ВАДА наказало Россию? На работу Московской антидопинговой лаборатории наложили запрет

Всемирное антидопинговое агентство отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории. Звучит громко и даже страшно. Что, опять? Когда же это всё закончится? И чем это грозит нашему спорту? Ведь это что-то серьёзное, правда? Давайте разбираться.

Новость по теме ВАДА отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории

«Московская лаборатория, деятельность которой уже была временно приостановлена с января 2020 года, была немедленно уведомлена о решении исполкома. Исполнительным комитетом ВАДА была одобрена рекомендация дисциплинарного комитета об отмене «утверждённого» статуса Национальной антидопинговой лаборатории в Москве. Лаборатория не имеет права проводить любую работу, связанную с анализом образцов крови», — вот что сказано в пресс-релизе ВАДА.

А раз деятельность лаборатории уже была приостановлена, то зачем повторное наказание? Значит, какие-то действия в лаборатории происходили, если речь идёт о запрете на работу с образцами крови.

Давайте по порядку. Московская антидопинговая лаборатория была под санкциями с 2015 года, когда её бывший руководитель Григорий Родченков сбежал в США и начал бомбить наш спорт по полной программе. Санкции на его прежнее место работы были от полного запрета на осуществление анализов проб крови и мочи до частичного разрешения. До 22 января 2020 года Московская лаборатория делала анализы проб крови, а пробы мочи РУСАДА отправляло за границу.

А 22 января прошлого года исполком ВАДА приостановил и деятельность по анализу проб крови. Причина – манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Из-за этого на весь наш спорт были наложены новые санкции, из-за этого на Олимпиаде в Токио и всех последних чемпионатах мира в честь побед наших спортсменов играет музыка Чайковского, а не национальный гимн.

Естественно, что запрет на осуществление анализов ударил по бюджету РУСАДА, ведь забор проб осуществляет национальное агентство. Которое, кстати, тоже ещё не восстановлено в правах. А как приостановка деятельности лаборатории сказалась на российских спортсменах? Да никак. Наши атлеты участвовали в международных соревнованиях как обычно, если не считать ограничений в национальной символике на крупнейших стартах.

К тому же РУСАДА и лаборатория никак не связаны, это разные структуры. Во многих странах вообще нет своих лабораторий, либо они тоже лишены аккредитаций.

Так что свежее решение ВАДА вообще ни на что не повлияет. Разве что даст очередной повод поговорить о том, как обижают наш спорт.