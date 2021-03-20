Игра на нервах. Российские гандболистки выиграли ключевую битву за Олимпиаду

Первый же матч женской сборной России по гандболу в олимпийской квалификации виделся по большому счёту решающим. Хоть тренеры и члены нашей команды аккуратно высказывались по этому поводу, всё говорило о том, что именно встреча со сборной Сербии определит если не всё, то очень многое. Времени на раскачку у подопечных Алексея Алексеева просто не было. Да и негоже действующим олимпийским чемпионкам не попадать на Игры в Токио.
Слишком много ошибок
Россиянки выглядели фаворитами в противостоянии с сербками, которые ни разу в своей истории не пробивались на Олимпиаду. У балканской команды очень неплохой состав по именам, но всё же его сложно сравнить с мощнейшим составом сборной России. Начало встречи получилось нервным. За первые шесть минут команды на двоих забили всего четыре мяча. Хорошо, что три из них влетели в ворота сборной Сербии. Всё началось с гола Ксении Макеевой и двух результативных отрывов Юлии Манагаровой.
Однако потом соперник сначала сравнял счёт, а потом и вышел вперёд – 5:4. Сербки грамотно воспользовались удалениями в составе россиянок. Не слишком уверенно на этом отрезке смотрелась Анна Вяхирева, которая в оптимальной форме должна быть лидером команды. Подопечные Алексеева за первые 15 минут очень много ошибались в передачах. Если бы не несколько великолепных спасений нашего вратаря Анны Седойкиной, Сербия могла вообще уйти в приличный отрыв.
Вяхирева не блистала, но всё сделала правильно
К середине тайма сербские гандболистки держали отрыв в один мяч. Наши неплохо смотрелись в защите, но какое-то дикое количество неточностей в атаке перечёркивали все усилия. Соперник раз за разом убегал один на один с Седойкиной, которая не могла спасать команду вечно. К 20-й минуте первого тайма россиянки всё-таки вышли вперёд – 11:9. Вяхирева трижды подряд реализовала 7-метровый, но надо признать, что помимо точных бросков с семи метров Анна выглядела не так, как мы привыкли.
С другой стороны, умение реализовать такие броски в нужный момент – тоже показатель настоящего лидера. Именно после голов Вяхиревой россиянки сумели уйти в свой первый отрыв в этом матче – 15:10. Несколько раз классно атаковала Владлена Бобровникова. К сожалению, в концовке Сербия смогла сократить отставание, воспользовавшись удалением в нашей команде. 17:13 – именно с такими цифрами на табло соперники ушли на перерыв.
Сербка ударила по лицу Вяхиревой
Второй тайм начался явно не так, как рассчитывали в тренерском штабе сборной России. Вязкая борьба, потери. Правда, ошибались обе команды, но у сербок кураж поймал вратарь, тащивший почти всё. А тут ещё и Анна Вяхирева получила удар в лицо от одной из сербских гандболисток. К счастью, с одним из лидеров сборной России не произошло ничего критичного. А вот соперница получила красную карточку.
Преимущество россиянок первые 10 минут второго тайма держалось в пределах 3-4 мячей, но ближе к 45-й минуте Сербия практически догнала Россию – 20:21. Тренерскому штабу нашей сборной пришлось брать тайм-аут, чтобы как-то встрянуть игроков и не доводить дело до нервной концовки.
Есть важнейшая победа!
У Алексеева получилось донести до гандболисток сборной России, что сводить всё к последним минутам – это не дело. Это была игра на нервах, но россиянки уверенно провели заключительные 10 минут встречи и не дали усомниться в своём превосходстве. 29:24 – сборная России выиграла ключевую битву за Олимпиаду. Россиянки немного помучились с сербками, получали по лицу, но сделали шаг навстречу Токио-2020.
Уже завтра наши девушки сыграют со сборной Казахстана, а в воскресенье проведут поединок с командой Венгрии. И, давайте будем честны, помешать России пробиться на Олимпиаду можем только мы сами.
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