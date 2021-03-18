«Трефилов по нам соскучился». Российские гандболистки готовы защищать олимпийский титул

Практически пять лет прошло с момента, когда женская сборная России по гандболу одержала теперь уже легендарную победу на Олимпийских играх в Рио в 2016 году. В Токио-2021 этот титул предстоит защищать. Правда на Игры в Японию ещё надо пробиться. 19 марта начинается олимпийская квалификация, в которой россиянкам предстоит провести три матча. Причём есть вероятность, что первый же из них станет решающим.

Сборная России довела Трефилова до слёз. Наконец-то этот злополучный Евро завершился! Российские гандболистки рассчитывали на медали. Но всё было так плохо, что главного тренера уволили прямо по ходу турнира.

Всё решится в первом же матче?

В олимпийской квалификации россиянкам предстоит сыграть с командами Сербии, Казахстана и Венгрии. Если против казахстанской команды у сборной России не должно возникнуть проблем, то противостояния с венгерками и сербками выглядит как минимум непростыми. Венгрия блистала в гандболе в начале 2000-х. В Сиднее венгерки стали серебряными призёрами. Сейчас это уже не такая мощная команда, но доставить проблемы всё равно в состоянии.



По мнению большинства экспертов, многое, если не всё, решится в стартовом матче квалификации, когда россиянки сойдутся со сборной Сербии. Удивительно, но мощная и сильная ныне сербская команда ни разу не квалифицировалась на олимпийские игры. Так что мотивация у Сербии будет запредельная, можно даже не сомневаться.

«Матч с Сербией ключевой? Нельзя так сказать, все будут бороться, играть нужно будет со всеми», – осторожно предположила Дарья Дмитриева.

«Все соперники опубликовали свои заявки на матчи. Сейчас сосредоточены на сборной Сербии, у нас с ними первая игра, от неё будет много зависеть. Знаем их состав. Знаем, что есть в заявке Лекич, но 99%, что играть она не будет. С таким повреждением не играют. Наверняка, тренер включил ее для поднятия духа. Все гандболистки известные, мы с ними встречались. Всё известно, всё понятно. Разбираем игры, изучаем соперников», — развил тему главный тренер нашей команды Алексей Алексеев.

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Пришлось отцепить трёх игроков

В первоначальном списке игроков, вызванных на сбор в Новогорск, была 21 фамилия. Однако на квалификацию надо было отправить 18 гандболисток. Пришлось исключить из списка Полину Ведёхину, которая последнее время играла с серьёзной травмой. Вне списка оказалась вратарь Анастасия Лагина и Елизавета Малашенко.



«Хотели сразу вызвать 18 игроков, чтобы никого не отсеивать. Но был большой перерыв у некоторых девчонок, поэтому вызывали с опасением. Одно опасение оправдалось. Полина Ведёхина не тренировалась, боли не позволяют ей вообще принимать участие в тренировках, поэтому проходит процедуры. Не будем ее мучить. Ей и так большое спасибо за то, что помогла ЦСКА пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это уже подвиг с её стороны.



Ещё не поедет один вратарь. У нас четыре вратаря, поэтому оставим трёх — участниц Лиги чемпионов. Настя Лагина вернётся в клуб, будет в любой момент готова заменить кого-то. На сегодняшний день решили так. Плюс Лиза Малашенко. На сегодняшний день решили, что по последним играм и Никитина, и Кирдяшева выглядели сильнее», — подробно объяснил свой выбор Алексеев.

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«Дело не в том, хочет Трефилов тренировать или нет»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв дал понять, что в случае успешного прохождения квалификации Алексей Алексеев повезёт команду и на Олимпиаду в Токио. Легендарный тренер Евгений Трефилов после операции на сердце потихоньку возвращается к работе, но пока в роли консультанта. Остальное – в компетенции врачей и больше никого.



«Про Трефилова мы уже много раз говорили. Дело не в том, хочет ли он или нет, дело в его серьёзных медицинских ограничениях, которые связаны с его здоровьем, с его психоэмоциональными нагрузками, с его операцией на сердце. Если бы можно было «переделать» Трефилова и научить его работать менее эмоционально, не выплёскивая всего себя на поле, то можно было бы ставить вопрос. Ведущий наш кардиолог осмотрел Евгения Васильевича и выдал такое заключение. Он тренер-консультант, он участвует в тренировочном процессе. Он оценивает игры, оценивает действия игроков. Евгений Васильевич незаменимая кладезь команды», — рассказал Шишкарёв.

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«Трефилов по нам соскучился»

Дарья Дмитриева призналась, что Трефилов создаёт особую атмосферу на тренировках, поэтому его присутствие в зале даже в качестве консультанта очень важно.



«Трефилов иногда подсказывает на тренировках, сегодня во время теории высказывал своё видение со стороны. Не так как раньше, конечно, но сейчас он помогает. Атмосферу создаёт, особенно на первых тренировках, когда он по нам соскучился».



Ясно одно – российские гандболистки готовы начинать защиту олимпийского титула. Хотя и не говорят об этом открыто, боятся сглазить. Это и понятно, потому что права на ошибку в олимпийской квалификации у наших девушек просто нет.