Сборная России выиграла командный ЧМ по шахматам. Особенно яркой вышла битва с Украиной

2 октября в испанском Ситжесе завершился командный чемпионат мира по шахматам среди женщин. Сборная России, лишённая из-за санкций гимна и флага, разгромила на турнире всех своих соперниц и взяла титул. Особенно яркой вышла битва с командой Украины.

Опять Россия без флага

Сразу стоит сказать, что в турнире не участвовала могучая китайская сборная во главе с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь – Поднебесная очень строго относится к ковидным ограничениям, поэтому шахматистам из Китая сложно приезжать на крупные старты. Их спортсмены и в Сочи на Кубке мира были представлены единичными игроками. Увы, привычного валидольного дерби россиянок с китаянками мы не увидели.

Зато собрался остальной цвет мировой элиты – сильные сборные Украины, Индии, Грузии, Армении, Казахстана, Азербайджана. Не играла и команда США, но ФИДЕ вышла из положения, сформировав так называемую сборную «остальной Америки».

Хотя, если судить по протоколу, не было на турнире и сборной России. Как известно, до 2022 года на наш спорт наложены санкции – даже Ян Непомнящий в матче с Магнусом Карлсеном выступит без флага и гимна – под эмблемой федерации шахмат России. Естественно, командный чемпионат мира не стал здесь исключением. Вице-чемпионка мира Александра Горячкина, экс-чемпионка мира Александра Костенюк, многократная чемпионка мира по рапиду и блицу Екатерина Лагно, чемпионка Европы 2019 года Алина Кашлинская и восходящая звезда отечественных шахмат Полина Шувалова прибыли в Испанию в специально пошитых для турнира бордово-белых костюмах и форме, исключавших любой намек на привычную для болельщиков бело-сине-красную гамму. И играли под символикой ФШР, как это и предстоит Непомнящему. Кстати, выглядели бордово-белые одежды весьма эффектно и вызывали в памяти картинки из Древнего Рима – цвета императорского дома или элитных преторианских гвардейцев.

Шахматные пенальти

Чемпионат мира в этот раз проводился в новом, экспериментальном формате. Считается, что этот турнир находится на периферии общественного внимания по сравнению с куда более массовой шахматной Олимпиадой или чемпионатом Европы, поэтому изменение формата должно было стать свежей струей в несколько застоявшемся болоте.

Хотя конкретно для наших спортивных чиновников чемпионат мира – турнир важнейший. Ведь во всех командных и игровых видах именно мировой форум – главное соревнование, а шахматная Олимпиада, не имеющая отношения ни к летним, ни к зимним играм, почитается исключительно шахматным сообществом. Шахматисты уже давно потеряли надежду на вступление в олимпийское движение – последним заинтересованным в этом президентом МОК был Хуан-Антонио Самаранч, мечтавший о шахматах и странах Африки именно на зимней Олимпиаде.

Но вернёмся к новому формату. Командный чемпионат мира среди женщин проходил с контролем по 45 минут с добавлением 10 секунд на ход – это больше, чем в быстрые шахматы, но меньше, чем в классических дисциплинах. 12 команд делились на две группы по шесть, откуда по четыре сильнейшие выходили в нокаут-турнир, как принято на чемпионатах мира в многих других спортивных дисциплинах. В борьбе на вылет четвертьфиналисты, полуфиналисты и финалисты играли два матча – при 1:1 судьбу победителя решал блиц, по сути – шахматные пенальти.

Шаг вперёд?

В новейшей шахматной истории борьба с ничьими и за зрелищный формат – это старая песня о главном. Например, сейчас в Интернете идёт финал серии турниров имени Магнуса Карлсена, и в этом ключевом, казалось бы, соревновании американец Хикару Накамура (не имеющий никаких шансов на победу в общем зачёте) лепит «расписные» ничьи с особой стабильностью и даже некоторым цинизмом. Болельщики переживают и злятся, а что делать? Когда-то внедрялись так называемые «софийские» правила с запретом на соглашение на ничью до 40 хода, но сейчас эти правила пали почти по всему миру за исключением, как ни странно, России. Да и особо страстным желающим сделать «расписную» ничью они никогда не мешали.

