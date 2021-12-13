Магнус Карлсен — величайший чемпион в истории. Даже Каспаров и Фишер ему уступают

Любители шахмат часто задаются вопросом – кто же самый сильный шахматист за всю историю игры на 64 клетках? В последние годы обычно выделяли трио: Роберт Фишер – Гарри Каспаров – Магнус Карлсен. Но после чемпионского матча Карлсена с Непомнящим уже нет никаких сомнений в том, что величайший – только один. Он живёт и творит в наши дни.

Триединый шахматный монарх

Давайте просто перечислим достижения Магнуса Карлсена.

Норвежец завоевал титул в борьбе с выдающимся чемпионом мира старшего поколения Вишванатаном Анандом и год спустя уверенно отстоял его в фактическом матче-реванше. То есть сделал то, что не удалось в своё время Василию Смыслову и Михаилу Талю, которые уступили в ответном матче несгибаемому «патриарху» Михаилу Ботвиннику.

Карлсен, став чемпионом мира, уже четыре раза успешно защищал звание! Да, это не предел – больше раз пока обороняли свой титул Эмануил Ласкер и Гарри Каспаров, но Магнус сделал это всего за восемь лет против объективно сильнейших мировых бойцов. Эта череда матчей может сравниться только с «суперсерией» Каспарова против Карпова. Ведь тот же Ласкер царствовал целых 27 лет и зачастую сражался с далеко не самыми опасными своими конкурентами.

Являясь чемпионом мира по классическим шахматам, скандинав одновременно держит корону по рапиду и блицу. Магнус – уникальный «триединый» шахматный монарх. А вот Гарри Каспарову во времена его владычества такое не удавалось – он пропускал вперёд в рапид-турнирах Крамника и Ананда, вылетал в четвертьфинале первого чемпионата мира по блицу, а однажды не пробился в финал в грандиозном московском блице, посвящённом 50-летию победы в Великой Отечественной войне. Его оттеснил известный московский блицор с трагической судьбой Сергей Киселёв, а сам Каспаров с бурей эмоций ходил по залу, повторяя вошедшее в шахматный фольклор «мистика!», добавляя к этому ещё одно непечатное слово.

Лучший рейтинг в истории

Важно, что Карлсен всегда и везде готов доказывать, что он лучший! Тот же Фишер после небывалой доминации 1970-1972, во время которой он поверг выдающихся гроссмейстеров старшего поколения, больше не защищал своё звание и не сражался с игроками, которые были младше его. Несыгранный матч Роберт Фишер – Анатолий Карпов так и остался величайшей потерей в истории шахмат. В тоже время Магнус уже успел выиграть матч на первенство мира у Фабиано Каруаны – очень сильного, мотивированного игрока, более молодого, чем чемпион мира. Кроме того, до матча Каруана считался опаснейшим соперником для норвежца, а после поединка статистика их встреч резко скакнула в пользу Карлсена.

Фото: fide.com

Магнус Карлсен уже много лет держит самый высокий рейтинг в мире. Первые рекорды принадлежали Роберту Фишеру (2785), потом его сумел превзойти Гарри Каспаров, достигший космической отметки 2851. Но норвежский гений сумел продвинуться дальше – 2882! И это в жёсткой конкуренции современных компьютерных шахмат (тот же Каспаров имел существенную фору за счёт того, что первый поставил машину себе на службу). Когда конкуренты отчаянно пытаются взять 2800, текущий рейтинг скандинава стабильно выше каспаровской отметки.

Карлсен сумел стать одним из немногих чемпионов мира, которые сумели удержать корону, проигрывая по ходу матча. Конечно, ситуации в матче Ботвинник – Бронштейн (1951) или Каспаров – Карпов (1988) были куда более драматичными, и действующий чемпион вытаскивал поединок на самом финише марафона, но ведь и Магнус сумел «по заказу» отыграться у непробиваемого Сергея Карякина образца 2016 года – того самого Министра обороны.

Соперников у Магнуса нет

Очень часто в истории шахмат мы видели, что у того или иного чемпиона мира были свои «неудобные противники». Тот же Роберт Фишер не слишком хорошо играл с выдающимся советским гроссмейстером Ефимом Геллером и экс-чемпионом мира Михаилом Талем, а Гарри Каспаров не слишком здорово боролся против эмигрировавшего из СССР в США Бориса Гулько и испытывал проблемы в битвах против Владимира Крамника, которому и уступил титул.

Магнус Карлсен же в последнем матче на первенство мира сражался против Яна Непомнящего, который огорчал норвежца ещё в детских стартах, испортил ему несколько супертурниров и вёл в личных встречах 4:1. На помощь россиянину были брошены лучшие силы: сформирована могучая команда тренеров, поставлен на службу суперкомпьютер, оказана любая посильная финансовая помощь. Ожидалось, что это будет самый интересный матч первой половины XXI века!

Но Карлсен буквально прочёл, разгадал своего соперника. Казалось, что он всегда на шаг впереди, а Непомнящий раз за разом спотыкался на ровном месте. В итоге чемпион победил за явным преимуществом и продолжает оставаться на троне. А его первая победа над Яном в шестой партии оказалась самой длинной в истории поединков на первенство мира – Магнус как бультерьер вцепился в своего соперника и терзал, пока наконец не замучил.

Кто бы ни стал следующим претендентом на титул и как бы ни закончился матч, ясно одно – мы живём в эпоху величайшего шахматного чемпиона, и этим надо наслаждаться.