«Мне жаль этого парня». Почему украинский спортсмен отказался от фото с россиянами

Украинец Игорь Цветов демонстративно не встал рядом с нашими спортсменами. Хотя два месяца назад делал с ними фото. Это страх или лицемерие?

На Паралимпиаде все участники – сильные духом люди. А как может быть иначе, если история каждого спортсмена – история невероятного, немыслимого преодоления.

Но и слабостям место есть. Слабостям, подогретым политическими настроениями. Украинец после финала в беге отказался делать совместное фото с россиянами, хотя ещё два месяца назад довольно обнимался с ними, завоевав золото чемпионата Европы. Разбираемся, что случилось.

«С Украиной в сердце»

Украинец Игорь Цветов финишировал в забеге на 100 метров в классе Т35 вторым. Российский паралимпиец Дмитрий Сафронов выиграл золото, ещё один россиян Артём Калашян занял третье место. Все спортсмены, разумеется, поднялись на пьедестал, чтобы получить медали.

Но когда пришло время традиционного совместного фото всех призёров на высшей ступени рядом с чемпионом, украинец отказался фотографироваться с россиянами. В итоге Сафронов и Калашян сфотографировались на пьедестале только вдвоём, а Цветов остался стоять в стороне.

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому своё… С Украиной в сердце», — прокомментировал ситуацию Цветов в «Фейсбуке».

Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Вроде бы ничего особенного, подобные истории – не редкость. Все бы пошумели и забыли, если бы не фотография, сделанная 7 июня 2021 года на чемпионате Европы в Польше. На нём Цветов, ставший чемпионом, сфотографировался как раз вместе с теми же двумя россиянами.

В душу человеку не заглянешь, но, кажется, он вполне нормально относится к соперникам из России, а отказ фотографироваться с ними на Олимпиаде – реакция на недавний инцидент с Ярославой Могучих: прыгунью раскритиковали на родине за совместное фото с россиянкой.

И если спортсмен просто испугался, это понять можно. Но если решил не фотографироваться именно в Токио, чтобы показать свою позицию на весь мир, то это банальное лицемерие.

«Враг готов на всё»

На Олимпиаде-2020 Ярослава после финала на радостях сфотографировалась с российской спортсменкой Марией Ласицкене, которая также является капитаном Вооружённых сил РФ. После этого на Могучих обрушился шквал критики с украинской стороны, а в Министерстве обороны Украины и вовсе пообещали провести беседу с Ярославой Могучих.

Неизвестно, состоялся разговор или нет, но через несколько дней после публикации фото Могучих выложила объёмный пост в «Инстаграме», где прокомментировала ситуацию. Также спортсменка предостерегла остальных, «что враг готов на всё».

«Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на всё. Для меня это опыт, который делает меня сильнее», – написала Могучих.

«Мне жалко спортсменов»

Ранее во время трансляции церемонии открытия Паралимпиады Дмитрий Губерниев рассказал, что руководитель украинской делегации сказал паралимпийцам уйти с мероприятия, чтобы не сидеть с россиянами. Бóльшая часть паралимпийцев на церемонии всё-таки осталась.

Позже исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России заявил, что никакого скандала не было и на церемонии россияне и украинцы сидели вместе.

Все эти ситуации наталкивают на мысли, что разговоры о нежелательном общении и совместных фото с россиянами между украинскими спортивными руководителями и участниками соревнований от Украины всё-таки проводятся.

«Я же говорил, что на открытии была ситуация, когда наши спортсмены слышали сигнал со стороны руководителя паралимпийского комитета: «Ребята, отдыхаем, с русскими сидеть не будем». Павел Рожков ситуацию как-то попытался сгладить, но куда это годится? Это всё некрасиво. Мне жаль этого парня, вот и всё. Я хочу сказать, что спортсмены нормально друг с другом общаются, я с ними всегда нормально общаюсь. Всегда поддерживаю украинский спорт, а они меня внесли в список врагов государства. Поэтому, если люди идиоты, можно им только в ответ посмеяться. Мне жалко спортсменов», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Впрочем, и оправдывать того же Цветова только давлением сверху не стоит. Ведь на Паралимпиаде в Токио украинские и российские спортсмены уже не раз вместе попадали в тройку сильнейших, однако подобных инцидентов с отказом фотографироваться с россиянами ранее не было.