Первым в шахматах нокаут на смену привычным «круговикам» и «швейцаркам» внедрил бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов – система прижилась, и по популярности Кубок мира уступает лишь турниру претендентов и матчу за мировую корону.

Шахматные организаторы давно задумывались и о том, что следить за многочасовой борьбой в классической партии очень тяжело. А как интегрировать трансляцию всего затяжного действа в телевизионный формат? Ещё в бытность Профессиональной шахматной Ассоциации (конкурента ФИДЕ в 90-е годы) главный спонсор ПША Intel проводил серию турниров с контролем по полчаса – часовая передача легко воспринималась спортивными каналами.

В общем, в Ситжесе ФИДЕ попыталась сделать шаг вперед. Но, единственное, в турнире совсем не получилось интриги и какого-то эпохального сражения, отложившегося в памяти поколений – могучий состав россиянок, который опекали известные гроссмейстеры (старший тренер Сергей Рублевский, Евгений Наер и Константин Сакаев) катком прошелся по соперницам. В группе команда федерации шахмат России, одетая в цвета богов, не оставила шансов конкуренткам: 4:0 c Испанией, 3,5:0,5 против Франции и Азербайджана, 3:1 с Арменией и Индией. В четвертьфинале оказалась разгромлена команда американского континента: 4:0, 3:1, но в полуфинале россиянкам предстояло очень серьёзное испытание. По сути, досрочный финал с Украиной.

Остановили Украину

Матч Россия – Украина в наши дни никогда не бывает проходным, в любом виде спорта. А в шахматах можно найти целый ряд моментов для дополнительной интриги. Например, Екатерина Лагно – воспитанница краматорской шахматной школы, некогда многократная победительница крупнейших турниров в составе сборной Украины. Но одна из сильнейших шахматисток мира, выйдя замуж за известного гроссмейстера Александра Грищука, в 2014 году переехала в Москву и новых успехов в последние годы добивается под российским флагом.

На почве отъезда Лагно в украинской шахматной федерации произошла мобилизация оставшихся сил. Подтянули молодёжь, вернули из Словении старшую из сестер Музычук – Анну (Анна и Мария занимают сейчас шестую и седьмую позиции в рейтинг-листе ФИДЕ, Мария завоёвывала титул чемпионки мира, но не смогла защитить его в поединке с Хоу Ифань). Украинский состав – один из самых представительных в командных соревнованиях, но с россиянками после перехода Лагно им стало играть значительно тяжелее, и последние годы сражений этих команд прошли под знаком ощутимого превосходства коллектива Рублевского. К слову, на этом командном чемпионате мира Екатерина показала блестящий результат – 9 из 10.

В Ситжесе первый матч команда ФШР выиграла 2,5:1.5 за счёт победы Алины Кашлинской над молодой вице-чемпионкой Европы Юлией Осьмак, а во втором матче Мария Музычук обыграла Александру Костенюк, но россиянки ответили тремя победными ударами 3:1!

«Золотые девочки» вернулись

В финале России противостояла Индия, правда, игравшая турнир без своего лидера, третьего номера мировой квалификации Хампи Конеру (она много лет в конфликте с национальной федерацией). Борьба здесь случилась куда более упорная, нежели в группе – трагический зевок совершила Александра Горячкина, но её тут же подстраховали Александра Костенюк и Екатерина Лагно. 2,5:1,5 в первом матче в пользу сборной ФШР. Повторный поединок россиянки провели еще увереннее – 3:1 благодаря победам Полины Шуваловой и «забойщика» Лагно.

Пятилетие назад женскую сборную России, одновременно выигравшую все крупнейшие мировые старты (Олимпиаду, чемпионат Европы и чемпионат мира), называли «золотые девочки». Похоже, после некоторой паузы с, команда вновь выходит на пик формы. Возможно, даже подстегнутая такими условно-стимулирующими вещами, как отсутствие флага и гимна.