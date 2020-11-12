«Нас за соперниц не считают, что ли?» Как «Кубань» до последних секунд билась с «Ростовом»

Матч российской гандбольной Суперлиги между «Ростовом-Дон» и «Кубанью» не предвещал ничего интересного, кроме громкой вывески – южное дерби. Но получился впечатляющим благодаря характеру краснодарских гандболисток, забросивших в ворота лучшей команды России больше мячей, чем любой из соперников в Лиге чемпионов.

О том, как выглядел этот матч изнутри, а также о своём долгом возвращении на площадку рассказала полусредняя «Кубани» Анастасия Листопад, забросившая семь мячей.

«Кубань» терзала «Ростов» сильнее всех в сезоне. Но всё равно не смогла обыграть фаворита Краснодарские гандболистки поразили ростовские ворота 33 раза. Так чего им не хватило для победы?

«За время болезни дорисовала картину»

– Вы пропустили около двух месяцев – с чем был связан такой перерыв?

– Я переболела ковидом, но мне в диагнозе поставили пневмонию. Ситуация была странной, на самом деле. Когда только начала заболевать, сразу поняла – что-то не так. Сделала компьютерную томографию – процент поражения лёгких был небольшим, меня отправили на домашнее лечение. Сначала делала дыхательную гимнастику, которая давалась мне очень тяжело, но постепенно всё нормализовалось. А поначалу состояние было далеко от хорошего, лечилась я от пневмонии. Возможно, поэтому так надолго всё растянулось.



– А почему считаете, что это был ковид? Вы сдавали тест?

– Да, сдавала. И он был отрицательным. А уже после восстановления сдала тест на антитела, и он показал их наличие. Очевидно, ковид был.



– Но вы находились на самоизоляции?

– Конечно, я же чувствовала, что это было необходимо сделать, чтобы никого не подставлять. И было очень сложно! В Краснодаре я живу одна. Поначалу со мной жил муж, но у него не сложилось здесь с работой. Мы долго думали, и в итоге приняли решение жить на два города – он уехал обратно в Звенигород. Хотя, наверное, даже на три – в Тольятти у меня родители. Я очень благодарна клубу и подругам по команде, оказывавшим мне максимальную помощь. Мне и продукты приносили, и лекарства, и что-то ещё, что было необходимо – оставляли под дверью. Но мне очень не хватало живого общения. Ты сидишь взаперти, а поговорить с человеком не через соцсети нет никакой возможности.



– Вы совсем ни с кем не виделись?

– Только на расстоянии. Девчонки, когда шли на тренировку мимо моего дома, звонили и говорили, что через такое-то время будут рядом. Я выходила на балкон, перекидывалась с ними несколькими словами. В этом заключались мои прогулки. Но я старалась мыслить позитивно, искать плюсы в такой ситуации. Дорисовала картину – осталось только лаком покрыть, купить рамку и повесить на стену.

Фото: Из личного архива спортсменки

– Картину? А в каком жанре – портрет, натюрморт, пейзаж?

– Ой, а можно пока не рассказывать? Я сначала всё доделаю, а потом поделюсь фотографией в соцсетях. Но художник из меня так себе. Если бы я рисовала самостоятельно, ни о какой рамке и речи бы не было. Это картина, которую нужно рисовать по номерам. Да, всё уже расчерчено, но мне это доставляет огромное удовольствие и успокаивает.

«После первого же ускорения задохнулась»

– Когда вы вернулись к тренировкам с командой?

– За неделю до матча с «Астраханочкой», который стал для меня первым после возвращения, и вот теперь ещё неделю перед матчем с «Ростовом». А вообще я стала физически нагружать себя сразу после того, как мне закрыли больничный. Сначала какие-то лёгкие упражнения, потом велосипед и так далее. Более-менее нормальные тренировки начались примерно через месяц после заболевания. Сейчас, слава богу, уже всё в порядке, но заложенная летом база практически обнулилась.



– Но по вашим действиям с «Ростовом» этого не скажешь. Вы бегали весь матч, как и ваши подруги по команде.

