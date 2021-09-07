Россия провела свой лучший матч на волейбольном Евро. Но победить легко не смогла

Мужская сборная России провела пока свой лучший матч на чемпионате Европы по волейболу. В Тампере команда Туомаса Саммельвуо уверенно обыграла сборную Испании, но всё равно умудрилась отдать сопернику одну партию. Возможно, эта неудача так разозлила наших парней, что затем они просто смели испанцев с площадки.

Такой матч нашей команде, сложно набирающей свой ритм на чемпионате Европы, был просто необходим. Парням нужно было почувствовать уверенность, показать то, что они действительно могут на площадке. Соперник, конечно, не Северная Македония, игра с которой ещё предстоит, но золотые времена испанцев остались далеко позади.

По большому счёту в их составе был только один игрок, который мог доставить проблемы – диагональный Андрес Вильена. Но зависимость подопечных Рикардо Мальдонадо от своего лидера была слишком сильной. А Вильена – далеко не Егор Клюка, и даже не резервный диагональный сборной России Кирилл Клец. Испанец старался, много атаковал, но его хватило только на два сета.

И после двух сетов в матче была ничья! При отличной игре в атаке, классном блоке, сильном приёме и хороших подачах наши парни не так много тащили в защите и допускали много собственных ошибок. В результате первую партию взяли 25:20, а вторую с таким же счётом отдали. Причём во втором сете Саммельвуо потратил два тайм-аута ещё к середине партии, пытаясь убедить подопечных, что они должны играть более уверенно. Не помогло.

Зато проигрыш сета настолько разозлил нашу команду, что следующие две партии завершились с разгромным счётом. Даже выделять кого-то сложно, потому что получалось практически всё. Но не отметить, что Клюка с каждым матчем всё увереннее чувствует себя в диагонали, просто невозможно. Егор в матче с испанцами стал самым результативным, набрав 27 очков. И не только атаками, он и на блоке набрал пять очков, и с подачи ещё четыре добавил.

Дмитрий Волков вновь очень надёжно сыграл на приёме и эмоционально и красиво – в атаке. У Ярослава Подлесных в атаке не получилось, зато сменивший его Фёдор Воронков и атаковал уверенно, и на блоке помог, и на подаче, и в приёме. Саммельвуо в концовке четвёртого сета выпустил на площадку Павла Тетюхина, который в предыдущих матчах выходил только на подачу. И сын генерального менеджера сборной России открыл счёт набранным очкам на чемпионате Европы.

Клюке наш главный тренер тоже дал отдохнуть, а Павел Панков в последних атаках пасовал только на Кирилла Клеца, чтобы дать ему почувствовать игру. И наш высоченный диагональный лишь в первой атаке не смог добить до пола, но сделал это со второй попытки. А в остальных случаях не оставлял испанцам ни единого шанса.

Пожалуй, это был первый матч на чемпионате Европы, в котором сборная России предстала топ-командой. Да, опять не обошлось без сбоя, но в целом никакой нервотрёпки. При этом своей лучшей игры россияне пока не показали. Главное, чтобы наша команда готова была показывать её в плей-офф. В конце концов, французы выиграли Олимпиаду, едва не завершив борьбу на групповом этапе. Сборной России в группе осталось сыграть только с македонцами, которые по уровню слабее многих команд из нашей Высшей лиги.