса, где и оставался целых 20 лет. Пока его достижение не побил не менее великий соотечественник Александр Карелин.