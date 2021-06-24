Мошенник против чемпиона мира. Как миллиардер сенсационно обыграл Ананда в шахматы

Нихил Камат зевнул пешку уже на первом ходу, но всё равно заставил одного из лучших шахматистов мира сдаться. Правда, его сразу разоблачили.

История из разряда «и смешно и грустно» произошла на днях с 15-м чемпионом мира по шахматам Вишванатаном Анандом. Во время благотворительного матча Виши сенсационно проиграл индийскому миллиардеру, который уже на первом ходу (!) зевнул пешку.

Разумеется, вскоре вскрылось, что миллиардер просто нагло сжульничал.

«Зевок» на первом ходу

Некрасивая история произошла во время благотворительного сеанса игры «Шах и мат COVID», в котором принимали участие известные шахматисты и приглашённые гости из Индии. В одной из партий сошлись Вишванатан Ананд, удерживавший звание чемпиона мира с 2007 по 2013 год, и 34-летний Нихил Камат, основатель крупной брокерской компании и один из самых молодых миллиардеров в стране. Сам Нихил рассказывал, что бросил школу в 14 лет, чтобы посвятить всю свою жизнь игре в шахматы, однако выдающихся результатов так и не добился.

Впрочем, первый же ход Камата поставил все его шахматные навыки под сомнение: миллиардер, игравший чёрными, буквально отдал свою пешку Ананду. То ли это был «зевок», то ли просто издевательство: Нихил решил в начале партии дать чемпиону мира серьёзную фору!

Виши, по всей видимости, был уверен в первом варианте, а потому играл расслабленно. Но «чёрные» больше не допускали оплошностей, повели агрессивную игру, ликвидировали материальный перевес и в итоге заставили «белых» сдаться. Причём чемпион мира почему-то решил не доводить своего соперника до цейтнота, хотя имел отличный шанс сделать это: то ли был так расстроен, то ли раскусил оппонента и хотел скорее прекратить этот фарс.

Просто повезло?

Ещё по ходу партии многие зрители заметили, что большинство ходов Нихила Камата совпадает с первой линией, предлагаемой шахматной программой. Однако миллиардер не торопился сознаваться в том, что мошенничал во время матча с чемпионом мира. Поначалу Камат говорил лишь о том, что рад был сыграть с Виши и что ему просто очень повезло.

Ананд же по горячим следам выразился довольно дипломатично: «Было непохоже, что сегодня играли люди, которые знают только то, как ходят фигуры».

Но Нихила довольно быстро разоблачили, а его аккаунт на онлайн-сервисе заблокировали. И только тогда миллиардер решил сознаться, хотя его заявление не все сочли искренним.

«Любопытно, что так много людей подумали, будто я действительно обыграл Виши в шахматы. Это всё равно что встать и обогнать Усейна Болта на 100-метровке», – заметил Камат. Он также принёс извинения, но не за то, что читерил, а за то, что вызвал такую реакцию. При этом он намекнул на то, что Ананд мог вынести из поединка с компьютером некий «обучающий опыт».

Ананд же не нашёл ничего полезного в подобном опыте, а заметил, что собирался всего лишь поиграть в шахматы, и надеялся, что его соперники займутся тем же самым.

Миллиардер подвергся обструкции со стороны шахматного мира. В ближайшее время его вряд ли допустят к участию в подобных поединках. А организаторам не только турнирных, но и благотворительных встреч придётся ещё раз задуматься о том, как вывести на чистую воду читеров. Ведь, как оказалось, пострадать может даже настоящий чемпион мира