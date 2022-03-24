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Почему ферзь стал самой сильной фигурой в шахматах — красивая легенда об испанской королеве Изабелле

«Историю шахмат творят женщины!» Почему ферзь стал самой сильной фигурой на доске
Дмитрий Кряквин
Почему ферзь стал самой сильной фигурой
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Есть красивая легенда, что всё из-за испанской королевы Изабеллы.

Люди, которые хоть раз играли в шахматы, прекрасно знают, что самая сильная фигура на доске – это ферзь, который может передвигаться в любом направлении и на любую дистанцию. Однако так было не всегда. Раньше ферзь перемещался по игровому полю неспешно, подобно своему соседу – королю. Так что же подвигло наших предков коренным образом изменить правила?

Есть легенда, что к изменению траектории, по которой движется ферзь, причастна королева Изабелла I Кастильская. Слышали эту древнюю испанскую историю? Если нет, то давайте погрузимся в историю игры.

Как на доске появился ферзь?

Считается, что самый древний предок шахмат возник в Индии. Это была так называемая чатуранга, в которую рубились вчетвером, да ещё и кости кидали. Куда более привычный вид игра на 64 клетках приобрела позднее в арабских странах: кости отложили в сторону, сражаться начали один на один. Новая интеллектуальная забава получила название шатрандж. Именно тогда на доске появился ферзь, советник короля, который, как и владыка, ходил на одну клетку. В логике арабам не откажешь – советнику «не по чину» иметь более широкие полномочия. На клетку вперёд двигались и пешки.

Фото: Shalini Saran/Getty Images

Ввиду того, что силы сторон разворачивались медленно, зачастую на доске расставляли так называемые табии, где уже были сделаны начальные ходы и армии готовы к смертельной битве, в которой атакующие угрозы обычно создавали ладьи и кони. А вот слон в шатрандже ходил через клетку по диагонали и был не таким уж опасным.

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Известный гроссмейстер Александр Морозевич, который блестяще знает все восточные настольные игры и имеет высокий уровень в го, любит рассказывать про китайские шахматы – про восточную ветвь развития игры. Там ферзь (точнее, их сразу два) продолжает ходить на одну клетку и всю партию охраняет короля на так называемой «дворцовой площади». Что с точки зрения древних сражений вполне логично. Также Морозевич как-то пошутил, что шахматистам сильно повезло, поскольку самые талантливые китайцы идут в го, следующие по способностям – в национальные шахматы, а уж остальные интеллектуалы – в обычные. Я в Китае никогда не был, поэтому мне трудно сказать, правда ли это.

Игра в шахматы… на наложниц!

После того как арабы завоевали территорию современной Испании, в процессе так называемой Реконкисты (попыток христиан изгнать мусульман с Пиренейского полуострова) ввиду контактов сторон «игра мавров» покорила Европу. Реконкиста шла со скрипом и растянулась на века. Хитроумные феодалы Старого Света зачастую заключали союзы с сарацинами (так они называли властителей Испании того времени) против друг друга, а потом расторгали их, услышав зов Папы Римского и ордена Тамплиеров.

Разошедшись по соседним странам (осколки испанских королевств, Португалия, Италия), шахматы начали эволюционировать – доска стала двуцветной, появились мат и пат вместо уничтожения всех фигур, пешка получила право на превращение, слон теперь не прыгал через клетку, а двигался по диагоналям. Европейцы в средние века всегда умели красиво оформить интересную идею и добиться практического эффекта. Как, например, в случае с порохом.

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Здесь же развитие буксовало во многом из-за ярого противодействия католической церкви. Ведь, естественно, знать играла в шахматы не просто так, а на деньги. Или на слуг с невольницами. Могу понять церковь и папу в этом вопросе. Представляете матч Карлсен – Непомнящий, а на кону 50 невольниц?

Приукрашенная история

Сразу оговорюсь, что есть современные исследователи шахматных вех, которые сомневаются в стопроцентной подлинности известной нам истории развития игры. Об этом же говорит и известный гроссмейстер Леонид Юдасин в книге «Тысячелетний миф шахмат». Дело в том, что когда в конце XVIII века англичане произвели огромную работу по восстановлению шахматной летописи, то, возможно, где-то история оказалась приукрашена. Находятся нестыковки по времени, фигуры некоторых шахматистов, возможно, даже вымышлены. И самый большой парадокс: а куда делась итальянская шахматная школа?

Фото: UIG/Getty Images

Действительно, в Италии периода Ренессанса вроде бы появляется большое количество шахматистов, которые сражаются по вполне современным правилам (за исключением разночтений с рокировкой), даже есть профессионалы во главе с Греко, Леонардо, Паоло Бои. Профессионалы, зарабатывающие на жизнь игрой! Потом эти самые итальянские профессионалы исчезают на пару столетий и воскресают в лице дель Рио и Лолли с Понциани. А затем опять вся самая могучая шахматная школа древности исчезает в неизвестном направлении и ждёт рождения Фабиано Каруаны. Просто мистика какая-то!

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Поэтому некоторые современные исследователи считают, что первые шахматисты, игравшие по современным правилам, на самом деле появились значительно ближе к эпохе первого игрока, чья жизнь, судьба и карьера документально законспектированы – Франсуа Андре Даникана Филидора. А всё предшествующее могло быть красивой иллюстрацией того, что шахматы не только мудрая, но и весьма древняя игра. Например, даже по руководству Лусены – старейшей шахматной книги – вроде имеются некоторые вопросы. Но раз официальная теория есть и пока не опровергнута, мы будем ей следовать.

Марш-бросок королевы Изабеллы

Со временем шахматы после снятия церковной опалы, наоборот, стали королевской игрой, а также поощряемым досугом крестоносцев. Не зря в них играл испанский священник Руи Лопес, чей королевский слон вопреки мнению всех современников выходил на b5, а не на с4. Единение шахмат с католическими святынями закрепилось во времена его предшественника Луиса Рамиреса де Лусены: исторически считается, что «королева» (в английской нотации ведь ферзь – это Queen) стала самой могучей фигурой в игре благодаря успехам освободительницы Испании Изабеллы.

Фото: museosdeandalucia.es

Изабелла Кастильская и её муж Фердинанд Арагонский отнюдь не являлись ангелами; например, они изгнали из Испании большинство евреев. И так, между делом, тихим семейным вечером создали испанскую инквизицию и весьма доброжелательно относились к сожжению недругов на костре. Кастильская Католичка была дамой из кремня, что сказалось при осаде Гранады. Настояв на продолжении битвы против 20-тысячного гарнизона, Изабелла воодушевила крестоносцев, и в результате капитулировал последний арабский эмират.

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В сказании об освобождении Испании упоминается, что именно волевой марш-бросок королевы из Хаена в Басу (90 миль) привёл к тому, что местные шахматисты стали отождествлять её с деревянной фигуркой и изменили правила, позволив королеве двигаться так далеко, как она желает. А ввиду того, что крайне редкие соревнования того времени проводились при дворах испанских королей, соседям тоже пришлось принять данное новшество.

«Историю шахмат творят женщины!» – писал известный югославский журналист Димитрие Белица о Роне Яковлевне Петросян, супруге девятого чемпиона мира Тиграна Петросяна. И он совершенно прав: так повелось с самого начала чёрно-белой игры. Даже с поправкой на то, что некоторые женщины-творцы являлись инквизиторами.

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Теги Другие Шахматы •••

Заглавное фото: DeAgostini/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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