– Не знаю, как это выглядело со стороны, но я после первого же ускорения задохнулась. И потом весь матч своё дыхание слышала. Было чуть лучше, чем в матче с «Астраханочкой». В той игре желания было через край, а сил вообще не было. В Ростове я хоть немного двигалась. Если честно, просто так матч для меня сложился удачно – броски, какие-то открывания. А то, что бегали весь матч, так игра «Кубани» на контратаках и построена.

«Ростову» в Суперлиге Вяхирева не нужна. Чемпион непобедим «Кубань» проиграла сильнейшему клубу страны, игравшему не сильнейшим составом, с разницей в 14 мячей!

– На «Ростов» настраивались особо?

– Абсолютно так же, как и на любой матч. Единственное, немного подзадорила нашу команду новость о том, какой состав ростовчанки выставили на игру. Мы ехали на матч в автобусе из Краснодара и как раз на сайте «Ростова-Дон» прочитали новость, узнали, что Аня Вяхирева и Юля Манагарова не заявлены на игру. Переглянулись с девчонками – они нас за соперниц не считают, что ли, не настраиваются на нас? Обсудили чуть-чуть, но на этом не зацикливались.



Мы всё понимаем – график у них очень тяжёлый, в Лиге чемпионов игра за игрой, гандболисткам нужно отдыхать. И всё же хотелось доказать, что к нам так относиться не нужно. Но нам в любом случае нужно обращать внимание на свою игру вне зависимости от состава любого соперника.

«Биться можно с любым соперником»

– «Кубань» была очень близка к тому, чтобы добиться хотя бы ничьей. Чего не хватило?

– Мы, действительно, бились до последних секунд. А чего не хватило? Много факторов. Когда играешь в семь-восемь полевых игроков практически без замен, тяжело избежать ошибок. Вот собственные ошибки и помешали нам сыграть более удачно. Во втором тайме был провальный момент в защите, какие-то нелепые потери. Сами упустили свой шанс сыграть более удачно.



– В составе «Ростова» прекрасно сыграла вратарь Виктория Калинина, которая много лет играла в «Кубани». Настолько она вас изучила?

– Вика отлично сыграла, она огромный молодец. Но и мы ей помогли, не смогли перестроиться, не бросали в другие углы. Наша Вика Самарская тоже выдала классный матч, один двойной сейв чего стоит!



– Присутствие Евгения Васильевича Трефилова на трибунах ощущалось?

– После матча некоторые девочки сказали, что даже слышали его подсказки. Я не слышала ничего, кроме своего сбитого дыхания. А присутствие ощущалось, конечно – дополнительная мотивация. Мы старались сделать всё, чтобы его порадовать. Он ведь только выписался из больницы после коронавируса и уже на гандбол добрался. Надеюсь, что Евгений Васильевич очень скоро вновь начнёт участвовать в тренировочном процессе.

Евгений Трефилов: этой гадости – коронавируса — у меня уже нет

– А что после игры сказал Денис Сайфулин, руководивший командой со скамейки?

– Как обычно, разбирал ошибки. Он поблагодарил нас за характер, за желание играть, но это же нормально для тренера – указывать игрокам на то, где они действовали неправильно.



– Но вы играли с «Ростовом», который сейчас на другом уровне и в плане состава, и в плане организации игры?

– Ну и что? Биться можно и нужно с любым соперником. Поражение есть поражение, и неважно, кто против тебя на площадке. Знаете, перед матчем с «Ростовом» мы договорились, что нужно получить от игры удовольствие, сыграть так, чтобы самим было приятно. Почти получилось. Качество игры могло быть и получше.

– В России ростовчанки побеждают постоянно. У игроков других команд нет комплекса «Ростова»?

– Лично у меня такого нет. Мне даже интереснее играть с командами, которые сильнее. Это дополнительно мотивирует.



– «Кубань» из-за ситуации с коронавирусом в команде долгое время оставалась вне игры, теперь провела несколько матчей, а теперь вновь длинный перерыв – особенности календаря и чемпионат Европы. Как это отразится? Вроде бы ход уже набрали.

– Я привыкла во всём искать позитив. Надеюсь, что возникшую паузу мы используем максимально продуктивно. Главное, чтобы не было травм и болезней.