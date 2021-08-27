«Я — любитель». Гарри Каспаров сыграет против сильнейших шахматистов в необычном турнире

Чемпион мира после провала решил взять реванш не в классических шахматах. Он бросил вызов гроссмейстерам в шахматах Фишера.

Один из сильнейших в истории шахматистов мира Гарри Каспаров подтвердил своё участие в необычном супертурнире в Сент-Луисе, который пройдёт с 8 по 10 сентября.

В чём его необычность? Точно не в составе участников, хотя там сыграют и сильнейшие шахматисты. Да и формат быстрых шахмат тоже не может вызвать удивления. Дело в том, что участники будут играть в шахматы Фишера. Есть ли у Каспарова шансы в этой игре, где дебютная подготовка вообще не имеет значения?

Поражение за семь ходов

В июле в Загребе состоялся турнир по быстрым шахматам и блицу. Каспаров, выступающий под флагом Хорватии, заявился только на блиц и был жестоко бит своими соперниками. Шахматист, более двадцати лет возглавлявший мировой рейтинг, в партии с азербайджанским гроссмейстером Шахрияром Мамедьяровым сдался всего за семь ходов, чего в его практике не было никогда. Каспаров выглядел просто беспомощно, в 18 партиях набрав только 2,5 очка.

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«Прощу прощения за то, что не смог сыграть лучше для зрителей, которые меня так сильно поддерживали. Но время непобедимо, и Каисса — ревнивая госпожа, которая наказывает любого, кто игнорирует её так сильно, как я!» — написал 58-летний Каспаров в своём «твиттере» после окончания блиц-части загребского турнира и своего ужасного провала.

А затем чуть подробнее объяснил причины своего провального выступления:

«Всё очень просто: они — профессионалы, а я — любитель. Несколько дней перед турниром я поработал с Петром Свидлером, пытаясь охватить нынешнюю теорию… Должен сказать, подготовка повергла меня в шок… Наверное, я мог подготовиться лучше, но дело не в этом. Невозможно просто так взять и переключиться с одной жизни на другую».

Всё дело в дебютной подготовке. А если бы не нужно было зубрить теорию и поставить всех гроссмейстеров в одинаковые условия? Такая возможность у Гарри Кимовича есть.

Когда дебютная подготовка бесполезна

И он решил ею воспользоваться. С 7 по 10 сентября в Сент-Луисе состоится традиционный турнир по шахматам Фишера. Той разновидности шахмат, где классическая дебютная подготовка почти бесполезна. Почему? Да потому, что гениальный американец придумал рандомную расстановку фигур. Пешки, как и в классических шахматах, остаются на своих местах, а вот начальная позиция выбирается случайным образом. Но с рядом условий.

Слоны должны находиться на полях противоположного цвета. Ладьи обязательно располагаются по разные стороны от короля. Расстановка чёрных фигур симметрична белым. Правило рокировки отличается от классических шахмат, но основной принцип — ни король, ни ладья не должны до рокировки делать ходов. Всего возможны 960 различных расстановок начальных позиций, поэтому дебютная теория здесь бесполезна.

Именно по этой причине элитные гроссмейстеры не слишком жалуют шахматы Фишера. Элита на то и элита, что гораздо лучше подготовлена к самым разным дебютам, играет по памяти любой вариант до определённого момента. А в шахматах Фишера уже с первого хода нет никакой теории, только чистая практика.

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Фишеровские шахматы так и не заразили мир, хотя, например, двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов считал, что у них большое будущее. И даже Международная шахматная федерация попыталась как-то систематизировать турниры по этой разновидности древней игры и придать им официальный статус.

В 2019-м был даже проведён чемпионат мира по шахматам Фишера с очень хорошим призовым фондом. Отборочный этап проходил онлайн, а финальная часть — в Осло. Результаты были потрясающими, хотя за победу боролись те гроссмейстеры, которые и в классике преуспевают. В финале американец Уэсли Со разгромил чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена со счётом 13,5 на 2,5, а в матче за третье место россиянин Ян Непомнящий победил американца Фабиано Каруану со счётом 12,5 на 5,5.

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До этого Карлсен выиграл неофициальный чемпионат мира по шахматам Фишера.

Почему же официальный чемпионат был только один? В прошлом году помешала пандемия, да и огромного ажиотажа в мире шахмат не наблюдалось. Хотя побороться за $ 125 тыс., гарантированных победителю, далеко не во всяком классическом турнире можно. Следующий чемпионат мира по шахматам Фишера пройдёт в 2022-м. Возможно, он и станет определяющим в плане дальнейшего развития.

«Я сыграю лучше»

Пока же вместо чемпионата мира — традиционный турнир в Сент-Луисе, который проходит с 2015 года и меняет форматы. Но в шахматы Фишера там играют всегда. Так вот, Гарри Каспаров участвовал в двух предыдущих турнирах и лавров не снискал, занимая хоть и не последнее место, но третье с конца.

Будет ли лучше на этот раз? В соперниках у 58-летней легенды мировых шахмат — Фабиано Каруана, Левон Аронян, Шахрияр Мамедьяров, Уэсли Со, Леньер Домингес, Максим Вашье-Лаграв, Хикару Накамура, Пётр Свидлер и Сэм Шенкленд.

«В Сент-Луисе, где я сыграю в турнире по фишеровским шахматам, где не надо будет зазубривать варианты в дебюте, я сыграю значительно лучше. Поверьте мне!» — пообещал 13-й чемпион мира.