Как российским гандболистам пробиться в полуфинал Евро-2022. Все расклады

Необходимое условие — две победы в двух оставшихся матчах. Но будет ли оно достаточным?

Драматичное поражение сборной России в битве с действующим чемпионом Европы сборной Испании на Евро-2022 оставило нашей команде лишь математические шансы на выход в полуфинал. Но эти шансы есть, а это значит, что за них нужно драться.

Как нашей сборной пробиться в четвёрку лучших? Все расклады.

Турнирное положение в группе II

Сборная России в основном раунде играет в группе II. В эту стадию турнира наша команда вышла вместе с Норвегией, имея на своём счету 2 очка. Как раз за сенсационную победу над норвежцами в групповом этапе.

В основном раунде россияне уступили командам Швеции (23:29) и Испании (25:26).

Сейчас турнирное положение в нашей группе таково: 1. Испания — 6 очков. 2. Швеция — 4. 3. Норвегия — 4. 4. Германия — 2. 5. Россия — 2. 6. Польша — 0.

В полуфинал выходят две лучшие команды.

С кем ещё играть сборной России?

Сборной России осталось провести в основном раунде два матча: 23 января с Польшей и 25 января с Германией.

Чтобы сохранить шансы на выход в полуфинал, необходимое условие – две победы в этих матчах. По силам это нашим парням? Конечно. Главное – не расклеиться после драматичной концовки в матче с Испанией и просто сыграть так, как они действительно могут. В этих играх сборная России может получить серьёзное усиление, так как должен вернуться в строй после карантина левый полусредний Сергей Марк Косоротов.

Итак, попробуем предположить, что сборная России выигрывает оба матча и набирает в основном раунде 6 очков, выполняя необходимое условие.

Как должны сыграть остальные команды?

Какая ситуация должна сложиться в группе II, чтобы этих 6 очков хватило для выхода в полуфинал, а необходимое условие стало достаточным?

Самое главное – потери очков должны быть у сборных Швеции и Норвегии.

В предпоследнем туре Швеция играет с Германией, расклады для которой примерно те же, что и для сборной России, и ещё есть шансы на выход в полуфинал, а Норвегия – с Испанией, которая именно в этом матче может обеспечить себе место в топ-4.

То есть нужно болеть за Германию и Испанию.

В последнем туре Швеция и Норвегия сыграют между собой. И это может быть матч за выход из группы. Самый идеальный расклад скандинавского дерби для сборной России – ничья. В этом случае мы все станем свидетелями спортивного чуда, ведь наша команда может выйти в полуфинал с 6 очками без подсчёта дополнительных показателей.

Какие расклады в случае равенства очков?

А если нужно считать дополнительные показатели в случае равенства очков?

Сначала учитываются результаты матчей между командами, набравшими равное количество очков, затем разница мячей в матчах между этими командами, затем то, кто из команд с равным количеством очков больше забросил в очных матчах, и, наконец, просто разница мячей во всех матчах основного раунда.

Возможна ситуация, когда по 6 очков наберут сборные Испании, Норвегии, Швеции и России. В этом случае дальше точно не пройдёт Россия, так как проиграла двум из трёх соперников.

Возможна ситуация, когда по 6 очков наберут сборные Испании и России. Дальше тогда пройдут испанцы. Единственный вариант, при котором сборная России пройдёт дальше с 6 очками, если за второе место наши будут спорить с Норвегией. Тогда у наших будет преимущество по личной встрече.

Но все эти расклады можно считать бесконечно. Главное для сборной России – выиграть два оставшихся матча.