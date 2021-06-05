Четвёртая звезда. «Чеховские медведи» перевернули ход финала и снова стали чемпионами

«Чеховские медведи» всё-таки добыли своё юбилейное, 20-чемпионство!

Хотя оно далось непросто: команда поначалу уступала в счёте, но, переломив ход матча, забросила в два раза больше мячей чем соперник и завершила игру с двузначным преимуществом.

Тайм-аут «армейцев» на пользу «медведям»

В первой игре финала, прошедшей в Москве, «Чеховские медведи» обыграли ЦСКА со счётом 29:24. Для победы в серии им оставалось одержать ещё одну победу над московской командой. «Армейцам» же было необходимо выигрывать два подряд гостевых матча.

На третьей минуте игры Роман Остащенко открыл счёт в матче и забросил первый мяч в ворота ЦСКА. Но Игорь Сорока сразу же отправил ответный мяч в ворота «медведей».

После этого ни одной из команд достаточно долго не удавалось изменить счёт. Только на шестой минуте Валентин Воробьёв забросили второй мяч и вывел ЦСКА вперед.

Уже через 30 секунд Сергей Косоротов исправил ситуацию и сравнял счёт, но при завершении результативного броска он попал в затылок Алексею Фокину – многострадальному игроку ЦСКА, которому в полуфинальном матче против «СГАУ-Саратов» плеснули нашатырным спиртом в лицо. К счастью, в финальной игре всё обошлось без серьёзных последствий.

После сильного удара Фокин ушёл с площадки, но чуть позже смог вернуться и продолжил игру. Уже на 18-й минуте при игре в большинстве он забросил девятый мяч в ворота «Чеховских медведей» и вывел ЦСКА вперёд – 9:8. Меньше чем через минуту капитан чеховцев Кирилл Котов в меньшинстве забил свой единственный гол в этой игре и сравнял счёт.

На 23-й минуте тренер ЦСКА взял тайм-аут. И после него игра повернула в худшую для армейцев сторону. После разговора с Велимиром Петковичем московская команда забросила только один мяч в первом тайме и до финального свистка уже ни разу не вела в счёте.

А «медведи», которые почти всю первую половину игры уступали, перевернули ход игры. И если к 25-й минуте ни одна из команд не вырывалась вперёд больше чем на один мяч, то в самой концовке чеховцы серьёзно оторвались. Сергей Марк Косоротов вывел команду вперёд, а затем вратарь ЦСКА вытащил из своих ворот ещё три мяча подряд – 15:11.

Без шансов отыграться

А после перерыва «Чеховские медведи» только наращивали своё преимущество.

За десять минут до конца игры подопечные Максимова вели со счётом 25:17. Дмитрий Павленко отражал один бросок игроков ЦСКА за другим и практически не давал московской команде шанса приблизиться к своей команде. За второй период игроки ЦСКА только девять раз смогли поразить ворота Павленко, в то время как «Чеховские медведи» забросили 17 мячей!

За три минуты до конца матча чеховская команда начала праздновать победу. Сразу несколько игроков ушли на скамейку запасных и дали возможность проявить себя «второму составу».

Точку в матче поставил Павел Андреев: итоговый счёт – 32:21.

Под руководством Владимира Максимова «Чеховские медведи» вновь доказали, что они – лучшие в России, хоть и не без труда. Команда уже в 20-й раз подряд стала чемпионом – потрясающее достижение! И теперь чеховцы смогут добавить к своей эмблеме уже четвёртую золотую звезду, каждая из которых символизирует пять чемпионских титулов.