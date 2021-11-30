Не шахматисты, а борцы. Карлсен и Непомнящий продолжают крутить друг другу руки

Матч на первенство мира Магнус Карлсен – Ян Непомнящий с каждым днём всё больше напоминает схватку двух борцов классического стиля – титаны шахматной доски выкручивают друг другу руки в жёстких клинчах, но никто не поддаётся. Четвёртая ничья напомнила нам тенденцию последних матчей Карлсен – Карякин и Карлсен – Каруана, причём разрядка на доске наступила очень быстро. Чемпион мира продолжил свою тактику «прощупывания по всему фронту» (в противовес этому Непомнящий с российским штабом пока бьют в одну точку), но на очередном «горячем участке» Ян встретил грозного визави во всеоружии.

М. Карлсен (Норвегия) — Я. Непомнящий (Россия)

1. e4 e5 2. Кf3 Кf6

Русская партия от русского претендента! В прошлом матче с Каруаной Карлсен ничего не смог поделать против этого плотного дебюта, более того, видный эксперт экс-чемпион мира ФИДЕ Александр Халифман в своем обзоре на Youtube-канале Levitov Chess прямо предсказывал, что Непомнящий именно так укротит любимый ход Остапа Бендера. Вот так суровы эти современные шахматы – вполне возможно, что 1. е2-е4 от Магнуса в этом матче мы больше не увидим.

3. К:e5 d6 4. Кf3 К:e4 5. d4 d5 6. Сd3 Сd6 7. 0–0 0–0 8. c4 c6

В этой симметричной и очень склонной к упрощениям позиции чёрный конь на е4 – это сила или слабость? Белые стараются развиваться с нападениями на него, а чёрные, опираясь на централизованную лошадку, надеются на контригру.

9. Лe1

Альтернативы 9. Кc3 или 9. Фc2, которые тоже очень-очень глубоко изучены. Не является сюрпризом и ход, который сделал чемпион мира.

Белые напали на коня, а чёрные его защитили слоном. Теперь может быть уязвим пункт b7 (слон не стоит на с8), и Магнус сразу атакует пешку ферзём – надо торопиться, ещё один развивающий ход чёрных — и позиция станет совсем равной.

10. Фb3 Фd7 11. Кc3 К:c3

Например, стоит чёрным сделать неточный ход 11… d:c4 12. С:c4 К:c3 13. b:c b5 14. Сf1, и вот у них уже проблемы с развитием коня b8, а белые угрожают сыграть а2-а4. Но Непомнящий действует очень точно, хотя справедливости ради всё это уже встречалось на практике и не раз.

12. С:f5 Ф:f5

Конечно, при домашней подготовке претендент внимательно изучал последствия взятия пешки на b7 ферзем 13. Ф:b7. Тут пробовали 13… Фd7 14. Ф:d7 К:d7 15. c5 С:h2+ с примерно равным эндшпилем, но Непомнящий мог попробовать и более боевое 13… Кe4!? 14. Ф:a8 Фd7 15. c:d c:d 16. Л:e4 Кc6 17. Ф:f8+ Кр:f8, и надо ещё проверить, кто сильнее – ферзь чёрных или белых ладьи. Конечно, Магнус не суётся головой в пасть льва и пробует более спокойный сценарий.

13. b:c b6 14. c:d c:d 15. Фb5 Фd7 16. a4

Кажется, что белые немного нажимают, а коня с b8 чёрные ещё не вывели. Например, в старой партии Адамс – Морозевич 2005 года после 16… Лd8 17. g3 Сc7 18. Сg5 f6 19. Сd2 Кc6 20. c4 белые получили давление и в итоге победили. Но Ян действует без предрассудков, и размен с последующим а7-а5 уже встречался в партиях по переписке.

16… Ф:b5 17. a:b a5 18. Кh4

Конечно, Карлсену было очень обидно делать такую быструю ничью после пресного 18. b:a6 К:a6, и он попробовал последний шанс.

18… g6 19. g4 Кd7 20. Кg2 Лfc8 21. Сf4

После размена слонов белые сплочёнными силами пробуют организовать вторжение. Однако у чёрных есть надёжный козырь – отдалённая проходная, которая уравновешивает шансы.

22… С:f4 22. К:f4 Л:c3 23. К:d5 Лd3 24. Лe7 Кf8 25. Кf6+

Сразу к ничьей приводило 25. К:b6 Лb8 26. Кd5 Л:b5.

25… Крg7 26. Кe8+ Крg8 27. d5 a4

У белых есть кое-какие миражи в плане сплетения матовой сети вокруг чёрного короля, и Магнус потратил почти всё время на расчёт вариантов. Однако продолжать играть на победу очень опасно – Непомнящий просто догонит проходную до а2 и уже не станет повторять ходы, а проведёт ферзя при помощи своих ладей. Поэтому Карлсен покачал головой и причалил к ничейной гавани.

28. Кf6+ Крg7 29.g5 a3 30.Кe8+ Крg8 31.Кf6+ Крg7 32.Кe8+ Крg8 33.Кf6+ Ничья.

Почти треть матча позади. Соперники готовы в дебюте идеально, и вполне возможно, что матч будет идти до первой ошибки. Тем не менее тенденция третьей и четвёртой партий говорит о том, что вряд ли кто-то решится на такой риск, как Карлсен во втором поединке. Очень большое значение имеет, какие ещё дебютные бомбы остались в рукаве у противоборствующих сторон. И я очень надеюсь, что всё-таки чемпион с претендентом не сыграют 14 ничьих подряд.

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