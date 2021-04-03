Катастрофы избежали. Как ЦСКА проиграл первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов

Если бы армейские гандболистки не включились в заключительные минуты матча, всё было бы очень печально. А так – шансы есть.

Московский ЦСКА подошёл к четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов со странными эмоциями. С одной стороны, выход в эту стадию турнира, безусловно, можно было считать успехом. С другой стороны, две недели назад команда неожиданно сменила главного тренера. Ян Лесли был отправлен в отставку из-за того, что руководство клуба не было удовлетворено качеством игры команды.

Исполняющей обязанности главного тренера была назначена олимпийская чемпионка Ольга Акопян, которая входит в тренерский штаб команды и сборной России. Помогают ей в этой роли Роман Ляшенко и тренер вратарей Любовь Коротнева. Шансы ЦСКА и «Бухареста» считались примерно равными, если говорить о двухраундовом противостоянии. Но у себя дома небольшим фаворитом всё же был румынский клуб.

Ян Лесли уволен с поста главного тренера гандбольного ЦСКА

Жуткий отрезок ЦСКА в первом тайме

Обе команды начали встречу очень быстро, практически не присматриваясь друг к другу, как это иногда бывает в матчах столь высокого уровня. Первые пять минут игры завершились со счётом 3:3. У ЦСКА отличились Полина Горшкова и дважды Антонина Скоробогатченко, которая явно была на кураже в этом отрезке матча.

А вот потом что-то разладилось у россиянок в атаке. Плюс уверенно действовала голкипер «Бухареста», несколько раз спасавшая свою команду. К тому же не вовремя схватила удаление Дарья Дмитриева. Всё это вкупе привело к тому, что румынки повели со счётом 8:3. Ольге Акопян не оставалось ничего кроме как взять тайм-аут, иначе всё это могло закончиться очень плохо. Получить «минус пять» в начале такой важной встречи точно не входило в плане армейских гандболисток.

Матч, которого быть не должно. Московскому ЦСКА придётся спасаться в Лиге чемпионов Столичная команда не смогла справиться со словенским «Кримом». А вот у «Ростова-Дон» всё спокойно.

И смена вратаря не помогла

После паузы россиянки действительно взбодрились и быстро забили два мяча. Атаки ЦСКА стали быстрее и эффективнее. Проблема была в том, что Анна Седойкина практически не спасала свою команду, и почти каждый бросок «Бухареста» завершался голом. Акопян не могла этого не видеть и выпустила вместо Анны опытную Шану Массон. Бразильянка тут же отметилась классным сэйвом, правда счёт к тому моменту был уже 12:6 в пользу румынского клуба.

Зато свою игру поймала Анна Дмитриева, забившая три гола за короткий отрезок тайма. Во многом благодаря её усилиям ЦСКА удалось немного сократить отставание – 10:14. Показалось, что это может стать отправной точкой камбэка российского клуба, однако получилось наоборот. Подопечные Акопян не могли забить больше пяти минут в концовке первого тайма, зато соперник регулярно поражал ворота ЦСКА. Итог стартовых 30 минут вышел очень печальным – 12:20. Это был разгром, от которого надо было как-то оправиться.

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Почти спаслись

На протяжении большей части второго тайма ЦСКА никак не удавалось приблизиться к сопернику. Преимущество хозяев держалось на уровне семи-восьми мячей и не уменьшалось. А ехать в Москву с таким гандикапом Ольге Акопян явно не хотелось. Что-то у армейских гандболисток начало получаться лишь в заключительные минуты встречи. Если бы они не включились, всё было бы очень печально. А так – шансы оставались. В какой-то момент отставание сократилось даже до четырёх мячей – 24:28. С этим раскладом уже можно было работать.

К сожалению, сократить разрыв ещё больше москвичкам не удалось. «Бухарест» победил со счётом 32:27, но главная интрига в этой паре всё равно сохранилась. Полной катастрофы удалось избежать, так что ЦСКА имеет вполне реальные возможности пройти в полуфинал через неделю. Но дома нужно включиться в игру сразу, не дожидаясь концовки второго тайма.