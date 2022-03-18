«Изоляция приведёт к глобальному упадку». Российский спорт ждёт трагическое будущее?

Российский спорт из-за последних глобальных политических событий оказался в изоляции. Остались считаные виды спорта, где наших спортсменов готовы пускать на соревнования, да и то под нейтральным флагом и, пожалуй, до первого большого скандала с массовыми отказами западных соперников выходить и соревноваться с русскими атлетами.

Пока вроде бы решения принимаются ненадолго. Наш спортивный мир верит, что за несколько месяцев ситуация в мире успокоится, нас простят и пустят обратно на Олимпиады и Кубка мира, а пока мы переведём дыхание в турнирах с попавшими под такой же удар белорусами.

Но есть и другая точка зрения. Санкции в отношении нашего спорта могут затянуться на годы, и что делать в такой ситуации, пока мало кто представляет. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что нашему спорту в такой ситуации грозит разрушение.

«Внутренний спорт без международных стартов не будет развиваться. Если изоляция будет продолжаться, это приведёт к глобальному упадку. Остаётся только верить, что всё это продлится не так долго», — приводит слова Татьяны Тарасовой «РБК Спорт».

Так что, всё плохо? Неужели наш спорт действительно ждёт трагическое будущее? Сценариев развития событий, безусловно, множество. Давайте коротко разберём ключевые.

Нас поймут и простят. Совсем скоро

В это хочется верить. Но этого не случится. Россию показательно наказывают по всем направлениям: в спорте, в экономике, даже в культуре. Нет никаких предпосылок к тому, что осенью тот же Томас Бах из МОК почешет голову и скажет, мол, что-то я погорячился.

Самое страшное, если в это больше всего будут верить спортивные чиновники и другие люди, принимающие решения в спорте. Им нужно уже сейчас готовиться к худшему. Если восстановят Россию – хорошо. Но если не восстановят – у нас должна быть готова своя система внутренних и внешних (где и как это возможно) соревнований. Если же не заниматься перестройкой нашего спорта уже сейчас, то слова Тарасовой могут оправдаться очень быстро.

Изоляция = уничтожение спорта?

Допустим, стало понятно, что Россию от мирового спорта отлучили надолго. И, предположим, первые шаги были сделаны правильно: спортсменам предоставили возможность соревноваться на внутренней арене или состязаться в каких-то турнирах с атлетами союзных нам стран.

Понятное дело, что сохранить высочайший уровень будет очень сложно, даже если государство будет финансово стимулировать борьбу за высокие места. Чтобы выиграть Олимпиаду, нужно преодолеть сопротивление огромного количества соперников и показать лучший результат в мире. А на российских стартах не нужно будет ни идеальных четверных в фигурном катании, ни полётов за два метра в прыжках в высоту, ни другой работы на пределе возможностей.

Добавим к этому неизбежные проблемы с инвентарём в технических видах спорта, закрытую тренерскую школу, невозможность обмениваться опытом, трудности в передовой фармакологии.

Получается, что упадок действительно более чем реален.

Но вот его степень зависит от старания людей мира спорта и установки на его развитие в стране. Если будет политическая воля, то будут организованы и международные соревнования (по целому ряду видов спорта достаточно и соперничества с китайскими спортсменами), будут выделяться средства на развитие фармакологии и материально-технической базы. Некоторые виды спорта и в изоляции вполне могут успешно развиваться.

Конечно, не стоит сравнивать эту ситуацию с 50-ми годами прошлого столетия. Да, Советский Союз впервые выступил на Олимпиаде в 1952 году и с ходу занял второе место в медальном зачёте. Но спорт тогда был другим. Сейчас не получится вариться 10 лет в собственном соку, а потом разорвать всех на международной арене. Но вообще успешные практики развития спорта в послевоенном СССР сейчас нелишним будет изучить. Что-то может и пригодиться.

Спорт — в широкие массы!

А можно сделать и совсем по-другому. Это, конечно, маловероятный сценарий, но, пожалуй, он многим придётся по душе. Можно переориентироваться с развития профессионального спорта на детско-юношеский и массовый. Снять с баланса госкомпаний футбольные, хоккейные и другие клубы, а освободившиеся средства направить на постройку ФОКов и финансирование детских секций. Лишить зарплат и пожизненных стипендий олимпийских чемпионов по лыжным гонкам, гимнастике и синхронному плаванию, а вместо этого покупать детям спортинвентарь и всячески стимулировать занятия подрастающего поколения самыми разными видами спорта.

Популизм? В общем-то, да. Но вдруг…

Понятное дело, что при таком подходе на Олимпиадах мы много лет ещё ничего не выиграем, даже если Россия вернётся в мировой спорт, но, может, это даже и к лучшему?

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