Время играет против Карлсена. Почему Магнус не доберётся до исторического рекорда

Две цели Магнуса Карлсена

Одержав триумфальную победу в чемпионском матче с Яном Непомнящим, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен практически утратил мотивацию. Никто не может дать серьёзный бой титулованному норвежцу, никто с ним не конкурирует. К чему тогда стремиться?

Карлсен поставил перед собой две цели. Во-первых, он заявил, что сыграет матч на первенство мира только в том случае, если его соперником станет молодой гений из Ирана, ныне представляющий Францию второй номер мировой квалификации Алиреза Фируджа. А другие соперники (из восьми участников турнира претендентов уже известны шестеро – Фируджа, экс-претенденты Ян Непомнящий и Фабиано Каруана, триумфаторы Кубка мира Ян-Кшиштоф Дуда и Сергей Карякин, а также обладатель уайлд-кард Теймур Раджабов) ему уже не интересны.

А вторая мечта Магнуса – набрать 2900 очков рейтинга в классику. Это будет исторический суперрекорд, который, вероятно, не будет побит в течение всего XXI века.

Многие отнеслись к этому эпатажному заявлению скандинава скептически. Сергей Карякин сразу его очень резко раскритиковал – по его мнению, никуда чемпион мира не денется и ему придется играть с претендентом, иначе он растеряет всех многочисленных спонсоров. Вообще между первым мировым номером и его соперником по матчу 2016 года в Нью-Йорке не в первый раз происходит местами острая заочная полемика – Магнус помнит, что соперник «снял с него позолоту» и едва не лишил титула, а у Сергея свежо в памяти, что его могучий визави тогда отыгрался, склонил чашу весов в свою пользу и отнял у него великую мечту.

14-й чемпион мира Владимир Крамник высказался более сдержанно: Магнус, мол, устал от бесконечных матчей (ведь уже совсем близко шестая схватка за титул, и Карлсен в наше время может только завидовать советским чемпионам, которые отстаивали свое право считаться лучшими раз в три года), и ему просто надо дать немного отдохнуть.

Находятся и эксперты, считающие, что это очень тонкий ход норвежца – он хочет встретиться с Фируджей, пока тот не готов к битве лучших, и разгромить его как некогда Гарри Каспаров Вишванатана Ананда в 1995-м, став на годы злым гением своего молодого соперника.

18 очков до исторического рубежа!

Но претендентский турнир ещё не скоро, а пока в мире происходит много интересных шахматных событий. Например, начался супертурнир в Вейк-ан-Зее, где не играют Непомнящий и Фируджа, но Магнусу Карлсену приходится соперничать с 13 принципиальными и амбициозными соперниками, среди которых Каруана, Дуда, Гири, Карякин, а также Даниил Дубов, Шахрияр Мамедьяров и Андрей Есипенко, главный обидчик чемпиона в 2021 году.

Так сможет ли Магнус если уж не набрать 2900, то хотя бы приблизиться к этой планке? На пике в 2014 году после двух выигранных у Вишванатана Ананда матчей и тотальной доминации в супертурнирах Карлсен имел рейтинг 2882 – достаточно близко (рекорд Каспарова двадцатилетней давности составлял 2851). После некоторого спада норвежец откатился к отметке 2863, а потом вновь подобрался к вершине в 2015-м – 2876.

За этим последовало несколько лет, когда тотальное преимущество Магнуса Карлсена растаяло – он неуверенно играл матч с Карякиным (2016), его рейтинг падал до 2822, и тот же Каруана уже сидел по этому показателю у первого номера «на хвосте». Говорили, что чемпион уже не тот, у него отсутствует былая мотивация и годы его славы подходят к концу.

Но Карлсен доказал, что действительно велик – он собрался и выдал невероятную беспроигрышную серию в 125 партий (2018-2020), а по рейтингу вновь повторил рекорд в 2882!

Увы, карантин немного подточил силы и умения величайшего шахматиста всех времен и народов – поражения от Яна-Кшиштофа Дуды и Левона Ароняна в Ставангере (2020), а также разгром в матче с Андреем Есипенко год назад в Вейк-ан-Зее далеко отбросили Карлсена от столь желанной и витающей в облаках планки.

Выиграв матч на первенство мира у Яна Непомнящего (7,5:3,5), Карлсен прибавил 9 пунктов и сейчас имеет 2765. Для того чтобы удержать этот рейтинг в Вейк-ан-Зее, ему понадобится набрать 9 из 13. Очень высокий результат, но он далеко не всегда гарантировал первое место в голландском супертурнире. 9,5 или 10 из 13 обеспечат движение к заветной отметке, а уж если Карлсен набьет 10,5-11 очков за турнир, то сможет подойти поближе или даже обойти свой прежний рекорд. Но получится ли Магнусу продемонстрировать такую мощнейшую игру в противоборстве с молодыми, амбициозными соперниками?

Время играет против норвежца

В первом туре Вейк-ан-Зее Магнус начал с ничьей чёрными против Андрея Есипенко. На этот раз 19-летний ростовчанин не показал каких-то откровений в дебюте, долго думал и признавался позже, что считал свою позицию худшей, но, похоже, Карлсен заранее решил для себя – достаточно экспериментов, с этим опасным парнем лучше действовать надежнее. А уже в следующем туре норвежец победил труднопробиваемого Аниша Гири.

В этом особая сила Магнуса Карлсена – он умеет подобрать ключик к соперникам, которые до этого считались для него неудобными. Неудобным считался Фабиано Каруана, но после матча 2018 года Карлсен резко вышел вперед в личных встречах с американцем. Сколько говорили о том, что он за всю историю выиграл всего одну партию у Яна Непомнящего, и тут россиянин в Дубае (правда, многократно включив режим самоуничтожения) капитулировал аж четыре раза. Аниш Гири тоже очень долгое время держал отличный баланс встреч с Карлсеном, но сейчас общая тенденция для него явно негативная.

В третьем туре Карлсен аккуратно сравнял чёрными против Ян-Кшиштофа Дуды – после проигрышей в том самом Ставангере и в полуфинале сочинского Кубка мира поляк, как и Есипенко, явно находится в категории «опасных парней». А в четвёртом Магнус мог в осложнениях одолеть надежду голландских шахмат триумфатора Вейка-2021 Йордена ван Фореста, но под цейтнот сыграл неточно и перед выходным днём имеет 2,5 из 4, пока теряя в Live-рейтинге два пункта. Конечно, никто не сомневается, что Карлсену по силам обогнать неожиданного лидера, индийского гроссмейстера Сантоша Видита, но набрать 9,5 из 13 с уже 1,5 потерянными очками будет категорически сложно.

Да, Магнус Карлсен не раз доказывал, что для него нет ничего невозможного. Но время, безусловно, сейчас начинает играть против него, хотя 31 год – это ещё не возраст для шахмат. С другой стороны, понятно, что для пика наивысших достижений у норвежца есть ещё 2-3 года, однако лучше действовать агрессивно в текущем сезоне, пока ещё есть много непоказанных наработок от подготовки к матчу с Яном Непомнящим.

Безусловно, в матче на первенство мира чемпион рискует потерять много рейтинга – существенно минусовыми для Карлсена стали матчи с Карякиным и Каруаной, но, на самом деле (глядя на положение дел в Вейк-ан-Зее и математические выкладки), я очень сильно сомневаюсь, что норвежец сумеет набить «рейтинг мечты», даже если откажется от боя с претендентом-2022.