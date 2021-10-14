Болгарская коллега Винер уверена, что её гимнастки были фаворитками Олимпиады-2020. Интересно, почему же у них не было ни одного золота ЧМ?

«Все пять лет наши гимнастки были лучшими». В Болгарии пытаются принизить успехи России?

Главы федераций художественной гимнастики России и Болгарии вступили в заочный спор о результатах группового многоборья на Олимпиаде. Россиянки там уступили золото именно болгаркам. Да, у нас были ошибки, и, возможно, поэтому то поражение не воспринималось так болезненно, как проигрыш Дины Авериной. В конце концов, в спорте случаются сенсации…

Но теперь «болгарская Ирина Винер-Усманова» по имени Илиана Раева говорит, что именно болгарки были лучшими на протяжении всего олимпийского цикла.

И это заявление можно назвать как минимум странным.

Анализ результатов крупных турниров с 2017 по 2021 год показал, что Болгария в многоборье не получила ни одного золота. Ни одного! Всё оно досталось российским гимнасткам.

О каком вообще доминировании говорит Раева? Что это за болгарские сказки? Или она на волне успеха просто пытается принизить многочисленные успехи российских гимнасток?

«Нужно признать, что болгарская команда — лучшая»

Глава Федерации художественной гимнастики Болгарии Илиана Раева ответила главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой, неоднократно заявлявшей, что российскую команду засудили на Олимпиаде в Токио. Напомним, на Олимпиаде-2020 Россия осталась без золота не только в личном многоборье, но и в командном. Золото – у Болгарии.

«Упражнения болгарских гимнасток, без сомнения, были самыми сложными на Олимпийских играх в Токио! Лучше всех выступили болгарские гимнастки, без сомнения, в борьбе за золотую медаль в финале Олимпийских игр в Токио! Болгарки больше всех заслужили золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, без сомнения! Болгарские гимнастки считались фаворитом в глазах специалистов всего мира на протяжении всего олимпийского цикла!» – написала Раева в «Фейсбуке».

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Также она отметила, что на протяжении пяти лет именно сборная Болгарии – сильнейшая в мире:

«Наша команда была на голову выше всех остальных команд все эти пять лет. Если мы не выиграли бы, то лишь из-за своих ошибок или травм. Нет более достойной команды, чем болгарская. Судьи за столом не могли сказать, что чёрное – это белое.

Проиграть, наверное, очень тяжело. Но нужно терпеть и признать, что болгарская команда – лучшая. Я не так уж серьёзно к этому отношусь. Надо остановиться и больше уважать болгарскую команду. Им нужно помнить, что такое болгарская школа», – приводит слова Раевой BTV Novinite.

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У России — сплошное золото. А у Болгарии?

Особый интерес вызывает фраза «наша команда была на голову выше всех остальных команд все эти пять лет». Если это действительно так, то возникает резонный вопрос, а почему тогда побед в многоборье на крупнейших мировых стартах в последние пять лет у Болгарии не было?

В 2017 году россиянки стали чемпионками мира с 37,700 балла и опередили «серебряных» болгарок на 0,750 балла. Преимущество небольшое, но россиянки всё-таки оказались сильнее.

На чемпионате мира в 2018 году спортсменки выполняли упражнения с обручами, а также с мячами и скакалками. Здесь разрыв между командами России и Болгарии был более внушительным – россиянки выиграли золото и опередили болгарок, добывших бронзу, на 4,25 балла. На втором месте расположилась Италия с 44,825 и отставанием от россиянок в 1,475 балла.

В отдельных упражнениях с обручами Болгария в 2018-м взяла золото, да. Единственное на чемпионатах мира в завершившемся олимпийском цикле. Но, можно сказать, россиянки сами подарили победу соперницам: вволю наошибались и остались только четвёртыми.

На чемпионате мира – 2019 россиянки заняли первое место в групповом многоборье с 58,700 балла, болгарки – третьи, у них 58,000. А разделила эти две сборные команда Японии. Стоит обратить внимание на то, что в упражнениях с мячами россиянки показали лучший результат, а вот с обручами и булавами выступили чуть хуже – в этом упражнении уступили болгаркам 0,100 балла.

Результаты говорят сами за себя. На чемпионатах мира последнего олимпийского цикла россиянки всегда были лучше. Только в одном из упражнений группового многоборья на ЧМ в 2019-м они проиграли болгаркам, однако по сумме баллов за два упражнения всё равно добыли золото.

В прошедшем олимпийском цикле болгарки показывали достаточно хорошие результаты на чемпионатах мира, однако говорить о превосходстве команды, на счету которой в командном многоборье лишь две бронзы и серебро, кажется, совершенно неправильно.

Болгарки сильнее. Но не в многоборье!

Возможно, болгарские спортсменки были «на голову выше остальных» на куда менее напряжённых чемпионатах Европы, где, как правило, происходит обкатка составов и программ?

В 2018-м в многоборье россиянки выиграли золото, Болгария – с бронзой. А вот в упражнениях с мячами и скакалками болгаркам действительно удалось превзойти остальных. Они выиграли золото с 22,825, россиянки завалили свою программу и заняли только седьмое место.

На чемпионате Европы – 2021, который проходил в Болгарии за полтора месяца до Олимпиады, болгарки остались вне подиума и стали только четвёртыми, россиянки же опять были первыми.

Хотя в отдельных групповых финалах болгарские спортсменки были чуть сильнее: стали первыми в упражнениях с мячами, где россиянки выиграли серебро, и заняли второе место в упражнениях с обручами и булавами, где российские спортсменки в число призёров не попали.

Получается, что и на чемпионатах Европы в командном многоборье россиянки показывали более высокие результаты, чем болгарки. И хотя обыгрывать Россию в финалах отдельных упражнений болгаркам всё-таки удавалось, абсолютно лучшими их называть ну никак нельзя.

Может, Болгарию засуживали?

Напомним, в финале групповых соревнований на Олимпиаде в Токио россиянки набрали 90,400 балла, болгарки стали первыми с 92,100. В упражнениях с мячом российские гимнастки набрали 46,200, уступив Болгарии – 47,55. После упражнения с булавами и обручами разрыв между командами сократить не удалось. Россиянки получили 44,200 балла и ещё 0,300 после того, как их протест был удовлетворён. Болгарские спортсменки получили 44,550 балла.

Получается, что Россия в обоих упражнениях многоборья оказалась хуже Болгарии.

В предыдущие годы по результатам болгарки действительно приближались к российским гимнасткам, но победить их по сумме ни разу не смогли. Поэтому и результат на Олимпиаде не может не вызвать вопросы. Хотя и обесценивать золото соперниц в Токио не стоит. Спорт без сенсаций невозможен, а болгарки действительно были хороши и очень хотели победить.

Вот только посыл главы Федерации художественной гимнастики Болгарии понять сложно. Ясно, что она защищает своих спортсменок. Но говорить о том, что болгарские девушки были лучше российских на протяжении всего олимпийского цикла – это если не слепая гордость, то обман.

Такое возможно, только если Болгарию все эти пять лет нагло засуживали…

Но почему-то об этих судейских скандалах и возмущении Илианы Раевой ничего не известно.