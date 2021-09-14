Самые крутые матчи сборной России по мини-футболу. Будет ли драма и на ЧМ-2021?

Сборная России приехала на чемпионат мира — 2021 в Литву в статусе одного из главных фаворитов наряду с Бразилией и Испанией. Команда Сергея Скоровича — серебряный призёр последнего мирового первенства с амбициями как минимум повторить тот успех.

В стартовой встрече на чемпионат мира россияне просто разобрали на запчасти сборную Египта, победив со счётом 9:0. Дальше нашим парням предстоят встречи с Узбекистаном и Гватемалой, где, конечно же, все вновь ждут от России только побед. Желательно таких же ярких!

А пока наша команда идёт за своим главным трофеем в жизни и лучшим достижением, давайте вспомним самые яркие и впечатляющие матчи сборной России в её истории.

Интересно, увидим ли мы подобную драму на чемпионате мира — 2021?

Фантастическая перестрелка с Испанией на ЧМ-1992

На дебютном чемпионате мира под российским флагом со сборной России случилась настоящая драма. В Гонконге наши футболисты начали турнир с поражения от сборной США. В следующей игре россияне разгромили Китай. В заключительном матче на групповом этапе нашей команде нужна была только победа в противостоянии с испанцами.

Поначалу россияне проигрывали соперникам, но потом взялись за дело и повели со счётом 4:2. Хет-триком отметился легендарный Константин Ерёменко. Затем уже испанцы завладели инициативой и забили четыре мяча — 4:6. За три минуты до конца встречи счёт был 5:7 не в нашу пользу, и в этот момент на первый план вновь вышел Ерёменко. Константин забил дважды в концовке, а всего за эту игру россиянин отличился шесть раз! К сожалению, всё закончилось со счётом 7:7, и сборная России не сумела пробиться в плей-офф.

Первые медали в битве с Украиной на ЧМ-1996

Спустя четыре года россияне уверенно прошли два групповых этапа, однако в полуфинале попали под сборную Бразилии и уступили со счётом 2:6. В матче за третье место нашим парням предстояло встретиться с командой Украины. В присутствии почти 16 тысяч зрителей в Барселоне Россия завоевала первые медали чемпионата мира в своей истории.

Игра получилась невероятно напряжённой. Украинцы сравняли счёт за пять минут до конца основного времени матча — 2:2. Решающий удар в этом противостоянии за бронзу сделал ещё один наш легендарный мини-футболист Аркадий Белый, забивший третий мяч в самой концовке — 3:2. Следующих медалей чемпионата мира пришлось ждать 10 лет.

Главный успех в истории на ЧЕ-1999

Зато победа на чемпионате Европы случилась уже через три года. Россия уверенно заняла первое место в своей группе, победив Бельгию и Португалию и сыграв вничью с Италией. В полуфинале были повержены голландцы со счётом 9:6. В решающем противостоянии необходимо было одолеть мощнейших испанцев.

Основное время матча закончилось со счётом 3:3, причём испанцы спаслись лишь за пять минут до его окончания. Всё в итоге решалось в серии пенальти, где сильнее оказались россияне, а завершающий удар нанёс всё тот же Константин Ерёменко. Так сборная России впервые в истории стала чемпионом Европы.

Российско-бразильские победы на ЧЕ-2016

В 2010-х годах российский мини-футбол пошёл по пути натурализации бразильских игроков. И этот путь приносил успехи. Наша сборная стабильно брала медали на крупных турнирах. Особенно ярким получился полуфинал Евро-2016. Россияне не без проблем пробились в четвертьфинал, где уничтожили сборную Азербайджана со счётом 6:2.

В борьбе за выход в финал надо было обыграть команду Сербии. Наши парни вели со счётом 2:1, однако упустили преимущество за четыре минуты до конца. Зато в дополнительное время натурализованный бразилец Ромуло забил решающий мяч — 3:2. К сожалению, завоевать титул в том турнире не получилось: в финале россияне уступили Испании со счётом 3:7.

Драматичный полуфинал на ЧМ-2016

В том же 2016 году проходил и чемпионат мира в Колумбии. Россия катком прошлась по соперникам на групповом этапе, выиграв все три матча. В 1/8 финала был уничтожен Вьетнам, в четвертьфинале были повержены испанцы. В полуфинале нашей команде предстояло сыграть со сборной Ирана, которая сенсационно выбила с турнира главных фаворитов — бразильцев.

Россияне вели со счётом 3:2, но пропустили в самой концовке. Казалось, что дополнительного времени уже не избежать, когда на арену вышел Иван Чишкала и за минуту до конца принёс сборной России победу в этом матче — 4:3. Не менее драматичным получился и финал, где наши парни уступили сборной Аргентины со счётом 4:5. Россияне уступали 2:5 за минуту с небольшим до конца, затем забили дважды, однако спастись просто не успели.